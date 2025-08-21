三十载热爱同行 ， vivo Vision 发布会暨影像盛典盛大举办

【天极网手机频道】8月21日，vivo Vision发布会暨影像盛典于广东东莞隆重举行。值企业三十周年之际，vivo重磅发布vivo Vision混合现实头显探索版，借助vivo蓝科技整体技术创新能力及在影像、传感器、显示等多方面硬件技术积累，系统性解决MR设备在感知、交互、算力等维度的工程化难题，成为第一家真正以硬件厂商底层能力，构建一整套混合现实体验的中国科技公司，也是国内首家同时布局手机与MR的科技企业，实现内容创作与体验的“生态闭环”。现场vivo也宣布了影像技术战略及影像文化生态的全新布局，并揭晓了2025 vivo影像加手机摄影大赛最终获奖结果。

vivo执行副总裁、首席运营官，vivo中央研究院院长胡柏山表示：“今天，我们相聚在长安，这个vivo梦想开始的地方，不为镌刻过往的里程碑，只为见证：三十年埋头种因、风雨兼程，vivo走出了一条属于自己的本心之路!这是一条以科技为基、人文为魂的热爱之路，是同心共赢、携手并肩的同行之路，更是一条用户至上、雕琢极致的产品之路!这条路的方向，是让‘科技照亮美好’，终点是抵达每一位用户，而这条路的长度，我们将坚定地奔赴百年，迈向基业长青!”



vivo执行副总裁、首席运营官，vivo中央研究院院长胡柏山现场致辞

自1995年以步步高电话机创业起步，2004年进军手机行业推出诸多国民级产品，再到2011年成立全新品牌vivo开启其智能手机时代，vivo与时代同频、与用户同行走过了三十年。三十年来，vivo始终把对人的关切放在首位，依托“自研”与“共研”双轮驱动战略，以长期主义精神多次穿越行业周期，为用户带来超越预期的产品与服务。作为人文科技品牌，站在承上启下的重要发展节点，vivo将继续秉承本心而为精神，凭借用户导向基因，携手更多同路人在热爱中并肩同行。

vivo Vision探索版重磅发布，轻松上头打造混合现实新体验

作为四年磨一剑的诚意之作，本次发布的vivo Vision探索版不仅是“蓝科技”系统创新能力的集大成者，更是将vivo用户导向的核心价值观落到实处，协同家庭服务机器人长远布局、推动混合现实从实验室走入日常生活，让科技的便捷与温度赋能更广泛人群的证明。



vivo Vision探索版

产品定义之初，vivo Vision探索版的目标就是面向用户日常使用。相较行业同类产品平均600-700g的重量，vivo Vision探索版仅398g，而高83mm、厚40mm的尺寸也比行业均值缩小了26%，让佩戴轻松上头。产品经过大量的人体工学研究，可精准定位面部支撑的黄金舒适区，并让每一个支点承压强度最大都不超过6.628kPa，仅相当于人呼气的极限。vivo人因实验室还联合国内顶尖高校共同研究，采集大量真实用户的数据，设计出了4组、8套遮光罩加亲肤泡棉组合，可适配不同的面部轮廓提升佩戴舒适度。针对游戏用户设计的双环绑带，即使在玩VR游戏时进行甩头、躲避等大幅动作时，也能稳定佩戴。



vivo Vision探索版

vivo Vision探索版自然精准的操作体验，让交互轻松上头。产品搭载了基于“负设计”理念的全新OriginOS Vision系统。源于大自然的灵感让图标和窗口格外真实地存在于用户眼前，信息的呈现不再被困于小小的屏幕，而是自然地浮现在周围的空间中。操作方式从“隔着屏幕点”，变成了“眼一看，手一动”，准确无误的掌控空间。历时四年的深耕打磨，vivo Vision探索版实现了1.5°高精度眼动追踪，相当于站在2米外看1块手表大小的精准定位，加上26个自由度的指尖级手势识别和垂直175度的识别范围，为用户带来了自然精准的交互感受。



vivo Vision探索版

vivo Vision探索版采用Micro-OLED屏幕方案，分辨率达到双目8K，支持DCI-P3色域标准，实现94%色域覆盖，逐台产线标定，色彩准确度做到了DeltaE<2，能为用户打造细腻逼真的高清视觉呈现和专业级电影监视器的色彩体验。还进行了双眼亮色度一致性校准，双目亮度差异≤2nits，双目色度差异ΔE<2，以减少左右眼成像不一致带来的视觉不适。此外，vivo Vision探索版还搭载了高通技术公司第二代骁龙®XR2+平台，相比于上一代，第二代骁龙XR2+平台的GPU性能提升至2.5倍、AI性能提升至8倍。开启旗舰级视觉与交互体验，让轻薄设备拥有强劲性能，为空间计算的高速渲染提供强大的算力支持。

为让vivo Vision探索版成为能无缝融入用户数字生活的超级入口，vivo把生态建设放到了核心位置，从影音、游戏到办公，为用户带来了新奇有趣的丰富内容。影音方面，沉浸穹幕视频让用户能够自由穿梭空间，逼真的临场感与沉浸感，让现实中远远观望的震撼场面，成了触手可及的临场体验。移动巨幕影院让120英尺超豪华巨幕立刻被“搬”到面前，无论正坐、斜躺、窝在沙发角还是蜷在床上，都如置身影院C位。此外，vivo Vision探索版还支持部分体育及电竞等赛事直播，用户可自由切换观赛视角，通过左右两块大屏一眼掌握全局，抓住每一个精彩瞬间。



vivo Vision探索版

自8月22日起，vivo Vision探索版将正式开放体验，首批覆盖北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆、南京、成都、昆明、济南等城市，共优选13家vivo官方授权体验店(武汉旗舰影像馆筹备开业中)，用户可提前预约，解锁专属的“上头时刻”。

vivo影像战略全面升级，聚焦场景融合构建影像生态矩阵

回望三十周年历程，vivo在不断夯实夜景、人像、长焦、视频四大赛道积淀的同时，也敏锐洞察用户的影像需求变化。为更好回应当下用户对于多元体验的追求，vivo副总裁，影像副总裁于猛宣布vivo影像战略全面升级，进一步探索用户场景融合，推动专业能力从行业赋能大众，构建起覆盖影像安全、健康、跨端体验的“影像生态矩阵”。



vivo副总裁，影像副总裁于猛现场致辞

vivo不断在影像领域深度探索，深耕用户有感知的事件化场景，以专业影像能力赋能更广泛群体。无论是在演唱会现场赋予“山顶也是VIP”的底气，还是作为春晚新媒体直播技术伙伴，为专业直播提供端到端解决方案，vivo整合四大赛道能力，从单一赛道到场景融合，满足用户围绕特定使用场景的多样化影像诉求。面向大众用户，vivo联合学界、科研机构及专业圈层，携手浙江大学、中国摄影家协会等持续打破专业壁垒，将前沿创新转化为大众创作力，为未来影像发展开拓崭新视角与解法。

为拓宽影像能力的范围广度，vivo也积极针对影像安全、健康、跨端体验进行前瞻布局。作为首个加入国际C2PA内容真实性联盟的中国手机厂商，vivo即将上线的崭新功能，将从可溯源、可验真两个维度守护影像安全，为创作安全性与内容真实性提供坚实保障。影像健康方面，vivo将深度融合vivo X200系列长焦微距与医疗光学，推出专业级便携式裂隙灯，让专业眼科影像走进基层医疗，更加便捷可及。随着用户需求从单一设备走向跨端协同，vivo致力构建无缝跨端影像体验，通过vivo X100 Ultra首发的3D影像拍摄及vivo X200 Ultra搭载的行业独家60fps空间视频，配合全新vivo Vision探索版，带来更加身临其境的创作、分享与观看自由。



vivo与蔡司延续并扩大全球战略合作关系

与此同时，vivo与蔡司进入全球影像战略合作新阶段。过去五年，vivo携手蔡司，深度融合vivo用户导向的产品理念与蔡司世界顶尖的光学技术，不断树立移动影像新标准。如今双方再度携手，延续并扩大全球战略合作伙伴关系，进一步拓展战略合作领域，持续突破技术边界，探索超越智能手机的影像技术及产品创新。

蔡司光子学与光学事业部总裁André Kutz 对于即将开启的新篇章满怀期待，他指出：“vivo与蔡司的合作兼具深度与广度，不局限于硬件或软件解决方案。双方积极倾听、持续学习，共同致力于响应消费者和全球影像圈层的需求与声音，在智能手机光学领域不断创新，在移动影像上不断突破。我们期待进一步深化和拓展合作，让全球数以百万计的消费者能直观地享受到富有创造力的移动影像技术。”



蔡司光子学与光学事业部总裁André Kutz现场致辞

伴随影像战略的全面升级，vivo也不断精进其自研的蓝图影像技术，推动蓝图影像升维布局，持续为用户创造惊喜。在芯片领域，vivo依托行业首创的前处理芯片VS1与V3+双芯架构，大幅提高闪光人像、质感人像等复杂场景下的出片效率，在夜色下也能呈现清晰明亮的人像细节。作为率先将2亿像素感光元件应用于长焦模组的手机厂商，vivo携手三星带来蓝图×三星HP9 2亿像素传感器，首发蓝图×索尼LYT-828传感器，配合vivo自研的大模型画质增强算法，有效提升高倍率下的细节清晰度，以更完善的蓝图感光元件技术矩阵进一步赋能全场景下的影像体验。未来，vivo将依托画质还原与画质重建算法的协同，并结合新一代大模型增强技术，进一步提升30X 超长焦的画质与光学细节。



vivo提供融合场景全链路解决方案

视频方面，vivo实现了全焦段4K 120fps慢动作、全焦段 4K 人像美颜美型和全焦段4K 60fps 10bit Log，行业首发人像模式Live Photo及Live Photo消除功能，以更强大的全链路影像实力，为用户定格拥有瞬间生命力的美好时刻。vivo还将不断推出“冷胶视频人像”等风格化视频模板并首发自研AI定制美颜，满足年轻人多样的创作需求。



vivo影像产品高级总监李卓介绍蓝图影像成果

vivo影像文化生态布局升维，2025 vivo影像加手机摄影大赛结果揭晓

回望科技与人文交融的发展道路，vivo在潜心打造更加专业的影像技术和创作工具的同时，携手蔡司、FIRST青年电影展等各方同路人，构建多元包容的移动影像创作生态，让创作者随心表达热爱、传递感动。

如今，vivo正推动这一生态向更年轻、更广阔的边界拓展，让移动影像创造更多深远价值：打造人文与科技的影像新坐标“vivo人文影像馆”，带来前沿影像科技体验与专业解决方案;携手联合国教科文组织发起"Capture the Future"短片竞赛，为亚洲青少年打造展示创意的舞台;联动中国摄影家协会举办首届中国手机摄影大展，重塑大众对影像艺术的认知;持续深耕vivo × FIRST超短片单元，赋能青年创作者用镜头探索更多可能;启动青年手机电影计划，与专业高校共筑影视行业未来。这些实践共同搭建起多元共生的影像创作平台，鼓励大众用镜头表达自我、共享人文之悦。

中国文联副主席、中国摄影家协会主席李舸表示：“vivo十余年深耕影像技术的历程，恰是一场‘用科技拓展艺术边界’的生动实践，让曾经需要专业设备才能实现的光影艺术，变得人人可触。中国摄影家协会与vivo共同举办的首届中国手机摄影大展，更是将科技与艺术深度融合推向了全民实践的新高度。”



中国文联副主席、中国摄影家协会主席李舸现场致辞

盛典现场，2025 vivo影像加手机摄影大赛获奖名单正式揭晓。历时7个月，本届大赛共征集到来自全球范围内用vivo手机拍摄的50万幅作品，其承载着创作者对日常点滴的真实感触，也体现了他们对社会现象的观察思考，交织成兼具个体温度与时代广度的视觉画卷。在来自不同领域的影像大师与专家的严格评选下，共25组获奖作品最终脱颖而出。



年度最佳作品：吴正杰《太空战舰》

长焦与微距单元优胜奖：蔡泽宏《皮影戏》 晋毅《织网》

风光单元冠军：何明《金鱼长满枝头》

风光单元优胜奖：余润皓《天山下的牧羊人》 贺进一《大地的血肉》

夜色单元冠军：陈勇《节日夜》

夜色单元优胜奖：夏厚龙《世界的北极》 杨军《走过冷暖》

人像单元冠军：张樱凡《密布其上之光》

人像单元优胜奖：付建国《期盼中的小女孩》 梁喜兵《戴礼帽的男子》

运动单元冠军：Pradiptamoy Paul《舞动的剪影》

运动单元优胜奖：王宇《少年强》 樊丽勇《单杠上的教学》

组图单元冠军：刘力《乡村放映员》

组图单元优胜奖：Patrick Pineda《螺旋度》 顾勤《追梦青年》

组委会特别推荐奖：田鼠大婶《生命的源泉》

蔡司专业影像奖：陈斌《瑟切达的金色时刻》

X系列最佳影像奖：赵扬《大地之树》

S系列/V系列最佳影像奖：冷正刚《我要飞得更高》

学生摄影师奖：丁发鑫《夜树繁花》 徐行《独行》 裴俊博《落日调色盘》



本届大赛的组委会特别推荐奖由作品《生命的源泉》获得。田鼠大婶用vivo X200 Ultra记录下甘肃民勤“种树姐姐”们的防沙日常，在展现粉色头巾与荒漠交织的独特生命力之余，更让影像成为连接乡村与外界的纽带，传递出平凡生活里的坚韧力量。这背后，是vivo持续以影像赋能实践，让每一位平凡的普通人都能借由科技捕捉生活温度、定格动人瞬间。



vivo 30周年，在热爱中同行

30年风雨兼程，30年热爱同行。未来，vivo将继续坚持用户导向、追求极致和科技创新的价值理念，遵循本心之路，携手更多同路人共同奔赴未来征程。