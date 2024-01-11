第三代骁龙8加持 OPPO Find X7 Ultra展现AI赋能未来人机交互体验

【天极网手机频道】要问2023年科技圈最热的词是什么？生成式AI以及端侧大模型绝对绕不开。尤其是对于各家手机厂商来说，在高通推出第三代骁龙8移动平台后，得益于大幅提升的算力以及更强的高通AI引擎支持，手机端侧运行大模型得以落地，进一步丰富终端侧AI体验。

1月8日，搭载第三代骁龙8的OPPO Find X7 Ultra发布，凭借内置AmdesGPT赋能各种系统应用，让手机的功能性和易用性获得了跨越式提升。

第三代骁龙8的到来不仅夯实了AI在终端侧大规模落地以及生态加速完善的底层基础，也重新定义了旗舰手机。以往各家厂商会把拥有强劲性能、优秀拍照、精密做工以及具备象征性含义的手机称为旗舰机。如今，在此基础上追加了一条――智能体验。当内置大模型的手机陆续出现，AI对于人机交互体验带来的提升将会持续影响手机行业的创新和发展。

接下来，就和“封神”的OPPO Find X7 Ultra一起看看，在第三代骁龙8的赋能下，如何为手机用户和行业展现人机交互的更多创新和可能性。

“全方位”升级助力手机性能进步

第三代骁龙8移动平台的升级是全方位的，集成采用4nm制程工艺的Kryo CPU，拥有8颗核心，频率最高3.3GHz，对比上代性能提升30%，具备1个超大核(3.3GHz)、5个性能核(3.2GHz)以及2个能效核(2.3GHz)，面对多任务处理等场景提供更灵活的性能释放，实现能效20%提升。GPU方面，Adreno GPU图形渲染速度相比前代快25%，能效提升25%，其中显示处理单元进一步升级，支持1Hz到240Hz的可变刷新率，以更低功耗提供全天候显示体验(Always on Display)。另外，第三代骁龙8的LP-DDR5x最大内存频率从4.2GHz提升到4.8GHz，带宽为77GB/s，最大容量达到24GB。

OPPO Find X7 Ultra通过搭载第三代骁龙8移动平台，获得了出色的旗舰级性能表现，实测在《原神》和《崩坏：星穹铁道》两款游戏的30分钟压力测试中都可以取得58帧以上的平均帧率。得益于第三代骁龙8移动平台全新架构带来的能耗比提升，OPPO Find X7 Ultra在重度游戏过后可以将机身温度控制在45℃以下，无论是大型游戏的流畅度还是日常使用的发热与稳定性都在竞品中处于领先的位置，相比于前代机型，续航也有了明显提升。

在性能与能效全面提升的同时，第三代骁龙8还支持硬件级光线追踪以及硬件级全局光照，通过模拟光线在场景中的传播过程生成更加逼真的场景。在此之前，出色的光追和全局光照效果往往需要桌面级硬件支撑，用户很难在移动端体验，如今第三代骁龙8的加持让一切成为可能。像《逆水寒》这样的3D武侠大作，在开启光线追踪之后，无论是水体镜面效果还是刀剑、瓷器的反光，都能够做到如同真实世界一般，玩家的沉浸感也会更足。

硬件级光线追踪、全局光照具有更高的精度和更快的渲染速度，能够提供更加真实的视觉体验。这两项技术不仅让用户过了“眼瘾”，对于游戏开发者来说，它们能够相互补充，方便在游戏开发阶段实现更加精美的画面、减少渲染成本提高效率，一举多得。

并且，第三代骁龙8移动平台首次支持了虚幻引擎5与Lumen特性，在游戏开发、虚拟现实、增强现实、影视制作等领域应用广泛。这也为移动平台的开发者们提供了更多选择――开发者们可以通过虚幻引擎5的实时渲染和可视化技术，创建逼真的虚拟场景和模型，实现相比以往更加复杂场景的模拟和展示，大幅提升了移动端游戏的开发效率与表现力。而Lumen特性是虚幻引擎5的全动态全局照明和反射系统，支持实时模拟场景周围的光线反射，使玩家能够改变游戏世界的任何部分，画面中的间接照明会随之自动更新。

得益于第三代骁龙8移动平台拥有诸多通用特性的支持，开发者拥有了更多便利高效的开发工具盒和稳定的环境，用户也就有机会在移动端体验高质量3D游戏。

ISP-手机影像能力的心脏

OPPO Find X7 Ultra首次将双潜望式长焦镜头引入到手机之上，在哈苏色彩的呈现下再一次刷新了手机影像的高度。OPPO Find X7 Ultra总计配有4颗5000W像素摄像头，并且支持拍摄时4摄像头的平滑变焦切换。

在过去各家手机厂商只能做到同时驱动3颗高像素摄像头的平滑切换，而现在借助第三代骁龙8移动平台中集成的三个18-bit感知ISP，让手机拍摄时的4摄像头切换变得更加无缝顺滑。这三个18-bit感知ISP不仅支持多摄像头的同时开启，在视频方面甚至可以在拍摄8K 30帧 HDR内容的同时捕捉6400万像素照片，在录像过程中也能做到拍照兼顾。无论是拍照还是录像，第三代骁龙8移动平台都可以为手机提供更好的镜头切换以及视频录制能力。

更强的处理速度在影像部分的提升体现在方方面面，第三代骁龙8全新的ISP的语义分割从8层增加到12层，可以记录更多信息，并精准分割，因此AI后期处理中可以进行更多操作，带来出色的观感。使得OPPO Find X7 Ultra的计算摄影可以识别场景中的明暗区域，并且通过AI自动判断画面中的主体，针对性地对我们拍摄的照片进行细致的分区优化处理，最终达到明暗关系服务于画面主体的效果，最终OPPO Find X7 Ultra可以拍出更有故事感和纵深感的照片。

第三代骁龙8移动平台强大的性能以及三个18-bit感知ISP让整个计算摄影的过程可以在瞬间完成，超大底传感器并没有影响OPPO Find X7 Ultra的成像速度。在用上更复杂摄影算法的同时，OPPO Find X7 Ultra的抓拍与连拍表现较上一代也有提升，行业首个回眸人像功能应运而生。OPPO推出这一功能的本意是帮助用户抓住那些转瞬即逝的经验场景――相信不少给女朋友拍照的男生们会苦恼，没有办法抓住女友“动起来”的自然表现，拍出来的照片呆板、生硬，摆拍感强。 Find X7 Ultra的回眸人像就是能够在拍摄对象转身的一瞬间激活人像算法，让人像模式可以拍摄下动态的人物，不错过每一个自然的动作表情。告别摆拍，从Find X7 Ultra开始。

终端侧AI新阶段――大模型

最近一个时期端侧大模型飞速发展，有效提升了手机的智能化体验，真正实现了次世代的人机交互，这必然会成为衡量各家新旗舰的重要指标――是的，竞争的新焦点来了。作为产品竞争力的关键“核芯”，第三代骁龙8采用全新高通AI引擎，凭借异构架构输出更强劲的AI算力。其中，Hexagon NPU升级了全新的微架构，性能提升了98%，能效提升了40%。Hexagon NPU集成了硬件加速单元，微型区块推理单元，性能有加强的张量/标量/矢量单元，同时所有单元共享2倍带宽的大容量共享内存。值得一提的是，Hexagon NPU的矢量单元与内存建立了直连通道，带来更高处理效率以及更低延时。

因此，在第三代骁龙8的助力下，OPPO Find X7 Ultra的智能体验成为一大亮点。

OPPO Find X7 Ultra搭载的Color OS 14中，带来了OPPO自研的AmdesGPT。与之前旧机型的测试版不同，OPPO Find X7 Ultra拥有AmdesGPT的满血版本。相较于前代平台，第三代骁龙8移动平台的性能与AI能力全面提升，为手机的端侧大模型落地提供了硬件条件。OPPO得以实现70亿参数大模型的端侧部署，并将AI融入Color OS 14的功能之中。

AIGC完善抠图功能

Find X7 Ultra拥有基于端侧大模型的AIGC功能，OPPO将生成式AI与抠图功能融合进一步完善了抠图功能。通常在用户拍摄的照片中，难免会有一些元素是用户不希望在照片中出现的。借助第三代骁龙8移动平台更好语义识别能力，Find X7 Ultra可以准确识别出用户在场景中选择的元素并将其消除，通过AIGC自动补全缺失的画面，并匹配对应的光影细节。相比于过去那些第三方去杂物的软件层面算法，OPPO Find X7 Ultra通过AI对杂物进行消去并补全画面所带来的效果有着惊人的进步，修改后的照片瑕疵很小，不容易穿帮，可谓是拯救废片的神器，实用性大幅提升。

摘要与总结-生活中最常用的功能

大模型最擅长的就是摘要与总结，OPPO团队借助在第三代骁龙8移动平台上运行的AmdesGPT，为Find X7 Ultra开发了AI智能通话摘要功能。开启这项功能之后，每当我们通话结束，手机会自动生成通话记录，该记录除了保留传统通话记录的基本信息之外，还包含通话中核心的对话内容，系统中的AI会根据对话自动生成摘要，并且会提炼出对应的待办事项，使用起来十分方便直观。得益于AmdesGPT在本地运行，所以这项功能的所有处理都可以在本地完成，私人信息不入网，对隐私安全的管控更加严格。

情景理解是改善系统体验的捷径

Find X7 Ultra的AmdesGPT会在本地“学习”我们使用手机的习惯，借助第三代骁龙8移动平台强大的AI性能加持，能够提供更加个性化的智能体验。比如用户在户外行走时会自动弹出导航，用户点完外卖之后会自动弹出送达的时间。甚至面对生活中常用的淘宝密令或者抖音密令，Find X7 Ultra可以自动识别并给出应用的跳转建议，省去了过去手动切换应用的步骤，真正地让用户体会到科技进步带来的便利。

以AI与性能提升为基石，才能打造使用体验优秀的新一代旗舰手机

毫无疑问，在端侧大模型的加持下，手机使用体验的提升是颠覆性的。OPPO团队基于多年与高通合作经验，充分发挥了第三代骁龙8移动平台的强大性能和AI能力，成功让Find X7 Ultra运行了端侧大模型，并开发了丰富的对应功能。

在AI融入系统之后，OPPO Find X7 Ultra成为目前旗舰机中特别的存在，它在外观设计、性能、流畅度、影像能力的表现上都达到一流水准的同时，AmdesGPT为系统带来了很多大幅提升使用体验的功能，展现人机交互体验的未来。

写在最后

高通CEO安蒙在接受采访时表达了对于端侧AI的期待，他表示，只有强有力的技术变革才能推动手机市场的变革。在拥有第三代骁龙8移动平台作为基础之后，可以预见的是，行业中传统的堆料旗舰手机即将成为过去式。

第三代骁龙8为OPPO Find X7 Ultra带来的体验升级是全方位的，从游戏、到音频，从影像到连接，性能提升、能效优化，第三代骁龙8的基准点是覆盖用户使用智能手机的方方面面，在人与手机关系密不可分的当下，OPPO Find X7 Ultra在第三代骁龙8的赋能下重新定义了智慧旗舰水准。另一方面，AndesGPT为手机通话、AIGC消除及全新小布带来的全面能力升级，让这款手机能够自信地表示“年初发布，还要打一整年”。OPPO Find X7系列的AI能力已然成为行业标杆。

AI已经成为未来手机技术与用户体验革新的主要潮流方向，新一轮“AI竞赛”已经打响。AI能力的表现会成为衡量各家旗舰手机表现的重要指标。目前除了AmdesGPT，vivo的蓝心大模型，三星的高斯大模型也在积极开发中，随着各家端侧大模型与对应应用的陆续推出，市场也将走向从“拼硬件”到“品体验”。毫无疑问是高通促进了这次变革的到来，第三代骁龙8移动平台可以为用户带来更加便捷和高效的体验，进一步解放厂商对于功能的想象，促进技术创新，引领行业发展的新方向。