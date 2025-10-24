【天极网手机频道】2025荣耀全球开发者大会暨AI终端生态大会的热度未消，10月24日，“和坪山一起荣耀”系列融媒体验活动启动，由数十家媒体记者组成的媒体团走访深圳坪山的荣耀智能制造工厂、比亚迪、坪山文化聚落、坪山城投智园等地，沉浸式体验空中云巴、AI环卫作业等场景，全方位解码坪山在智能制造升级、AI技术落地、城区智慧发展的实践成果。

荣耀智能制造工厂

AI技术加持下的L4级智慧工厂

走进荣耀智能制造工厂，高度自动化的生产场景令媒体团印象深刻。生产流程由荣耀自研的大模型为核心进行全流程把控，让制作工艺实现了从毫米级到亚微米级的精度跨越。产线上一台台机械臂精准协同，对肉眼难辨的元器件进行精准操作，而AI视觉检测技术的应用，更将元器件检测时间缩短至5秒，准确率高达99.99%。据了解，车间自动化率已超过80%，整个车间呈现出一派高效有序的生产景象。

作为手机行业首家通过工信部CMMM四级认证的智能工厂，现场负责人从AI赋能产业升级角度阐释，指出智能化不仅提升了产品质量和生产效率，更通过数据驱动实现了生产流程的持续优化，为行业提供了可借鉴的智能制造样板。荣耀工厂展现的不仅是制造实力，更是对未来生产方式的深入探索。

“在现场可以很鲜活的看到，产线其实是感受到自动化程度非常高，机器不仅能自己走完流程，而且实现自纠自证，提高效率的同时，也保证了良率。”有记者在现场表示

9月底开业的荣耀阿尔法全球旗舰店，以“AI终端智慧生活创新工坊”为定位,既是科技与人文交融的全球旗舰新地标，也是联系生态伙伴的开放平台。10月中旬发布的荣耀Magic8系列及MagicOS 10操作系统，则展现了AI技术在终端产品的极致应用……荣耀的AI战略正在从蓝图走向现实，让智慧生活变得触手可及。

比亚迪

技术创新的生动见证

在比亚迪展厅入口处，一面布满专利证书的"专利墙"引发媒体团阵阵惊叹，数万项涵盖电池、电机、电控的专利展示，直观呈现企业在新能源领域的深厚技术积累。在展厅环节，媒体团感叹到，比亚迪在研发领域外，制造水平同样优秀，各种经由专利实现的应用技术引得媒体纷纷上车体验，也对国产车企业的技术自主与全球竞争力有了更深刻的认识。

在试乘车辆环节时，有记者现场感叹，现如今比亚迪的科技实力在国际上已处于领先水平了，这番评价引发了在场许多人的共鸣，大家纷纷讨论起坪山在新能源汽车领域的产业发展，并对坪山智能制造能力在更多领域的探索充满了好奇与期待。

在荣耀全球开发者大会暨AI终端生态大会前夕，荣耀与比亚迪双方在深圳正式签署战略合作协议，将依托荣耀车联解决方案与比亚迪 DiLink的全新一代智慧生态，围绕“车”这一核心，为用户带来更智能、更个性化的出行体验。

坪山文化聚落

科技点亮人文之光

随后，媒体团走进坪山文化聚落，在图书馆内馆内科技与人文的融合令人印象深刻――智能检索、自助借阅等系统为读者带来便捷，而充满设计感的空间营造出宁静温暖的阅读氛围。记者们普遍认为，科技的价值不仅在于推动产业，更在于以这样的方式提升公共服务的品质，润泽城市人文生活。

AI环卫车

AI智慧场景的革新实践

在坪山街头，数台AI环卫车队正在作业。这些具备自动作业功能的智能车辆，精准地进行着清扫、避障等操作，展现了科技在城市治理中的实际应用。媒体记者就“请问当前车辆如何实现小型障碍物和突发情况的避障？”进行提问。现场工作人员则从技术、安全、管理等多个维度记者做了解答。这番探讨让记者们对AI科技加持下的智慧城市有了更具象化的感知。

城投智园

AI产业园区的创新样板

在与工厂仅一公里之隔的坪山城投智园是荣耀“1X3XN”生态战略落地的重要载体，凭借临近荣耀与深圳技术大学的地理优势，园区正按“AI创新先导区”定位加速建设，未来计划引入并培育一批AI新锐力量，同时让荣耀近期在AI领域的系列布局变得愈发清晰。作为媒体行的最后一站，园区以AI为特色，涵盖人才服务，优惠政策等措施，详细了解“生产、生活、生态”如何在这里落地。

在互动环节，记者们纷纷好奇于园区未来对AI企业都有哪些扶持优惠，纷纷掏出手机，现场加微信以便了解更多详情信息。园区招商运营负责人介绍，城投智园不仅是一个产业空间，更是一个创新生态的培育平台。园区面向AI企业，推出“AI未来营”，将以低成本、优服务模式吸引与AI相关初创型企业入驻，与企业携手共赴AI新程。这种“产城融合”的发展模式，为坪山打造现代化产业体系提供了重要支撑，也与坪山所倡导的开放协作生态理念高度契合。

随着媒体行落下帷幕，这场穿梭于坪山的探访留给记者们的，不仅是满满的见闻，更是对“科技如何更好地服务于人”这一命题的深刻思考。

从比亚迪专利墙前对中国智造的感慨，到图书馆里对科技温暖人心的体验;从AI环卫车带来的城市治理新思路，到荣耀工厂展现的智能制造未来;再到城投智园描绘的智慧园区蓝图――这些站点犹如一块块拼图，共同构成了一幅科技与城市共生共荣的生动画面。

在行程的最后，有记者感叹道“我们知道现在深圳正在打造万亿级的AI终端产业集群生态集群，今天我在这里看到坪山根植于强大的制造的基础，已经为深圳这一动作按下了加速键，这一次来坪山走这么一趟，是一件非常让我震撼和印象深刻的事情。”

从智能制造的技术突破到AI生态的多元落地，荣耀等科技企业的快速成长始终与坪山的发展同频共振。双方在“双向奔赴、相互成就”中持续拓展合作广度与深度，构建起坚实的产业共赢格局。 坪山区搭建优质产业链对接平台，向荣耀亲选团队推荐30余家坪山企业、100余种优质终端产品。2023年促成村田、麦捷等企业与荣耀达成实质订单。2025年“链上坪山・荣耀AI生态链”专场再传捷报，鸿合、光峰等5家企业与荣耀亲选达成初步合作意向，进一步拓展AI终端生态圈层

纵观一天的行程，记者们带着好奇而来，满载思考而归。这趟坪山之旅最打动人的，或许不是某一项酷炫的技术，而是科技正以如此细腻的方式，融入我们生活的方方面面，让产业更智能，让城市更宜居，让生活更美好。而这，或许正是未来生态最动人的模样。