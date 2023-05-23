首发天玑9200+ 最强游戏性能旗舰iQOO Neo8系列发布

【天极网手机频道】5月23日晚，iQOO Neo8系列正式发布。其中，Neo系列首款Pro之作――iQOO Neo8 Pro强悍登场，限时售价3099元起;价位段最强性能手机iQOO Neo8同期上市，限时售价2299元起。

iQOO Neo8 Pro以越级实力堪称“最强游戏性能旗舰”：首发天玑9200+旗舰5G移动平台，与自研芯片V1+组成“旗舰双芯”;标配16GB大运存和256GB大存储;采用影像旗舰同款索尼光学防抖大底主摄。iQOO Neo8重新定义旗舰机基准线，以骁龙8+Gen1、自研芯片V1+、标配12GB大运存和256GB大存储组成旗舰性能铁三角，带来价位段最强性能表现。iQOO Neo8全系列配置出色，诚意十足：1.5K护眼直屏、120W 超快闪充、等效5000mAh超大电池和5K冰瀑VC立体散热系统等，旗舰体验高度一致。

旗舰双芯携手性能铁三角，引领流畅体验

新品旗舰双芯升级，更Pro更流畅。iQOO Neo8 Pro首发天玑9200+旗舰芯，采用第二代台积电4nm制程和新一代ARM V9架构，拥有行业最强的3.35GHz X3超大核以及3.0GHz A715大核，以高达1,363,206的成绩挑战目前安卓手机最高跑分。此外，全系标配16GB LPDDR5X，最高可选512GB UFS4.0，带来顶配性能铁三角，让极致性能和流畅高帧游戏体验兼得。

天玑9200+与自研芯片V1+组成的“旗舰双芯”让iQOO Neo8 Pro的游戏体验狂飙提升，独家支持硬件级光追，带来真实光影效果;具备MAGT自适应画质模式，在《王者荣耀》的高负载多人团战场景中，让高帧画质与功耗微妙平衡;更凭借自研芯片V1+实现支持大量主流游戏144极限高帧模式。

网络流畅高速，方能让玩乐更尽兴。iQOO Neo8 Pro首发“穿墙天线簇”，并具备Wi-Fi 7，在穿墙、遮蔽、磁吸等复杂环境下同样信号强劲，并且在游戏团战等高密度场景下，网络不仅稳定而且快人一步。

行业领先立体散热结构，强劲性能冷静输出

为让旗舰实力冷静输出，iQOO Neo8系列全系搭载5K冰瀑VC立体散热系统，拥有iQOO史上最大5K超大VC均热板，具备多层石墨烯散热膜覆盖发热源，加快热量传导，还具有NTC智能监测，精准管理手机散热策略，助力最强性能输出。

自研芯片V1+能够有效分摊GPU工作，做到用更低功耗体验更高帧率，插帧实现更高帧率144帧，但功耗更低。

尽显旗舰直屏本色，持久畅玩不累眼

护眼好屏，持久畅玩。iQOO Neo8系列全系搭载6.78英寸144Hz 1.5K护眼直屏，支持最高2160Hz高频PWM调光和硬件级防蓝光，与抗疲劳亮度调节、1.6万级调光、超级夜览模式和色弱色盲模式一起全面护眼，让用户久玩不累眼;拥有十分精准的色彩表现，并带来能够准确还原游戏设计者意图的原画模式;支持1200Hz瞬时触控采样率，实现眼手合一的操控体验。

iQOO Neo8 Pro还带来赛级游戏操控，具备屏下双控压感、封闭式立体双扬和对称式双X轴线性马达，已通过KPL比赛用机测试认证;配合旗舰双芯实现稳帧马拉松，3个小时畅玩《王者荣耀》120帧模式下，在保持温凉手感的同时，可实现近乎满帧畅玩。

索尼光学防抖大底主摄，影像旗舰同款

顶级性能旗舰，影像同样旗舰。iQOO Neo8 Pro搭载5000万像素索尼IMX866 VCS仿生光谱光学防抖主摄，能够还原真实色彩，具备夜景实时预览、纯净夜景6.0、4K夜景视频和“零延时”疾速抓拍等，轻松胜任夜景、抓拍等复杂场景;视频人像功能，满足用户对于“人物清晰，背景自然虚化”的需求，带来更具质感的视频效果。

更多iQOO品牌产品亮相，精彩纷呈

除了Neo8系列之外，当晚发布会iQOO Pad、iQOO TWS Air Pro和iQOO 散热背夹 2 Pro也悉数亮相。iQOO旗下首款平板电脑――iQOO Pad正式亮相，延续iQOO生而强悍基因，强大又好玩。12.1英寸2.8K 144Hz超感巨幕，7:5仿A4纸比例，支持600nit超高亮度，加之自研六扬超级音响系统，视听拉满，影游俱佳;还有芯片级智能防蓝光，畅玩更护眼;核心动力层面，采用旗舰芯片天玑9000+、LPDDR5和UFS 3.1的旗舰平板标配组合;USB 3.2 Gen1，支持5.0Gbps最大传输带宽和4K 60Hz DP高清投屏，更有一碰互传轻松实现跨屏协同，细节之处成就高效生活。内在饱满，外在高级，iQOO Pad采用一体金属机身设计，配合iQOO新一代随身笔和智能触控键盘，足以成为用户的游戏、娱乐和学习中心。

iQOO首款半入耳降噪耳机――iQOO TWS Air Pro，单耳4g重量让佩戴十分舒适，拥有同级领先的14.2mm超大声音单元、ANC主动降噪和88ms全链路超低延迟，堪称“同价位最强半入耳式降噪耳机”。

iQOO有史以来“最强悍的散热神装”――散热背夹2 Pro，具备2000mm2超大制冷晶片等强大散热配置，常温下单体至高降温35℃。背夹还具备双Type-C接口，支持边散热边充电，确保畅玩重载游戏不掉帧不掉电，机身不发热。

iQOO Neo8系列搭载全新OriginOS 3，共有“赛点”、“冲浪”和“夜岩”三大配色。售价方面，iQOO Neo8 Pro共有2个版本可供选择：16GB+256GB版本售价3299元(首销价3099元)、16GB+512GB版本售价3599元(首销价3399元);iQOO Neo8 有3个版本可供选择：12GB+256GB版本售价2499元(首销价2299元)、16GB+256GB版本售价2799元(首销价2599元)、16GB+512GB版本售价3099元(首销价2899元)。

即日起至6月1日晚24:00期间，购买iQOO Neo8系列限时享受首销价，预售期及首销当天至高享24期分期免息、赠原装耳机、价值69元180天原厂延保和价值700元会员权益大礼包，还有+99元享原电池安心换。即日起至6月18日晚24:00的618大促期间，全程享受价保服务、以旧换新大额补贴，依旧诚意满满。

即日起至5月31日期间，iQOO Pad共有4个版本可供选择：8GB+128GB版本售价2599元、8GB+256GB版本售价2899元、12GB+256GB版本售价3199元、12GB+512GB版本售价3499元，现在购机限时享受立减200元送原装智能双面夹，搭配Neo8系列套餐购买立减300;iQOO TWS Air Pro售价299元，现在购机限时享受立减30元送耳机保护套，搭配Neo8系列套餐购买立减100;iQOO 散热背夹2 Pro正在火热发售中，售价249元，现在购买享受立减20元送手游指套，搭配Neo8系列套餐购买立减100。

iQOO Neo8系列将于5月23日晚20:00开启全渠道预售，2023年5月31日晚20:00在vivo官网、京东、天猫、苏宁易购、拼多多、抖音、快手等渠道正式发售，iQOO线下专卖店、电竞馆及各大授权门店、vivo体验店同步开售。