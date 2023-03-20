魅族20 Pro正面渲染图曝光，四边框近乎等宽

【天极网手机频道】前段时间，魅族宣布将于3月30日召开魅族领克无界生态发布会，除了发布魅族20系列之外，Flyme 10、领克08、FlymeAuto都将悉数登场。在此之前，魅族20 Pro的渲染也已经出现在网络上，正面颜值吸引了不少用户。

在更早以前的魅族20系列超前瞻预热活动中，魅族就曾放出过真机渲染图，但无一例外均是背面图片，正面渲染图一直未曾遭到曝光。从放出的渲染图来看，魅族20 Pro的正面颜值非常高，四边框近乎等宽的设计确实令人眼前一亮。但是根据爆料人而言，真机实际上的下巴会比渲染图还要更宽一点点。

更早之前也曝光过魅族20系列真机照片，在魅族与星纪时代共同举办的媒体沟通会上，星纪魅族集团董事长兼CEO沈子瑜手中拿着的就是魅族20 Pro。新机背面确实采用竖排垂直排列的四个摄像头，最后一个是魅族传统的环形闪光灯，而下面就是魅族标志性的Logo。同时正面采用直屏设计，四周边框近乎等宽，前置镜头采用居中打孔，颜值非常突出。

魅族20全系并没有采用曲面屏设计，而是回归理性，选择采用直板设计。高端机型愈发匮乏的差异化导致曲面屏仍是厂商提升机型定位的惯用手法之一，这次魅族20 Pro选择直屏，很大程度上是迎合了粉丝和用户的喜好。曲面屏早已从当初的高端象征，成为如今被不少人所唾弃的糟粕，无论是误触还是巨大的R角，都是曲面屏之于消费者的原罪。

同时魅族20 Pro一改早前的圆润造型，边框采用硬朗的棱角设计，整体观感类似iPhone 13系列，不过镜头模组采用竖排设计。这样的造型也符合先前曝光的魅族20官方手机壳，也就是说基本可以断定魅族20 Pro后置镜头就是采用的竖直镜头排列设计。

此外，魅族20 Pro将会搭载一块2K+120帧的OLED柔性直屏，采用三星E6基材，峰值亮度高达1800尼特。这款屏幕还支持魅族自研的自适应刷新技术，可在1-120帧之间动态调整，非常流畅省电。并且搭载5000mAh超耐久电池，在1600天完整充放使用下，电池容量依然大于80%，同时还能够高强度连续使用12.3小时，刷新魅族新的续航里程碑。此外，魅族20 Pro还搭载50W Super Wireless mCharge无线超充，充至80%仅需30分钟，完整充满更是只要45分钟。

魅族20系列将会标配LPDDR5X和UFS4.0，而魅族20 Pro会提供8+256以及12+512两种存储规格，并且会提供至少三种机身配色。魅族20 Pro还将支持UWB超带宽功能，以实现高精度的识别车主方位，靠近自动解锁/离车自动上锁。UWB不同于传统的通信技术，它通过发送和接收，具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短，因此，它可以实现频谱上的超宽带(带宽在500MHz以上)。

作为魅族阔别将近两年的旗舰产品，这次魅族20系列可谓承载了多方期待，无论是硬件参数还是系统打磨，魅族都声称为消费者做到了极致，甚至不惜将产品保修时长延长至36个月。同时一向拥有自我意识的魅族，对于系统交互的理解非常透彻，经常可以推出足以改变整个手机行业的交互方式，也因此被称为手机领域的“黄浦军校”，所以此次Flyme 10+魅族20系列能够受到如此关注度也就不令人意外了。