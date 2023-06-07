当618遇上高考季，值得入手的毕业旅拍手机编辑推荐

【天极网手机频道】618大促伴随着高考季的到来，为这夏天增添了一份别样风情。而高考完之后，大家组上三五同学好友，去心仪的地方旅行放松，又或者清空购物车，换新以换个心情。手机通常会成为大家高考完后购入的首款产品，毕竟毕业旅游、好友合影都离不开一部好手机。下面笔者就为大家推荐几款人气新机，它们都是OPPO最新作品，且在影像性能上独具特色，同时价格高低搭配覆盖面较广，大家不妨可以参考一下。

OPPO Find X6系列：

超光影三主摄，起售价4499元

OPPO全新影像旗舰 Find X6系列拥有飞泉绿，星空黑，雪山金三款色彩，12GB+256GB版本售价4499元、16GB+512GB版本售价4999 元。Find X6 Pro拥有大漠银月、云墨黑、飞泉绿三款色彩，12GB+256GB版本售价5999元、16GB+256GB版本售价6499元、16GB+512GB版本售价6999元。

OPPO Find X6 系列第一次定义下一代超光影三主摄的全新标准――每一个摄像头都采用行业领先的大底传感器技术和领先行业的光学设计，广角、超广角、长焦摄像头均可以轻松应对极具挑战的拍摄场景。其中，OPPO Find X6 系列超光感潜望长焦是第一次让手机长焦可以跨越明暗，开拓出暗光长焦的全新创作场景。Find X6 系列也首次搭载支持计算光影的 OPPO 超光影图像引擎，为每一幅影像作品还原最真实的光影层次，让具备空间感、立体感、临境感的摄影作品触手可及。

OPPO Find X6系列搭载了最新一代 4nm 旗舰芯片，以及 OPPO 自研马里亚纳影像专用 NPU，配合全新进化的 ColorOS 超算平台，带来更加流畅的使用体验。ColorOS超算平台的深度优化结合OPPO Find X6 Pro 5000mAh的超大电池，带来全天可靠的持久续航体验。

值得一提的是，OPPO Find X6全系列可实现六网协同，带来无缝切换的稳定体验;三网并发，带来更高的通信速度;N28 的四天线设计让 5G 连接无处不在;同时，带来了行业首个双 5G 通信共享技术，可与 OPPO Pad2 实现通信能力的无缝流转。

OPPO Reno10系列：

人像摄影全面升级，起售价2499元

OPPO Reno 系列一直凭借出色的审美，开创了独一无二的色彩美学，刚刚发布的Reno10 系列在以往的金色配色上再次创新，带来更加优雅的灿烂金。得益于 OPPO 多年来对玻璃工艺的研究积累，Reno10 系列灿烂金通过全新的金缕流纱工艺带来了精密的纹理和如丝绸般细腻的触感。Reno10 系列还拥有朦胧淡雅的暮光紫、深邃内敛的月海黑、活泼绚烂的溢彩蓝，为用户提供多种配色选择。后置模组采用“视界之窗”设计，外圆内方，超光影潜望长焦镜头，形似方形取景框，呈现极简几何风格艺术。

影像上，Reno10 系列延续 Find 系列的影像理念，带来人像摄影的全面升级，其中Reno10 Pro+ 是Reno 系列十代以来首个采用大底潜望长焦的机型――强大的超光影潜望长焦采用旗舰级的 1/2 英寸超大感光元件，6400 万超高像素，f/2.5 超大光圈，以及悬浮棱镜防抖等诸多技术组合，打造出 Reno 有史以来最强大的长焦拍摄能力。而OPPO Reno10标准版和 OPPO Reno10 Pro 版搭载了同一颗2倍超光影长焦摄像头。

OPPO Reno10 Pro+的拍照能力不仅体现在硬件上，还有着强大的软件优化。比如，它支持HDR、夜景、人像、超级防抖、AI场景识别等多种模式，让你在不同的光线和环境下都能拍出满意的效果。而且，它还有着专业模式、RAW格式输出、视频剪辑等功能，让你可以更自由地创作和分享你的作品。

OPPO Reno10 系列还完整继承了在Find 系列上首发的超光影图像引擎，可以计算出人物主体、光线、环境真实的光影关系，用光影冲破平面的束缚，让每一张人像都极具立体感、自然感和生动感，告别传统人像拍摄粗暴地把暗拍亮，造成假白、假亮、假面的失真效果。

除了拍照，OPPO Reno10 Pro+还有着其他方面的优势。它搭载了第一代骁龙8+芯片，配备了16GB的运存和256GB/512GB的存储空间，运行速度非常流畅。它还有着6.7英寸的动态光影屏，支持120Hz刷新率，分辨率达到2772*1240，显示效果非常细腻。它还配备了长寿版100W超级闪充，可以在半小时内将4700mAh的电池充满，搭配SUPERVOOC S 电源管理芯片，实现超强续航，再也没有低电量焦虑。除此之外，OPPO Reno10 Pro+还支持5G网络、NFC、红外等功能，是一款全面型的影像手机。

目前Reno10 系列火爆热销中，售价2499元起，OPPO 618年终大促仍在各大电商平台火热进行中，具体大促优惠政策敬请关注OPPO官网和OPPO官方公众号、微博等渠道。

OPPO K11x：

1亿超清像素，起售价1499元

作为OPPO K系列的全新产品，OPPO K11x凭借1亿超清影像、长寿版67W超级闪充、5000mAh大容量电池、至高12GB + 256GB大内存等配置，成为力千元档极具竞争的机型。

影像方面，OPPO K11x后置搭载1亿像素主摄，通过九合一像素融合技术，实现等效1.92μm超感光大像素。1亿超高像素，带来层次清晰的纹理细节，按下快门，高画质创作模式即刻开启，轻松拍出细节丰富、画面清晰的质感大片。配合人像模式、超清自拍、AI证件照等功能，满足用户在多场景下的拍摄需求。

OPPO K11x提供了“墨玉”和“珠光”两款配色，“墨玉”款采用高亮工艺，沉稳的黑色中隐隐透出墨绿;“珠光”款采用外纹理工艺，呈现出珠光幻彩的视觉效果。2.8D微弧后盖与机身边缘巧妙衔接，辅以轻盈的机身设计，OPPO K11x 持久畅玩也毫无压力。

在硬件上，OPPO K11x采用高通骁龙® 695 5G移动平台，主频高达2.2GHz，安兔兔跑分可达42.6万，强劲性能轻松畅玩当下主流手游，6.72英寸超清大屏，支持120Hz刷新率，带来丝滑流畅的屏幕体验。至高12GB + 256GB大存储组合，配合RAM+运存拓展技术，实现等效20GB运存体验，多个APP同时运行，手机依然流畅。

拥有强劲性能、流畅体验的同时，OPPO K11x也带来高效的散热效率。内置金刚石导热凝胶和高导热石墨，核心发热源安置多颗温度传感器，实时感知手机温度，有效提升温控效果，持久开黑也能保持冷静高能输出。辅以游戏闪电启动、HyperBoost 2.0、360度环绕式电竞天线，OPPO K11x全方位提升玩家的游戏体验。

环绕立体声双扬声器加持，不管是玩游戏还是看视频，OPPO K11x都能让用户享受身临其境的澎湃音效，带来更加真实的视听体验。配合200%超级音量，通话过程中无论是外放还是通话，都能感受到澎湃声量。

续航方面，OPPO K11x内置5000mAh大容量电池和长寿版67W超级闪充，打造千元档超强续航组合。5000mAh电池配合6nm低功耗处理器，一次充电可支持1.28天的续航使用;长寿版67W超级闪充，33分钟即可从1%充到80%，碎片时间也能补充大电量，带来省心的续航体验。疾速充电的同时，OPPO K11x 搭载自研智能电池健康引擎，1600次充放电循环后，电池健康度可以保持在 80%以上，使用4年后手机电池依然耐用。

在系统上，OPPO K11x搭载全新ColorOS 13.1，辅以ColorOS超算平台，抗老化效果显著，通过OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，全方位提升系统的稳定性与流畅性，有效解决手机“用久必卡”的问题。品质方面，OPPO拥有自有工厂，数字化生产，全程可追溯;出厂前通过109项旗舰级严苛测试标准，质量更有保证。在服务上，配合OPPO自有服务体系，全国近1000家服务中心，提供1小时开放式快修、可视化寄修等优质服务内容。目前，OPPO K11x已在线上开售，售价1499元起。

以上就是OPPO近期发布的热门新机，它们的定位从入门到旗舰，并各有特色，近期618大促如果想入手一款外观设计出众、影像性能均衡的手机，那么这三款是非常值得考虑的选择。