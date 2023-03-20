iPhone 15 Pro Max下巴或进一步收窄，仅有1.55毫米！

【天极网手机频道】最近有关iPhone 15系列的消息层出不穷，国内有博主爆料称，iPhone 15 Pro Max的屏幕边框将进一步缩窄，底部边框仅有1.55毫米，打破小米13保持的1.81毫米记录。

一直以来，iPhone屏幕边框宽度就受到用户的吐槽，相比同期安卓机型，iPhone系列在屏幕边框上没有任何优势。此次爆料称，iPhone 15 Pro Max将在屏幕尺寸上更进一步，如果爆料属实，那么iPhone 15 Pro Max正面颜值又将提升一个档次。

除此之外，iPhone 15全系都将成功登岛，采用药丸屏与灵动岛的交互设计，此外，新机将采用户型边框，正面稍有曲率，与之前的曝光以及泄露的渲染图基本吻合。据悉，iPhone 15系列将会采用钛合金机身，并用背部弧形边框取代现有的直边设计。这意味iPhone 15将回归此前圆润的机身设计，但这种圆润并非iPhone X上那样拥有很大弧度。在iPhone 15上背面边框将会磨圆，比起现在iPhone 14上的设计会更加圆润，类似于14英寸MacBook Pro机型外壳底部边缘。虽然消息称iPhone 15将会采用钛合金材料，但背面依然会使用玻璃材质。

早在iPhone 14系列发布之前，就有传闻称iPhone 14系列会用上钛合金材料，但最后并没有，全系都采用铝和不锈钢打造而成。但苹果最近出人意料地对采用钛合金材料的可行性进行了调查，包括MacBook系列、iPad系列和iPhone系列有关加工钛合金的专利信息等。

苹果将会在iPhone 15系列中继续扩大高端型号与基础型号的差距，并且高端型号会采用钛合金边框设计。此外，有消息表明苹果有意在iPhone 15 Pro系列中采用无按键设计，去掉物理按键对于苹果而言是一个不错的选择。但想要实现这一想法，就需要为Taptic Engine提供额外的驱动，不过对于iPhone寸金寸土的内部空间而言，想要在边框旁边放下硕大的组件，想来还是存在不小的阻碍。

此前已经有人放出了iPhone 15系列的真机渲染图，从渲染图中能够看出，iPhone 15 Pro系列依然沿用相同的屏幕尺寸以及灵动岛设计，只不过在边框处有所收窄。同时机身材料方面，也从不锈钢换成了钛合金，与之前的爆料相吻合。根据先前爆料的信息来看，iPhone 15系列将会采用钛合金机身，并用背部弧形边框取代现有的直边设计。这意味iPhone 15将回归此前圆润的机身设计，但这种圆润并非iPhone X上那样拥有很大弧度。

今年iPhone 15系列全系会有一个明显的变化，欧盟最近出台了一项法案，要求所有进入欧洲的电子产品必须使用USB-C接口，或许是迫于这项法案，苹果才会下定决心为iPhone更换充电接口。根据产业链信息，明年苹果将会重点升级iPhone 15 Pro系列，如果采用与今年类似的策略，那么意味着iPhone 15基础版将会使用与iPhone 14 Pro系列相同的A16芯片，只有Pro版本独家拥有基于台积电3nm工艺的A17芯片。

今年iPhone 15系列无论是外观设计上还是功能方面，都有着不小的升级，尤其是即将首次采用USB-C接口，也让人期待苹果是否会借此机会为消费者带来功率更高的快充功能，尽管这一期望非常可能落空。并且iPhone 15全系成功登岛，也让基础版iPhone 15更具竞争力，不过没有高刷屏幕支持，可能会让基础版重蹈iPhone 14系列的覆辙，销量迎来惨败 。