iQOO 12系列手机曝光，搭载骁龙8 Gen 3，支持200W超级闪充！

【天极网手机频道】去年，iQOO一口气发布了多款旗舰，当然其中也有一部分高通的锅。不过今年，iQOO 12已经遭到曝光，有消息称iQOO正在开发iQOO 12系类机型，将包含iQOO 12以及iQOO 12 Pro两款机型。

根据知名爆料博主的说法，iQOO 12系列将支持200W超级闪充，同时内置500mAh电池。去年iQOO 10 Pro全球首发200W超级闪充技术，最快仅需10分钟就可以充满100%。200W 超快闪充诞生，来自iQOO的十大革新和严苛测试。iQOO行业首发及量产 10C 超薄极片电池，通过德国莱茵安全快充认证，还实现了100%国产化。

相比传统120W的6C规格，200W超级闪充的最大充电能力提升166%，并且配备200W氮化镓迷你充电器，超快模式下只需10分钟就能将内置4700mAh大电池从1%充至100%，且电池在经历1600次循环后，仍可保证80%以上的容量。

iQOO官方介绍，200W超快闪充从充电方案、电池、充电头到充电线，实现全链路十大创新：新氮化镓迷你充电器、新10C超薄极片电池、新三路电荷泵充电芯片、新1.5m加长充电线、新电池隔膜、新电池电解液、新保护电路、新堆叠方案、新导热凝胶以及新自研电池健康算法。其中超薄隔膜与正极材质实现“车规级”突破，超出现有最前沿新能源汽车动力电池所能达到的水平，且核心元器件如充电IC芯片、超薄隔膜等纷纷实现了国产化。

经过一年迭代之后，在iQOO 12系列中或将迎来更加优秀的充电表现。此外，iQOO 12系列还将搭载高通下一代旗舰芯片骁龙8 Gen 3。根据前段时间传出的跑分信息，骁龙8 Gen 3单核成绩为1930分，多核则是6236分。这样的成绩比起S23系列所搭载的定制版超频骁龙8 Gen 2有着不小的提升，后者单核成绩仅为1491分，多核则为5164分，提升幅度不可谓不小。同时苹果A16芯片的单核成绩为1872分，多核则是5367分，可以说这颗定制版骁龙8 Gen 3在性能方面已经完全超越苹果的A16芯片。

据称，定制版的骁龙8 Gen 3将会采用1+5+2核心配置，比起骁龙8 Gen 2中的1+4+3核心配置多了一颗能效核心。同时得益于台积电的N4P工艺，其能效比相较前代可能还要高出20%左右。最关键的是，目前这颗芯片尚处于早期调试阶段，后期在性能方面或许还会更上一层楼。

作为主打极限性能的机型，iQOO一直以来都以豪华堆料著称，尤其是配合有史以来最强的高通芯片，相信会在下半年机海市场杀出一条血路来。此外，虽然这次iQOO 12系列在充电功率方面没有提升，但是相较去年的200W在细节方面一定有所优化，例如发热和稳定性等。目前iQOO采用200W超级闪充的机型已经能够获得不错的充电体验，盲目提升充电功率反而会触底边际效应，导致投入过高却没有缩短多少充电时间，因此好好打磨现有技术就成了这一代iQOO的使命。