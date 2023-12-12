万茜晒华为Mate X5上手体验：大屏适配+全面可靠，实力圈粉

【天极网手机频道】近年来，折叠屏手机凭借大屏优势得到了很多朋友的喜爱。尤其是今年9月上市的华为Mate X5，凭借内外高清双屏和HarmonyOS 4带来的优秀大屏适配，引发用户高度关注和竞相购买。近日，知名女星万茜也上手华为Mate X5，并在视频中演示了各种全能可靠体验。

可以看到，短片中华为Mate X5的抖音画面是以6:4比例显示，左边视频右边评论，万茜边刷边评看起来十分开心。当她走入电梯间时，视频播放也没有丝毫的延迟和卡顿，通信体验快到飞起。还有，当万茜打开小红书时，可以看到它以4列笔记的画面呈现，一眼看过去就能获取到更多信息。同样，在微博页面中也能一屏显示多条热搜。

除此之外，使用视频类APP追剧观影时，华为Mate X5也有着舒适的大屏适配，特别是它在悬停状态下，视频画面会自动在上方屏幕显示，下方屏幕则显示操作区。这样一来，播放暂定和快进后退都十分方便，并不会有任何遮挡屏幕的情况发生。

其实，不只是大屏适配做得出色，华为Mate X5的颜值设计也极具亮点。比如，其时尚高级的“幻影紫”配色，有着细腻柔和的触感，能呈现出不同一般的高贵浪漫，搭配“寰宇星门”镜头模组，有着“方圆有度，兼容并蓄”的既视感，同时也诠释出华为对科技美学的无限追求。

颜值质感都在线的华为Mate X5，还带来内外屏皆可靠的全能体验。它的外屏(典藏版)采用玄武钢化昆仑玻璃，将抗刮擦能力提升300%，耐摔能力提高100%。它的内屏采用复合叠层结构设计，并加入非牛顿流体材料，使其有着“遇强则强、遇柔则柔”的抗冲击效果，并由此获得全球首个瑞士SGS金标五星抗刮耐摔权威认证。再加上它还支持IPX8级防水和湿手触控，所以能轻松面对各种复杂、极限场景。

不仅如此，华为Mate X5还通过临境双屏技术，带来内外一致的视觉体验。它加持的SuperVision和SuperMotion技术，带来自然呈现的真实观感和顺滑跟手的触控体验。不仅日常使用有着出色体验，闲暇之余追剧观影和团战游戏，也有着身临其境般的视觉感受。

此外，华为Mate X5不仅可以在悬停模式下观影，还能通过5000万像素XMAGE影像系统进行各种创意拍照。毕竟，支持多角度自由悬停的华为Mate X5，仿佛自带支架一般稳定可靠。除了独特的悬停拍照，华为Mate X5还针对瞬时抓拍推出风驰闪拍功能，它的人像模式成像效果也超赞，既能精准进行背景虚化凸显被摄主体，还能清晰展现细腻肌肤和自然妆容。

图源：极客力量

值得一提的是，华为Mate X5针对弱网和无信号场景，分别加入了超强灵犀通信技术和双向北斗卫星消息功能。前者能在弱网环境中增强信号接收和网络选择能力，从而带来稳定流畅的通信体验，后置则能在信号覆盖不到的地区实现消息收发自如。得益于此，华为Mate X5实现了通信信号全覆盖，是外出旅游和探险的首选机型。

不止有硬核的硬件配置，华为Mate X5还立足用户需求，带来了多项解决痛点的优势体验。比如正在做饭或者吃小龙虾时，就可以通过隔空手势来操作手机;同时拍摄了多张照片不知道如何选择，就可以通过多图同比快速选片;还有注视感知和锁屏界面的Q趣形象互动，让折叠屏手机体验变得实用又有趣。

此外，将华为Mate X5和华为智慧屏 V5 Pro建立起超级桌面，就能让后者秒变98英寸巨幕手机，刷视频玩游戏都十分畅爽。如果在华为智慧屏 V5 Pro上播放“爱豆”现场或美照，再使用华为Mate X5自拍的话，就好像和“爱豆”现场合影一样，秒变“赛博追星神器”。

对于喜欢健身的朋友，还可以将华为Mate X5的健身视频，投屏到华为智慧屏 V5 Pro上跟练，毕竟超级大屏能将各种动作细节显示得更加清晰细腻。还有，华为智慧屏 V5 Pro搭载有全球首创的绝对指向遥控器，它能将遥控器变身为触控板，实现在手机上才有的滑动、点按、拖拽等操作，同时还支持文字语音输入等功能。

总的来说，华为Mate X5的各方面表现都颇有一骑绝尘的味道，无论是商务人士、普通大众、摄影爱好者，都能从中找到契合自己需求的功能和亮点。更何况，通过与其他鸿蒙设备的互联互通，华为Mate X5还能带来一系列其它竞品无法比拟的体验优势。因此，如果你也想拥有全面可靠又出色的使用体验，可以重点关注华为Mate X5。