腾讯ROG 7D系列游戏手机或8月推出，将搭载天玑9200+芯片！

【天极网手机频道】不久前，ROG刚刚发布游戏新机腾讯ROG 7系列，又传出消息称，ROG或将在8月份推出腾讯ROG 7D系列游戏手机，将搭载联发科最新的天玑9200+芯片。

消息显示，腾讯ROG 7D系列游戏手机将推出常规版和旗舰版，均搭载天玑9000系列芯片，极有可能正是刚刚发布的联发科全新旗舰天玑9200+。跑分显示，天玑9200+总分达到了1368597分，其中CPU部分为298850分，GPU成绩为594203分，MEM成绩为263503分，UX成绩则是212041分。无论是CPU分数还是GPU分数，天玑9200+都超过了骁龙8 Gen 2，相较天玑9200都有不错的表现。天玑9200+处理器采用了超频的X3超大核，因此在性能方面要小超骁龙8 Gen 2一些。

其他方面，腾讯ROG 7D系列游戏手机拥有一块6.78英寸OLED屏幕，电池容量高达6000mAh，支持65W快充。同时提供16GB+512GB以及12GB+256GB存储版本可选，不过目前这些消息仍未得到证实，在正式发布之前依然存在不小的变数。

参考刚刚发布的腾讯ROG 7系列游戏手机，设计与前代基本相仿，其中ROG 7拥有暗影黑和幻影白两种配色，背面采用ROG Logo和灯条，整机厚度为10.3mm，重量239g。而ROG 7 Pro背面采用ROG个性视窗，整机厚10.3mm重量为246g

核心配置方面，ROG 7系列均采用高通最新的旗舰芯片骁龙8 Gen 2，在CPU方面，骁龙8 Gen 2采用1+2+2+3的架构，搭载一颗基于X3的Kryo超大核，频率高达3.2GHz，四颗频率2.8GHz的大核以及三颗频率2.0GHz的能效核心。官方宣称第二代骁龙8性能提升35%，同时功耗降低40%。

屏幕方面，ROG 7系列采用6.78英寸三星E4 OLED屏幕，分辨率达到2448×1080，刷新率高达165Hz，同时拥有720Hz触控采样率。这块屏幕还支持DC调光、111%的DCI-P3广色域以及高达1500尼特的户外峰值亮度。

在此基础上，ROG 7系列同样拥有LPDDR5X+UFS4.0的性能组合，同时采用矩阵式液冷散热架构7.0，拥有真空腔均温板以及16000mm² 石墨烯，散热方面的堆料十分豪华。更重要的是，ROG 7 Pro还拥有酷冷风动阀，官方表示配合酷冷风扇可以达到迅速降温的效果。

作为目前位数不多仍在推出游戏手机系列的厂家，ROG并没有停下在游戏手机方面的探索。即使目前游戏手机与普通旗舰的差距以及差异性越来越小，ROG游戏手机系列依然凭借软硬件层面的针对性优化获得不少游戏玩家好评。因此即使游戏手机市场越来越小，ROG游戏手机系列在市场上依然非常吃香，也让下半年才发布的腾讯ROG 7D系列游戏手机备受关注。