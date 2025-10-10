vivo AI战略再升级 原系统6与蓝河操作系统3全面智能化

【天极网手机频道】 10 月 10 日，2025 vivo 开发者大会在深圳国际会展中心正式启幕。作为 vivo 年度技术战略的重要发布窗口，本次大会延续「同心・同行」的主题，集中呈现了vivo蓝心智能战略、原系统 6(OriginOS 6)、蓝河操作系统3(BlueOS 3)及vivo在生态合作、安全、人文等方面的最新成果。

今年恰逢vivo创立30周年，也是开发者大会的第8年。vivo 高级副总裁、首席技术官施玉坚在开场致辞中回顾了企业多年来在技术研发、系统开发领域取得的成绩;并感谢8年来全球十万计开发者的携手同行，为5亿用户持续带来更自然、更温暖、更可信赖、更人性化的体验。

vivo高级副总裁、首席技术官 施玉坚现场演讲

面对AI浪潮席卷下的全球市场，施玉坚强调「More Local More Global」的信念，提出vivo要成为连接物理世界与数字世界的桥梁，连接中国科技与全球市场的桥梁，连接全球开发者与本地用户的桥梁。为此，vivo将持续与伙伴共建开放标准与接口;共研蓝河内核与蓝心大模型平台，并面向开发者持续开放;完善全球分发与合作服务体系，让好应用、好游戏、好服务、好内容触达更多用户。

蓝心智能战略升级：3B端侧多模态推理大模型携「蓝心个人智能框架」亮相

vivo副总裁、OS产品副总裁，vivo AI全球研究院院长周围正式发布了全新升级的蓝心智能战略。他表示，AI价值创造进入爆发式增长阶段，vivo将进一步深化AI和操作系统的融合，深度理解用户个人情景和偏好，创造智能、温暖的个人化服务体验。

vivo副总裁、OS产品副总裁，vivo AI全球研究院院长周围现场演讲

本次亮相的蓝心大模型矩阵不仅实现了在语言、语音和图像方面的全面突破，还专门针对用户个性化需求，推出了体量更轻、能力更全的3B端侧多模态推理大模型，不仅拥有出色的语言能力、多模态能力和强大的逻辑推理能力，更将作为全球首个专为端侧Agent构建的3B模型，成为开发者们构建下一代智能应用的核心引擎。在权威榜单OpenCompass、SuperCLUE手机端侧大模型测试中都表现出众，在10B以内大模型中表现出色。在其基础上开发的用户专属模型，可在端侧学习用户的修图习惯，实现自动修图，效果细腻惊艳!

vivo副总裁、OS产品副总裁，vivo AI全球研究院院长周围现场演讲

全新的「蓝心个人智能框架」不仅允许大模型通过全域感知和多模态数据融合，更精准地理解用户意图，还能通过个人化数据沉淀不断加深对用户的理解。同时，依托自主规划和可控执行能力，高效编排实现步骤，一步到位解决问题。让 AI 从工具进化为理解个体差异的“智能伙伴”，让每个人都能看到专属于自己的服务呈现。

「蓝心智能开放平台」将蓝心智能的个人化能力开放给更多开发者。今年，意图框架2.0全面兼容MCP协议，推出适配智能体协议A2A，积极推进端侧模型能力开放，并通过更完备的上下文工程，和开发者共享意图、技能和上下文能力，让AI应用“更懂用户”。

原系统6：自然舒适、流畅人本的智能体验

长期以来，vivo秉承本心而为的品牌精神，构建连接人和数字世界的桥梁，为用户打造自然舒适的系统体验。在本次全新发布的原系统6(OriginOS 6)中，用户将清晰感受到由自然灵感的带来的全新舒适和智能体验。

vivo副总裁、OS产品副总裁，vivo AI全球研究院院长周围发布原系统6

除了有效缓解干眼、视疲劳的「全局护眼模式」和帮助我们自然入睡的「AI舒眠模式」，这次原系统6还全新上线了「睡眠屏幕」「AI全场景仿生亮度」和「晕动视觉辅助」三项视觉新功能(注：睡眠屏幕、晕动视觉辅助仅支持部分机型)，分别用于应对用户深夜醒来、全天候全场景及搭乘交通工具时的用眼场景;「高带宽蓝牙传输」「游戏超感音域」和「150级无级音量」带来全链路高码率无损音质、更沉浸的游戏体验和更精细的音量调节;触觉方面的「振动零延时感知」「10款热门游戏振感适配」「振动反馈个性化」则更加照顾到用户的振动手感体验，让交互更加生动。舒适的本质，是让技术理解人体的语言。当视觉、听觉、触觉的每一次交互都贴合生理节律，科技便真正成为无感却不可或缺的生活延伸。

vivo副总裁、OS产品副总裁，vivo AI全球研究院院长周围介绍蓝海续航系统

良好的通信网络和无忧的电量续航也时刻关乎日常用机的流畅性体验。vivo从「弱信号增强」和「AI网络智选」双管齐下，在电梯场景下将通话断续率降低最高达37%，让传统信号盲区也能清晰通话;在地铁场景下，早晚高峰短视频卡顿率最高可降低50%，保障全程刷短视频流畅;同时通过优化网络预测模型，让宿舍团战时的平均时延优化达到20%。

续航方面，蓝海续航系统3.0降低原系统6的CPU负载，系统待机时长最高可达10天以上;升级后的场景能效引擎将能效提升10%, 重载场景功耗最高降低14%;还通过场景化「异构计算」「全局直驱供电2.0」和「微电精灵2.0」的「满血复活」功能为音视频、游戏重度用户带来更出色的续航、充电体验，真正做到全天候无忧。

原系统6致力于实现产品层面的个人化智能，基于端侧「个人专属模型」让本地大模型理解用户的需求和场景，通过个性化学习，提供千人千面的定制化服务。升级的多模态交互也将更主动地把服务带给用户。

vivo AI产品总经理关岩冰介绍「个人化智能及其应用实践」

全面升级的「小V圈搜2.0」支持屏幕主体自动识别和意图理解，从「能搜会识」到「即刻执行」，真正实现服务一步直达(注：小V圈搜2.0仅支持部分APP，请以实际使用为准)。「小V记忆2.0」可以将收藏的内容进行AI提炼、分类整理，还能关联日程和地址等信息;「蓝心小V」现在可以调用的手机和生态应用技能超过千余个，更是从手机延伸到了车机和智能家居。

针对文件管理、录音机、笔记和办公套件等高频办公应用，原系统6升级了「AI搜索」功能，深度解析文件内容，精准提炼重点，只需输入问题即可直达答案。「小V电话助手2.0」能帮用户自动完成语音导航和排队等待，直至接通人工客服。「AI修图大师」可轻松完成提升照片清晰度、消除路人、扩展画面等;行业首发的「Live Photo AI消除」，能逐帧识别路人，自然消除，便捷又精准。

vivo AIOS产品总监黄梓勋：介绍系统级AI服务

今年vivo继续携手不同领域生态合作伙伴，围绕出行、生活、办公、娱乐等核心场景，通过「原子岛」、「小V建议」，为不同用户精准适配，带来更丰富的智能服务体验。

vivo在生态破壁领域一直走在行业前列。今年，vivo与小鹏新P7推出「镜像小窗2.0」把手机应用统统搬上车，「一句话指令」让你不管在车内车外，喊小V就能轻松控车，推动手车互联生态破壁再进一步;「一句话控家」可实现“一句话”跨品牌控制家居设备，操作简单，老人孩子一学就会。

vivo AIOS产品总监黄梓勋：介绍生态连接功能

大会上， vivo办公套件iPad版正式发布，于此，vivo成为行业首家完成苹果全家桶生态互联的厂商，给用户带来更有趣的跨品牌互联体验。此外，在跨生态互联的产品创新上，原系统6首次推出了「摇一摇群组分享」功能，让用户能够跨品牌实现多人文件分享，整个传输过程极速、免流、无损，带来了全新的分享方式。(注：使用摇一摇群组分享功能需升级至OriginOS 6系统，iPhone端需安装最新版“vivo互传”应用，三方安卓品牌后续适配上线)

通过AI与OS深度融合，原系统6为每一位用户创造专属的「个人化智能」体验，即将在X300和iQOO15的旗舰新品上首发搭载。

生态建设：开放跨业生态，融合智慧生活

vivo始终致力于构建开放共赢的生态体系，通过开放能力建设、跨场景互联互通及清晰产品落地节奏，与全球合作伙伴描绘智慧生活新图景。

vivo副总裁、OS产品副总裁，vivo AI全球研究院院长周围介绍「生态建设」

自 2021 年牵头发起「智慧车联开放联盟(ICCOA)」以来，vivo着手推动包含车载无线闪充标准在内的手车互融行业标准建设。至今，vivo智能车载已适配180多个汽车品牌，并与众多头部车企深度共创「CarLink 3.0协议」，深化手车互融体验。

vivo还积极推动智慧生活体验升级，与小鹏汽车、美的共研「车家互融Agent」，通过跨端语音融合创新，打破设备与场景边界，实现了车、家场景的无缝流转;作为国内首家深度兼容Home Assistan生态的手机厂商，vivo已连接全球近1650个品牌、92个品类的11000个SKU。

蓝河操作系统3：AI原生设备的基石

“蓝河操作系统 3(BlueOS 3)为原生AI设备而来，天生更智慧、更流畅、更安全。”周围在会场上介绍道。它全栈采用 Rust 语言编写，Rust 的内存安全特性从源头杜绝了重要的系统级漏洞，让设备在处理 AI 敏感数据时更可靠――近年来，vivo通过开放代码、举办创新赛事等方式，引领产学研体系共同推动Rust技术生态繁荣，获得了各方的积极响应。

vivo副总裁、OS产品副总裁，vivo AI全球研究院院长周围介绍「蓝河操作系统3」

面向AI原生智能设备，蓝河操作系统3 构建起一套「立体感知体系」。它提升了相机启动速度，支持视觉识别与空间算法，为智能眼镜等设备的场景体验落地铺平道路;音频框架降低了链路时延并提升了数据精度，让音频数据录制和播放更均匀，减少丢帧、卡顿。更快的唤醒速度，让智能设备实现更迅速的唤醒开机。

智慧感知的背后是蓝心大模型更强的端侧多模态和推理能力。蓝河设计了数据服务、Agent框架等，全面支撑围绕端侧来打造记忆和规划能力。搭载蓝河系统的设备能通过「蓝心小V」完成高效问答，通过vivo看见和vivo听说的实现环境描述、语言识别等功能;也能通过智能体平台带来丰富的服务。

蓝河为智慧应用开发提供的生成式UI能力也值得关注。在使用蓝河Studio时只需要输入文字或参考样例，Coding Agent就会根据指令自动编写代码，它还支持多轮对话、项目级理解等能力，能极大提升开发效率。

vivo副总裁、OS产品副总裁，vivo AI全球研究院院长周围介绍蓝河智慧应用开发

蓝河操作系统 3 的流畅引擎通过「超级渲染树」和「超级协程调度器」实现了AI原生设备「既流畅又省电」高要求，在降低UI 资源消耗的同时提升绘制效率，让智能设备的体验丝滑流畅，却不用频繁充电;让系统任务调度保持行云流水，设备响应始终保持轻快。

蓝河操作系统3 用「为 AI 原生设备而生」的定位，清晰指向未来：当操作系统真正为 AI 场景定制，智能硬件才能突破形态限制，成为人类能力的自然延伸。它将首发搭载vivo WATCH GT 2，不仅有更智慧的服务交互，更将带来长达33 天的极限续航。

安全体系：六维安全范式守护智能时代

为了打造一款更值得信赖的操作系统，vivo推出了「隐私权限体系」，升级了权限审核平台，对19项核心权限层层把关，避免冗余授权;针对5类隐私数据构建了更精准的访问机制，让每一次授权都清晰可控;在生成式AI浪潮下，vivo守护影像内容安全，推出「可信印记」为照片标记可追溯的真实来源;推出「六维安全范式」，从芯片、端侧、云侧、数据、模型与人六大维度搭建起一个覆盖AI全生命周期的安全闭环，让用户能够无忧地享受AI带来的便捷与乐趣，为下一代AI终端构建的全景安全蓝图。与此同时，vivo也成为国内首家加入「C2PA内容来源和真实性联盟」的科技企业，积极参与国际标准制定。未来vivo会继续携手行业伙伴，推动构建一个更加透明、可信的内容生态，让每一份创作都值得信赖。

vivo首席安全官鲁京辉：介绍「安全」部分

人文关怀：科技的终点是让人感受幸福，抵达美好

当科技的光照进来，残障群体日常生活中被忽略的需求也正在被重新看见。vivo通过「听说」与「看见」两大功能矩阵，用技术为视障、听障人群搭建起沟通的桥梁，让科技真正成为平等生活的助力。

vivo副总裁、OS产品副总裁，vivo AI全球研究院院长周围介绍「人文关怀」部分

通过「vivo听说-声音记忆」和「声音识别-自定义听声」功能，帮助听障用户在多人对话中快速分辨发言者身份、快速识别环境中的关键声音，通过手机的即时震动获得提醒;「vivo看见」则利用「智能记忆」和「环境问答」功能快速识别亲友和环境信息转为文字描述，帮助视障用户更轻松地「探索世界」。

在开发者大会现场，听障青年李柯男、视障博主宝哥用真切的个人经历讲述了自己从vivo人文科技中的获益：李柯男不仅能独立完成会议记录，还主动牵头了3个跨部门项目;宝哥则得以通过vivo看见环境问答功能，带着导盲犬阿尔法和vivo手机走遍祖国大好河山，把沿途的美好记录下来，并分享给大家。

听障青年李柯男现场分享

技术创新之外，vivo声声有息公益计划自2021年发起以来，已覆盖全国14个地区、20多所特教高校近4,000名残障青年。今年5月，vivo联合中国残疾人福利基金会发起“声声有息科技助残专项行动“，将在未来五年投入三千万，推动全国特教院校视听障学生的全覆盖，并惠及更多的残障伙伴。在第十五届全运会和残特奥会来临之际，vivo与中国残疾人福利基金会也将共同推动科技无障碍赋能赛事与残障运动员。同时，为构建信息无障碍生态，vivo也向开发者免费开放全栈AI能力，以“屏幕阅读”能力赋能天坦、保益等合作伙伴，该能力日均调用超210万次，服务超百万用户。

vivo通过技术创新赋能「无障碍」――让每个人都能平等享受生活，让「人文之悦」的愿景照进现实。

vivo副总裁、OS产品副总裁，vivo AI全球研究院院长周围现场演讲

技术的终极目标，是让自身隐形于体验之中。vivo 始终坚信，真正的科技创新应当如空气般自然存在――当用户专注于生活本身时，技术已在无形中提供最恰到好处的支持。这种「让技术无感，让体验直觉」的长期追求，指引着 vivo 不断跨越技术与人文的边界，将复杂的参数转化为可感知的美好，让每一次交互都充满理解与默契。

面向未来，vivo 期待与开发者、合作伙伴及全球用户一道，以开放包容的姿态探索更多可能，共同编织一个自然、温暖、可信赖的智慧生态网络。在这里，技术不再是冰冷的代码，而是连接人与人、人与世界的温暖纽带;创新不再是实验室里的孤芳自赏，而是融入日常生活的点滴惊喜。让我们携手前行，在科技与人文的交汇处，共同书写属于每个人的智慧新篇章。