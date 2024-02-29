魅族特别活动推出魅族 21 PRO 开放式 AI 终端等新品，全面迈向 AI 新时代

【天极网手机频道】魅族早些时候宣布“All in AI”战略，业内外纷纷猜测其将会如何布局，以及将带来什么样的理念，如今这一悬念终于有了答案。2 月 29 日，星纪魅族集团在珠海长琴岛顺利举办魅族特别活动，正式发布首款开放式 AI 终端魅族 21 PRO。魅族 21 PRO 拥有星夜黑、耀夜黑、魅族白、冰川蓝、月桂绿五种配色，其中 12GB + 256GB 版本售价 4999 元、16GB + 512 GB 版本售价 5399 元、16GB + 1TB 版本售价 5899 元，耀夜黑版本在魅族商城和京东独家发售。

在魅族特别活动上，魅族还公布了「All in AI」战略规划的详细内容，全面迈入前景广阔的 AI 科技新浪潮。此外，全新原力蓝配色 MYVU AR 智能眼镜、PANDAER × 拯救者灵龙限定 Y9000P 专业电竞本、 PANDAER × IQUNIX 白金独角兽 MOD 机械键盘等新品也在本次活动中悉数亮相。

魅族特别活动以「O」为视觉主题。O 既是句号，也是开始，这代表着魅族对过往传统智能手机时代的深情告别，同时也象征着魅族迈入 AI 科技新时代，在新起点迎接挑战的决心和勇气。

从 MP3 时代进入智能手机时代，魅族始终走在行业前沿，犹如一座明亮的灯塔，引领着行业不断创新。如今，步入 AI 时代的魅族，将继续作为灯塔，为行业照亮 AI 变革浪潮的伟大航路。

魅族 21 PRO：打造开放式 AI 终端

魅族 21 PRO 是面向 AI 时代全新打造的明日设备，集手机经典时代设计、交互、工艺之大成，以旗舰性能打磨满分答卷，为魅族开启 AI 时代新纪元。魅族 21 PRO 不仅为魅族在智能手机时代画上一个圆满的句号，更是魅族踏入全新 AI 时代的开端。

作为魅族首款拥有开放平台能力的旗舰手机，魅族 21 PRO 对所有的大模型平台进行开放，向开发者提供系统权限、API 文档，并开放处理器的 AI 算力，让开发者拥有充分的自由度，从而实现更多创新功能和应用服务的开发。

通过开放的平台策略，魅族旨在吸引全球范围内优秀的开发者和开发团队，共同推动 AI 技术的发展和应用。这将使得魅族 21 PRO 不只是一台通信设备，而是一个真正的开放式 AI 终端，为用户带来更多便捷、智能的服务体验。

为了吸引全球大模型团队参与 AI 生态的建设，魅族将邀请所有有兴趣的团队在开放平台上开发大模型应用。同时，魅族还针对月活跃用户数最高的大模型应用团队特别设立高达 100 万人民币的悬赏机制，激发全球大模型团队的创新活力。

基于 FlymeOS 操作系统强大的 AI 能力，魅族 21 PRO 拥有包括 AI 灵动键、AI 辅助输入、AI 图库和 AI 语音在内的丰富 AI 新功能。这些功能不仅提升了用户的日常使用体验，也让魅族 21 PRO 在一众 AI 终端设备中脱颖而出。

魅族 21 PRO 是开放式 AI 设备，也是单手 AI 大屏旗舰，拥有 6.79 英寸 21:9 比例「单手巨幕」和 74mm 极窄机身设计，这不仅让手机在单手握持时更加舒适，更能在观影、游戏等应用中提供更为沉浸式的体验，从而真正实现单手操作和巨幕观影的完美结合。

魅族 21 PRO 正面采用 2K+ 臻彩屏，为用户提供极为细腻且丰富的色彩体验。高达 512PPI 的显示精度使得每一个像素点都能展现出极致的细节，无论是观看高清视频还是玩大型游戏，都能享受到极佳的视觉效果。

外观方面，魅族 21 PRO 采用双面灵动星弧设计，整机手感持握体验更加圆润;背板采用创新星垣工艺，为产品带来极为高级的磨砂质感，实现科技与艺术的有机融合。全新打造的魅族泰坦玻璃 2.0，使得魅族 21 PRO 的抗跌落能力比上代机型提升 200% 以上，从而给用户带来安全的使用体验。

性能方面，魅族 21 PRO 搭载第三代骁龙 8 旗舰处理器、LPDDR5X 和 UFS 4.0 旗舰性能「铁三角」，为用户带来前所未有的流畅体验。在交互体验上，魅族 21 PRO 带来了前所未有的革新，将手机交互带入「旦用难回」的新高度。

魅族 21 PRO 搭载高通最新一代的 mTouch Max 广域超声波指纹识别技术，解锁面积从 8mm*8mm 大幅提升至 30mm*20mm，解锁面积比魅族 21 大出 9 倍。这意味着用户用任意角度触摸指纹区域，都能轻松实现快速解锁，带来更加便捷和舒适的交互体验。

除了在解锁面积大幅提升外，魅族 21 PRO 在指纹识别能力上也实现新的突破。通过 mTouch Max 广域超声波指纹识别技术，魅族 21 PRO 支持一键无感录入，用户只需轻轻触摸指纹区域，即可快速完成录入，无需多余操作。同时，压感交互功能的加入，让每一次触摸都变得富有层次感和反馈力，大大提升了用户的交互体验。

魅族 21 PRO 的影像系统此次也得到大幅升级，不仅在硬件上达到行业领先水平，更在软件优化上展现出魅族对于影像能力的积淀。后置摄像头方面，魅族 21 PRO 采用 5000 万像素广角主摄像头，1300 万像素超广角摄像头和 1000 万像素长焦摄像头组合，实现影像全焦段覆盖。

值得一提的是，魅族 21 PRO 在机身密封设计上全面强化，带来 IP68 级防尘防水功能，在进一步提升手机的耐用性和可靠性的同时，也为用户带来更加自由、无拘无束的使用体验。

为了让更多用户提前享受到更多优惠福利，魅族还为前 10000 名购买魅族 21 PRO 的魅友准备专属赠品 ―― PANDAER 优选蓝牙音箱和以旧换新专项补贴。即日起，前往魅族商城、各大授权电商平台和魅族线下门店预定新机，可享有至高 24 期免息、180 天以换代修等优惠权益，学生线上购机还可享受额外 100 元优惠。

即日起，魅族 21 PRO 在线上线下全渠道开启预售，并将于 3 月 2 日上午 10:00 现货开售。同时，参与京东小魔方新品日、天猫年度会员日和抖音超级新品计划，将有更多惊喜体验，欢迎大家前往选购。

「All in AI」战略规划：迈入 AI 科技新浪潮

在魅族特别活动上，魅族还公布了「All in AI」战略规划的详细内容，包括打造 AI Device 产品、重构 Flyme 系统和建设 AI 生态。

其中，魅族 AI Device 包括产品形态 AI 原生设计、硬件算力 AI 全局调用等，通过重构硬件的产品形态，为用户带来更加智能、便捷、创新的 AI 产品体验;Flyme 系统也将从底层重构系统及应用，从而让 AI 技术能够更深入地融入操作系统中，为用户带来更符合直觉的 AI 交互体验。除此之外，魅族还将重点建设 AI 生态，向包括 OpenAI 在内的众多国际顶级大模型团队全面开放魅族 AI Device 硬件，共同推动 AI 技术的创新和发展。

经过两年的团队磨合、资源配置、产品布局以及相关技术的充分预研，魅族目前已具备向 AI 领域全面转型的能力。作为一家全面发展的科技生态公司，魅族拥有完善的研发和供应链等硬件团队，同时还拥有体系化开发、设计、交互的软件团队，这将为魅族 All in AI 提供坚实的技术支持和服务保障。

用户始终是魅族「最宝贵的财富」。考虑到新老用户的过渡需求，在魅族 All In AI 过渡期内，原魅族 Flyme、Flyme Auto、Flyme AR、MYVU、PANDAER 以及无界智行业务的用户体验及服务将不会受到影响。目前，魅族在线下渠道已经完成 300+ 家零售门店和 400+ 家服务门店的建设，门店覆盖全国各地，并将持续为广大用户提供便捷、优质的服务体验。

另外，现有在售的魅族手机产品将继续为用户提供正常的软硬件维护服务。已购买的魅族 20 系列、魅族 21 旗舰手机的用户，仍将享受原有的售后及相关服务保障。

魅族将通过三年的生态布局和技术沉淀，逐步完成 All in AI 愿景。按照规划，2024 年魅族面向 AI 时代全新打造的手机端操作系统将进行系统更新，构建起 AI 时代操作系统的基建能力;此外，魅族还计划在今年美国黑色星期五期间，发布首款 AI Device 产品，并与全球顶尖的 AI Device 厂商展开正面竞争。

FlymeOS：全力打造 AI 系统新体验

作为人机交互系统的引领者，魅族 Flyme 团队面向广大用户展示了 All in AI 方面的战略构想，揭示 FlymeOS 智能操作系统的未来方向，在人机交互新应用、新架构和新概念方面为行业提供最佳范例。

目前，FlymeOS 已经实现包括 Aicy 语音助手、AI 图库在内的多项 AI 功能。用户通过 Aicy 助手，不仅可以进行通识问答和专业知识咨询，还可以根据自然语言需求生成文本或图片;AI 图库支持使用自然语言搜索图片，并通过图片扩展、魔法消除以及有趣的 AI 写真功能，让图片编辑和创作能力更加强大和自由。

魅族 Flyme 团队远不止于提供实用而极致的功能体验，更以深厚的技术积淀，展现 FlymeOS 的 AI 交互新应用。

在本次魅族特别活动上，Flyme 团队着重推出 AI 灵动键和 AI 辅助输入等全新功能。其中，AI 灵动键是将 AI 融入 Flyme 用户熟悉的 mBack 设计当中，只需重按 mBack 就能随时唤醒系统 AI，让用户与大语言模型的每一次对话更加舒爽自如。AI 辅助输入可自主理解对话场景中的上下文，帮助用户自动生成精准回复。在生成文本时，AI 辅助输入不仅提供单一选择，更能一次性展示多个备选建议，以满足用户的不同需求。

通过这些系统级 AI 应用功能的大胆创新和突破，Flyme 希望为用户提供更加便捷、高效的 AI 智能体验。根据规划，AI 灵动键和 AI 辅助输入等功能将在今年上半年陆续推出。首批内测机型包括魅族 21、魅族 21 PRO 将于 3 月 4 日启动内测报名，详情敬请关注后续魅族 Flyme 官方活动信息。

在魅族「 All in AI 」战略规划下，Flyme 团队希望为用户打造出全新的 AI 系统体验，以开拓的设计思维，构建起 AI 时代操作系统的基建能力。

未来的 FlymeOS 系统将专注于操作系统的 AI 化，秉持「不是做系统能做的事，而是做只有系统能做的事」、「不是更聪明的语音助手，而是系统级的智能中心」、「不是为业务赋能，而是作为设计哲学和技术基石」的设计原则进行开发。

Flyme 团队还提出极具魄力的全新设计理念，即 AI Native(AI 原生)、 AI First(AI 优先)。AI Native 是针对生成式智能的特点定义产品的操作方式，让 FlymeOS 的系统交互体验更为便捷、清晰;AI First 是指在拥有更强大、更泛化的大模型智能后，AI 功能需要更容易、更优先的被用户触达和使用。

为了打造出颠覆性的 FlymeOS 系统体验，Flyme 团队在魅族特别活动上，以前瞻视角提出多个具有开创性的 AI 技术新概念，包括 AI 随身秘书、任务机器人、AI 记忆管家、AI 小程序以及 Open API 开放计划，这些面向 AI 时代而提出的 AI 技术新概念，旨在引领未来操作系统的革新潮流。

如今，在 AI 时代的全新浪潮之下，交互方式正迎来根本性的变革。凭借超过 10 年的操作系统开发经验，魅族 Flyme 团队将充分利用其在人机交互领域的显著优势，加速推进面向 AI 时代打造的智能操作系统的升级和优化，为用户带来更加智能、便捷和高效的系统体验。

未来，魅族 FlymeOS 操作系统将以更加开放和包容的姿态，继续引领人机交互系统的发展潮流，推动整个行业迈向 AI 智能交互的新纪元。

MYVU：率先实现与 Apple Watch 互联互通

自 MYVU 全天候时尚 AR 智能眼镜发售以来，MYVU 受到各行业的广泛好评和热烈关注。随着魅族特别活动的成功举办，MYVU 在此次活动上再次宣布产品升级，将在 MYVU AR 智能眼镜上新增 AI 智能点歌、AI 会议记录、AI Persona 和支持 6 国语言翻译 AI 语音转写等多项实用 AI 功能。

MYVU 还率先实现与 Apple Watch 的互联互通，让 iOS 用户也能享受到 MYVU 带来的全天候时尚 AR 智能体验。此外，MYVU 还推出全新配色「原力蓝」，MYVU 原力蓝购买立省 200 元并赠送价值 349 元的 MYVU 墨镜片，到手价 2299 元，即日起在线上线下全渠道发售。

值得一提的是，在此次魅族特别活动上，星纪魅族集团还宣布携手马来西亚巨微集团推出 MYVU AR 智能眼镜全球通用版，售价为 599 美元，并将在马来西亚、新加坡、印度尼西亚等 11 个东南亚国家首发开售。

PANDAER：推出灵龙限定 Y9000P 专业电竞本、白金独角兽 MOD 机械键盘

在魅族特别活动上，魅族携手联想推出拯救者 × PANDAER 灵龙限定 Y9000P 专业电竞本。这款专业电竞本不仅搭载新一代酷睿 i9-14900HX 处理器，拥有高达 130W 的桌面级性能和异构 24 核心 32 线程，并配备 140W 满功耗的 NVDIA GERORCE RTX™ 4060 8GB 显卡，以强大的 AI 性能为硬核玩家提供了一个全新的游戏体验平台。

同时，拯救者 × PANDAER 灵龙限定 Y9000P 专业电竞本还加入全新的 PANDAER 灵龙限定涂装，经过精湛的工艺和独特的设计，将传统中国文化与电竞元素巧妙融合，展现出别具一格的艺术美感。

售价方面，拯救者 × PANDAER 灵龙限定 Y9000P 专业电竞本联名价为 10799 元，并在 2 月 29 日 10 时正式开启全款预售。为了让更多消费者能够体验到这款专业电竞本的魅力，魅族 PANDAER 还特别推出 1 元超前订活动，从 1 月 17 日至 3 月 29 日期间，用户只需支付 1 元进行预订即可直接抵扣 200 元购机款，到手优惠价 10599 元。

魅族 PANDAER 还与 IQUNIX 携手合作，将客制化键盘提升到旗舰水平，带来全新的 PANDAER × IQUNIX 白金独角兽 MOD 机械键盘。白金独角兽 MOD 旗舰级机械键盘拥有白金独角兽涂装，采用多种工艺全铝机身，并独家定制「PANDAER 璞玉轴」，具备耐磨、自润滑以及低噪音的特点，让每一次敲击输入都成为享受。

即日起， PANDAER × IQUNIX 白金独角兽 MOD 机械键盘开启限量预售，预售价为 2799 元，用户参与预售还可免费获赠 PANDAER 专属鼠标垫。

魅友空间：魅友专属的无界共创空间，魅族全新用户体系

自成立以来，魅族始终坚持与用户共创的理念，不断推动产品创新和进步。为了向魅友们的共创精神致敬和回馈，如今，魅族发布全新用户共创计划 ―― 「魅友空间」。

「魅友空间」是一个专为魅友打造的平台，旨在提供一个全新的共创环境，让魅友们能够参与到产品个性化定制的全过程。魅族拥有全链路的研发、营销的产品上新能力，将为全球魅友提供实现梦想的平台，让每一个魅友都能实现自己的个性化需求。

魅族还将开放更多有趣的品类，并提供设计稿参考，丰富「魅友空间」的产品内容。魅友们可根据喜好进行二次创作，打造极具魅友文化的产品。魅族将选择优质的设计作品进行商业化，让魅友的作品真正走进市场，成为魅族产品的一部分。

除了与魅友共创产品，魅族还将为创业魅友店铺提供流量宣传平台，打造「魅友空间」的专属福利阵地。无论魅友身在何处，只需持有魅族手机，就能在「魅友空间」享受到指定专属的优惠和福利。首批线下「魅友空间」将覆盖全国 8 个城市，涵盖茶馆、书吧、电影院、餐厅等多种类型，魅族后续计划邀请更多创业魅友店铺加入，让魅友享受到更多专属福利。

此外，为了回馈魅友们一直以来的支持和鼓励，即日起魅族社区和魅族商城将共同升级「会员体系」，推出会员专属券包、煤球膨胀抵现、社区补签卡等全新福利。

无魅友，不魅族。「魅友空间」的发布，将成为魅族与魅友共创精神的全新诠释。未来，魅族将秉持「热爱无界」的品牌理念，继续携手魅友们共同推出更多优质的产品和服务，让魅友们的热爱成为推动品牌不断前行的动力。