唯一入围AI手机产品！OPPO Find N5入选WAIC 2025“镇馆之宝”

【天极网手机频道】2025年7月26日-28日，中国，上海――2025 世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议(WAIC 2025)盛大举行。OPPO 聚焦用户工作、生活及健康管理等多元场景需求，携两款 AI 手机 OPPO Find N5 与 Find X8s，及多项前沿 AI 终端技术与应用成果重磅亮相。在大会备受关注的 “镇馆之宝” 评选中，OPPO Find N5 凭借在 AI 技术应用上的卓越表现，成为唯一入选的手机产品。

“镇馆之宝” 评选由大会组委会牵头，从科技含金量、市场应用潜力、社会价值贡献等多维度进行严苛评审，旨在发掘引领行业发展的先锋技术与标杆产品。本届 WAIC 有 600 余家企业参展，超 3000 个展品集中亮相，而最终获评 “镇馆之宝” 的仅有 8 个。

作为全球首款折叠态厚度突破 9mm 的折叠屏AI产品，Find N5 折叠态厚度仅 8.93mm。在实现轻薄便携的同时，更创新地带来 OPPO 首创的双屏翻译功能，通过双屏分别同步展示原文与译文，支持用户同步滑动、对照查看，大幅提升跨语言沟通效率。

定位小直屏 AI 手机的 Find X8s，6.3 英寸屏幕， 1.25mm 超窄四等边，极致握持感与沉浸式视觉体验。其支持一键 AI 闪记功能，让会议要点、网页内容等重要信息的收录变得轻松高效。更首发 AI 灵感成片，自研算法分析画面，一键优化构图、色彩等，让普通照片变专业大片。

大会现场，用户在展区通过Find N5和Find X8s，便能直接体验OPPO AI领先的深度研究、极速端侧AI等体验。在小布助手上，用户点击“深度研究”，只需要输入一句话就可以获得一个完整的专业报告;在端侧AI场景中，基于OPPO在端侧AI性能上的突破，用户可以在不联网的情况下完成极速翻译。

同时，OPPO 即将在大会上发布的 AI 行业首个健康档案，以及更懂你的 OPPO AI 健康管家，也已率先在现场 OPPO 展区实装，用户可直接上手体验。作为 OPPO 健康实验室历时四年深耕的行业突破性成果，其依托智能设备精准监测与 AI 大模型运算，构建 “监测 - 分析 - 预警 - 预防 - 改善” 全链路服务体系，提供医疗报告解读、健康档案管理等核心服务，并延伸至家庭场景动态分析健康趋势，推动健康管理向个性化、主动化升级。

从持续进化的超级小布助手、行业领先的200 token/s端侧AI处理速度，到AI行业首发健康档案以及健康管理解决方案――OPPO AI健康管家，OPPO 始终以用户需求为核心，推动AI技术与终端体验创新深度融合，促进AI手机从“效率工具”向“高效专属的智能助理”持续进化与蜕变，为用户带来更加智能化、个性化的服务体验。