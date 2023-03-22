　　OPPO Find X6系列质感设计，再次引领旗舰美学

作为2023年度最强的影像旗舰之一，OPPO Find X6 系列以超光影三主摄开启全主摄时代。OPPO Find X6 系列用全焦段、全场景、全面强大的影像能力，突破了传统移动影像的既定规则，为用户带来真正不留遗憾的旗舰拍摄体验。与此同时，通过一系列自主研发的技术创新，Find X6 系列让旗舰性能、通信和隐私保护等体验再上新高。而OPPO Find X6系列的外观更是独树一帜，给人一眼强大的专业影像感受。

天极网了解到，OPPO Find X6 系列此次采用环宇镜圈设计，它的内部就是目前绝无仅有的全大底的传感器组合。庞大的摄像头并没有强烈的侵入感，整体视觉反而十分均衡与和谐。Find X6 Pro 基于专业相机元素而打造，在细节之处可以看到如对焦刻度等经典“相机语言”，从整体到局部的设计语言都统一且精致。

在设计理念中，Find X6 Pro 也有意用外观元素突出它的影像“功能性”，影像模组的“环宇设计”使用了镜头圆环、对焦环刻度等等来自专业相机的设计元素，成功打造出与强大影像能力相称的干练外观。镜圈上半部分为亮面玻璃材质，下半部分使用哑拉丝金属，细腻丝滑有质感。天际线分层设计，玻璃稍高于金属，更有层次感。精致的光影刻度与传承单反镜头安装的卡扣点致敬传奇致敬，引领旗舰美学。





除此之外，OPPO Find X6系列依然延续了OPPO典型的绝佳手感，稳重而且均衡，紧凑而且轻盈，让高调张扬的影像实力与低调收敛的气质得以恰到好处的平衡。目前，这款引领旗舰美学的OPPO Find X6系列已经开启预约，感兴趣的朋友可多关注。