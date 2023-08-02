安兔兔7月安卓手机性能榜出炉，红魔8S Pro夺旗舰机榜首

【天极网手机频道】7月安卓新机发布的机型并不多，但也有首发搭载了骁龙8Gen2领先版的机型发布上市，其中就包括了夺得安兔兔7月安卓手机性能排行榜第一的红魔8S Pro。

红魔8S Pro搭载的骁龙8Gen2领先版采用台积电 4nm 工艺制程，CPU 超大核的频率从3.2GHz 提升至3.36GHz，GPU频率从 680MHz 提升到719MHz，以1633002的跑分成绩位列安兔兔7月安卓手机性能榜榜首，这颗芯片也成为红魔8S Pro+强悍性能表现的基础。同时与满血版 LPDDR5x、UFS4.0组成性能铁三角，提供16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1T以及行业首发的24GB+1T大存储组合;配合红魔自研红芯R2游戏芯组成最强双芯组合，一颗负责性能释放，一颗负责极致操控，强悍的性能配置让红魔8S Pro系列依旧拥有天花板级别的稳帧表现。



红魔8S Pro



紧跟在第二位的是iQOO 11S。iQOO 11S主要搭载的是安卓第一梯队处理器――第二代骁龙8处理器，与增强版LPDDR5X+UFS 4.0组成新一代的顶配性能铁三角。以1629470的跑分成绩位列第二。iQOO一直以性能强悍出名，除了强有劲的骁龙8 Gen2处理器的加持，iQOO 11S还内置了一块超算独显芯片，支持“超分”与“超帧”并发开启，玩游戏能够获得最清晰最流畅的手游体验。

vivo X90 Pro+作为一款去年发布的旗舰影像机型，还能在今年7月旗舰性能榜单中名列前茅，放在当下看，不管是外观、性能还是影像都无可挑剔，以1611508万分的成绩位居第三，更重要的是vivo X90 Pro+虽然是一款影像旗舰，但性能方面也确实是非常有实力，从数学与美学交相辉映的外观设计，到极致稳帧低耗的性能水平，再到超越想象的极致影像体验，无一不是在彰显着它极致的优异特性。

榜单的第四位至第十位分别是iQOO 11 Pro、vivo X90s、OPPO Find X6 Pro、努比亚Z50S Pro、vivo X Fold2、小米13 Ultra以及一加手机11。除了红魔8S Pro搭载的是骁龙8Gen2领先版处理器之外，在一众骁龙8Gen2处理器中，唯有vivo X90s这个“显眼包”是搭载天玑9200+处理器的，而vivo X90s在6月的排行榜中是碾压了骁龙8Gen2处理器勇夺榜首的机型。

次旗舰这边倒也还算是风平浪静，两款搭载骁龙7+Gen2处理器的Redmi Note 12 Turbo和realme GT Neo5 SE分别以1150430分、1131196分位居次旗舰榜第一和第二，虽说骁龙7+Gen2确实在与天玑8系的比较中出现了碾压性的胜利，但可惜的是骁龙7+Gen2价格较贵，所以目前市面上也就这两款机型搭载了骁龙7+Gen2。

位居第三搭载了天玑8200处理器的iQOO Neo7 SE以断崖式差距呈现出来，不过同样是作为去年12月发布的机型来说，有这样的跑分成绩说明其各方面表现在同档位机型中是比较出色的。



iQOO Neo7 SE



后面的机型搭载的都是天玑8系或者是往前的处理器了，成绩自然是赶不上骁龙7系和天玑8200处理器的了。不过由于次旗舰这边的机型并不多，机型和排名变化都不太大，待8月末9月来临之后，下半年的新机大战就正式开始了，大家不妨拭目以待。