新一代降噪豆―索尼WF1000XM5登场 更小更强大

【天极网手机频道】前言

在几年前，真无线耳机还是一个很小众的领域，大多数的用户依旧习惯了3.5毫米有线耳机。但苹果这位大哥大手一挥，直接砍掉了iPhone产品的耳机接口，这才让更多人了解到了真无线耳机产品。而AirPods真无线耳机产品线得益于苹果的生态链，成为了世界上最受欢迎的真无线耳机之一。

但我们今天的主角并不是AirPods，而是同样在音乐领域有着极高底蕴的索尼!说到影音产品，索尼的产品布局可就庞大了，大家熟知的音响、唱片机、耳机线、播放器这些都是小玩意，索尼甚至还有自己的唱片公司，旗下也有Aimer、蔡依林、莫文蔚、彭佳慧这些知名艺人。就在前几天，索尼正式对外发布了旗下新一代的真无线耳机产品――WF-1000XM5。今天小编就和大家好好来聊一聊这款或许是索尼公司史上最强的“真无线降噪耳机”。

产品配置

索尼WF-1000XM5的产品外观和前代产品没有很大的改变，但性能提升根据官方给出的数据，大致提高了百分之20。其实对于这些硬件升级，小编认为都是常规操作，毕竟厂商推出新一代产品不做点硬件升级，那也不会有用户会买单。简单来说，这款产品搭载了索尼最新研发的V2处理器，可以很好的配合这一代真无线耳机独占的6麦克风系统，一句话就是降噪体验更好啦。

此外，根据官网的产品配置信息，小编发现索尼WF-1000XM5的产品体积比前代产品要小上不少，但却搭载了听感更好的8.4mm驱动单元。按照音乐发烧友的话来说，就是提高了低频音乐的复现效果，在更好听的同时提高降噪效果。最后，还有索尼祖传的LDAC蓝牙技术，可以呈现高解析度，流畅，丰富，自然，如临现场的声效。

我觉得索尼最厉害的还是其耳机产品搭载的实时降噪技术，这个技术并不是真无线耳机独家的，像索尼的头戴式降噪耳机WH系列也有这个功能。实时降噪技术可以在多种环境下提供优异的降噪表现，尤其是在一些复杂的使用场景下，比如火车、地铁站、飞机站。

一款好的降噪耳机其设计结构异常重要!索尼WF-1000XM5搭载了风噪降低结构，用网格设计包裹住内部搭载的麦克风。效果也很简单，网格包裹住内部搭载的麦克风就可以减少用户行走、跑步带来的风噪干扰。这样一来，产品就能带来更加清晰的通话效果和更为出色的降噪体验。

要说到这代产品让我最在意的一点，就是索尼终于重新设计了WF-1000XM5的降噪隔音耳塞。大家不要小瞧了降噪隔音耳塞这个东西，其实一副好材质的耳塞对于降噪效果以及音质提升起到了至关重要的作用。索尼WF-1000XM5的耳塞使用了独特的聚氨酯泡沫材料，通过增加耳机与耳道间的接触面，来提高用户的使用效果。但这种方法也有弊端，虽然小编没有尝试过，但如此高的接触面就意味着我们佩戴时耳机会很紧(入耳式耳塞)，长时间佩戴肯定会有不舒服。

购买建议

如果你是iPhone用户，那AirPods真无线耳机产品依旧是最适合你，因为苹果设备之间的生态连接，是其他品牌真无线耳机相比不了的。安卓用户的话，我认为还是可以尝试一下这代新的索尼降噪豆，首发售价1999，其实我认为还是有点小贵。不着急首发体验的话，我们等到今年双十一或许还有惊喜价。

结语

索尼今年给我带来的惊喜还是很多(相机、游戏机、电视等方面)，就音频产品方面来说其实我更加期待WH那个系列，但WF-1000XM5都发布了，我相信WH-1000XM6也不远了。现在用心做真无线降噪耳机的厂商其实不多，老索的WF这条产品线只要不断更，小编相信未来肯定还会有更好的产品出现在大家眼前。