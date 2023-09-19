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OPPO A2 Pro 天玑7050芯片带给你流畅的使用体验

2023-09-19 10:15:43 作者：雨宫莲

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  【天极网手机频道】近日，OPPO公司正式发布会了旗下的全新A系列新机――OPPO A2 Pro!小编也是第一时间拿到了这款机器，并且正式体验了一周左右。这款手机虽然是一款千元价位的普通手机，但是搭载了一枚6nm低功耗制程工艺打造的天玑7050芯片，在小编的实际使用过程中，没有出现如何卡顿，无论是日常应用还是游戏都可以流畅运行。

　　OPPO A2 Pro 天玑7050芯片带给你流畅的使用体验

  详细来看，让OPPO A2 Pro保持流畅的主要因素，就是这枚6nm低功耗制程工艺打造的天玑7050芯片。这枚芯片因为采用了6nm低功耗制程工艺，所以功耗极低，在安兔兔的跑分可以超过60万分哦。大家可能有疑问了，如果功耗低的话，那么性能会不会拉胯呢。

　　OPPO A2 Pro 天玑7050芯片带给你流畅的使用体验

  在小编的游戏测试中，无论是日常国民游戏《王者荣耀》还是大型3D游戏《原神》之类的，OPPO A2 Pro都可以流畅运行。并且，在OPPO自主搭建的手机实验室中，OPPO A2 Pro还通过了严苛的48个月流畅护航测试，有着TÜV南德48个月A级流畅证书。

  当然，除了芯片要素，内存空间的大小在一定程度上也会影响到手机运行速度。OPPO A2 Pro有着最高12GB+512GB超大内存组合，12GB的运行内存在千元价位段可不少见啊。此外，OPPO A2 Pro还有着12GB智慧内存超大内存，也就是说两者相加，OPPO A2 Pro的运行内存上限为24GB，这就给予了手机很好的后台保留能力，就算我们打开多个APP，也不用担心重要APP被后台自动清除掉。

　　OPPO A2 Pro 天玑7050芯片带给你流畅的使用体验

  目前，OPPO A2 Pro已经正式开启预售，8GB+256GB版本售价1799元;12GB+256GB版本售价1999元。

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