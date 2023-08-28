OPPO Find N3 Flip延续竖向大屏的背后：究竟有哪些不可替代的优势？

【天极网手机频道】这几年折叠屏手机发展可谓势头迅猛，新颖的形态催生出多样化需求。各个品牌也在积极探索不同的解决方案，以满足用户需求，这一点在小折叠屏领域尤为明显。仅外屏一项，手机厂商就尝试了横的、竖的、硬币形态的、文件夹式的等等。OPPO最近官方透露了新一代小折OPPO Find N3 Flip的外屏设计细节，它将继续沿用竖向大屏设计。那么为什么OPPO Find N3 Flip坚持竖向大屏，它究竟有哪些不可替代的优势？

对于小折叠屏的外屏，几乎所有用户都有一个共识，那就是外屏仅用来轻交互，即用即走。比如用外屏查看通知、播放音乐、查看天气，还可以实现快速拍照、接听电话、调取付款码等便捷操作，无需展开手机即可完成操作，可大大提高使用效率。不过在实际使用中，竖向、横向、文件夹式之间的舒适度与好用度却不尽相同。

竖向的折叠设计和展开后的手机保持一致的交互逻辑，更符合用户一贯的使用习惯，同时也更适合单手操作。而其他形态的外屏设计，则难以满足这方面的需求，要么需要旋转外屏使用，要么需要双手操控。比如排队时刷三五分钟的短视频，竖屏单手操控轻松简单，其他形态则需要旋转屏幕，不太符合用户习惯。

在应用适配上，竖向外屏也具有比横屏、异形屏更大的优势。市面上的大多数应用程序都是针对竖向模式进行优化和适配的，竖向外屏几乎可以平移过来，无须其他更多修改适配。横屏、异形屏则必须经过修改再适配，增加了应用程序开发人员的成本，随着时间地推移，这可能会导致适配范围受限、更新不及时等情况出现。

可以说，竖向大外屏是小折叠屏当下最优的解决方案。它的交互逻辑最为清晰，更符合用户的使用习惯。在更多主流应用生态适配下，可以满足用户几乎所有场景的轻交互需求。而OPPO Find N3 Flip延续竖向大外屏，既是基于大数据与市场反馈的结果，同时也符合用户的现实需要。无怪乎@刘作虎微博直言，小折叠把外屏做大本身并不难，难的是变大之后的形态要对。竖屏符合直觉，又融入了主流应用生态，是小折外屏形态的最优解。至于OPPO Find N3 Flip 将在竖向大外屏玩出什么新花样，8月29日 14:30新品发布会，我们不妨期待。