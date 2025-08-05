　　秉持开放互融理念，OPPO携手上汽集团探索渠道合作新模式

【天极网手机频道】2025年8月5日，杭州――上汽MG4预售发布会在杭州大会展中心成功举办，会上发布MG品牌首款新能源战略车型MG4“纯电智趣大两厢”。OPPO作为上汽集团的重要战略合作伙伴，在发布会上分享了与上汽集团战略合作的最新进展以及OPPO智行的阶段性成果。

OPPO高级副总裁段要辉表示：“OPPO始终秉持着开放互融、合作共赢的理念，多年来与上汽集团的合作持续深化，从技术、产品层面逐步拓展到渠道层面的全面探索，致力于为用户带来真正无缝互融的智行体验。”

30年稳健经营，前瞻性视野布局车联业务

OPPO作为全球领先的智能设备创新者，30年来稳健经营，始终站在手机行业最前沿，见证了行业从单一终端，逐步走向多终端无缝流转、万物互融的发展变迁。

面对万物互融的发展趋势，OPPO从2020年开始率先布局车联业务，并在2021年提出了“五位一体”车企合作模式，从产品、技术、营销、渠道、运营五个维度与车企伙伴进行深入合作。

在产业端，OPPO在2020年牵头发起了ICCOA联盟，全面提升行业的标准化，推进行业构建中国技术标准的全球影响力。目前ICCOA联盟成员超过250家，涵盖了全球近80%的手机品牌和80%的汽车品牌。

在产品端，OPPO车联致力于真正实现覆盖用户用车全链路的智能出行服务，目前已经打造成涵盖车钥匙、CarLink在内的多元产品矩阵，全面实现覆盖“上车前”、“行车中”、“下车后”全周期的无缝流转体验，例如上车前的无感解锁、语音备车，行车中的跨端投屏、无线闪充、设备协同、语音控车，下车后的车辆状态同步以及数据流转等体验，全面覆盖近5000万辆车。

同时，OPPO还是全球首个拥有自研快充技术并实现量产的手机品牌， 不仅拥有“充电5分钟，通话2小时”的突破性体验，更将闪充专利授权给了全球车企伙伴。目前，OPPO快充技术已经覆盖超过1500万辆车。

秉持开放互融理念，携手上汽探索全新渠道模式

一直以来， OPPO始终秉持着开放互融、合作共赢的理念，已联合行业诸多合作伙伴，为用户带来了无缝互融的智行体验。

2021年，OPPO与上汽集团开展了全方位合作，共同成立生态域联合实验室，并围绕AI 智能体互融、双端服务架构互融、泛IoT合作，以及安全机制等方向进行深度探究，共同推动行业车机互融技术与产品的落地。此后，双方还联合发布生态域白皮书，并将其贡献给ICCOA联盟作为联盟标准，为产业高速发展做出坚实的贡献。

为了进一步推进手机AI与汽车AI的双向赋能。2025年，OPPO与上汽集团签署深化战略合作协议，双方合作范围将从OPPO手机拓展至IoT生态产品，合作区域也将从中国市场逐步扩展到全球市场。此次发布会，OPPO还官宣将与上汽集团合作探索全新渠道模式，双方将在全国各地联合打造上百场快闪活动，为更多用户带来智能便捷的智行体验。

OPPO高级副总裁 段要辉

此次OPPO与上汽集团合作的进一步深化，无疑是推动车机互融趋势发展的重要一步。基于技术、产品、渠道等多个层面的深度融合，OPPO致力于构建起覆盖全链路的服务路径和全周期的用车体验，进而推进中国车机互融的智慧化进程。



