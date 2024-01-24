打铁还需自身硬！OPPO 与诺基亚签署 5G 专利交叉许可协议「化戈为帛」

【天极网手机频道】1月24日，全球领先的智能设备创新者OPPO宣布与诺基亚签署全球专利交叉许可协议，协议涵盖双方在5G和其他蜂窝通信技术方面的标准必要专利。双方在协议签署后将结束在所有司法管辖区的所有未决诉讼。协议具体条款按双方约定保密。OPPO和诺基亚之间的专利纠纷自2021年起持续至今，5G 专利交叉许可协议的签署代表着，二者的全球专利纠纷终于尘埃落定。

OPPO首席知识产权官冯英表示：“我们很高兴与诺基亚达成包括5G标准必要专利在内的全球专利交叉许可协议。该协议体现了双方对彼此知识产权的认可和尊重，并为双方未来的合作奠定了基础。OPPO始终尊重知识产权，倡导合理收费，倡导建立长期健康的知识产权生态，以友好协商的方式解决许可人和被许可人之间的知识产权争议，互相尊重专利价值。”

诺基亚技术公司总裁Jenni Lukander表示：“我们很高兴与OPPO达成交叉许可协议。该协议反应了双方对彼此知识产权的相互尊重以及诺基亚在先进研发方面的投入和对开放标准的贡献。OPPO是全球智能手机市场上领先的企业之一，我们期待通过合作努力为其全球广大用户带来更多的创新成果。这一新许可协议，以及过去几年间诺基亚达成的其它重要智能手机许可协议，将为我们的许可业务提供长期的财务稳定性。”

OPPO持续创新，并转化为知识产权资产

打铁还需自身硬，OPPO之所以能在5G专利上“化干戈为玉帛”，与其稳固的专利护城河不无关系。根据官方数据显示，截至2023年12月31日，OPPO在全球40多个国家和地区布局5G通信标准专利，共完成5900+族全球专利申请，在ETSI声明3300+族5G标准专利，在3GPP提交标准文稿数量累计超过11000件。根据中国信通院发布的《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告(2023)》和IPlytics 在2023年10月发布的《全球5G标准必要专利实力报告》，OPPO 5G标准必要专利实力全球综合排名均位居前列。