华为mate50和华为P60应该怎么选？看完不用纠结

【天极网手机频道】有一说一，无论是P系列还是Mate系列都是很不错的，但对于大多数用户而言，还是会出现纠结选哪款的情况，尤其是在华为P60系列发布之后，正打算入手Mate50时又会拿P60来作对比。那么，关于华为Mate50与P60这两款手机到底该选哪款，下面就跟大家说说说我的看法。

如果你是男性朋友，我更建议你入手华为Mate50，理由如下：首先，Mate系列的定位是“商务旗舰”，稳重、豪华、更具商务气质，更符合男性用户的需求。其次，在性能配置上mate50与P60大同小异，不过后发布P60在影像、续航、屏幕方面要有一些优势，Mate50的优势则在极致性能释放方面，同时还搭载昆仑玻璃版，可选性更高，而大部分男性用户都有玩游戏的需求，所以我认为华为Mate50会更好一些。

除了以上两个原因，还有一个比较重要的原因就是华为Mate50更具价格优势，由于华为P60系列的到来，华为mate50系列的价格已经开始松动，尤其是在第三方电商平台上，其中百亿补贴力度比较狠，最高降幅超过1200元，以256GB版本Mate50售价不足5300元，128GB版甚至跌破4000元。所以，对于预算不是很充足的小伙伴，华为mate50系列是个不错的选择。

而对于女性用户来说，且又不差钱的话，华为P60系列就是你的菜。首选，华为P60系列在外观设计上再创美学新高度，玲珑四曲屏设计+凝光之眼镜头设计+全新白色配色――洛可可白，犹如“白月光”一样美好，仅是这外观就拿捏了一大波颜值控，尤其是女性颜值控。

其次，华为P60系列影像能力再攀高峰。全系主摄是业界首创超聚光主摄，支持F1.4-F4.0 十档物理光圈智能可变，进光量相比iPhone 14 Pro Max提升191%，Pro版的长焦镜头换成了4800万像素的3.5倍变焦潜望式长焦，进光量比 iPhone 14 Pro Max多488%;同时，业界首发三轴传感器位移式防抖，防抖能力提升 58%，还有业界首创超聚光夜视长焦，拍月亮更强了。对喜欢拍照的小伙伴们简直不要太友好。

除了外观、影像，女性用户特别在乎的两大功能外，华为P60系列支持了双向北斗卫星消息，可别看小看这个功能，关键时刻能救命。尤其是对一些方向感极差的女生，户外游玩万一与队伍走散，这时候支持双向北斗卫星消息的华为P60系列就能派上大用场。

总的来说，华为P60系列和mate50系列都是华为的旗舰机型，但由于两款手机的定位不同，也会有一些区别。P系列主打时尚轻薄，拍照更加出色，Mate系列主打旗舰性能，更偏向商务。所以，在选择谁这个问题上，还得根据你的需求出发，喜欢拍照、在乎外观颜值就选P60系列，但你更在意性能体验的话，mate50系列就更适合你一些。