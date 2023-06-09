618千元机选购首推OPPO K11x：1亿超清影像+长续航极具竞争力

时值618大促，各大手机品牌纷纷推出新品并加码福利，为我们消费者提供了一个换新的好时机。如果你需要一款影像性能均衡，续航又不错，且价格合适的手机，那么最近发布的 OPPO K11x 或许会是你值得考虑的选择。作为OPPO K系列的全新产品，OPPO K11x凭借1亿超清影像、长寿版67W超级闪充、5000mAh大容量电池、至高12GB + 256GB大内存等配置，成为力千元档极具竞争的机型。

据了解，OPPO K11x这一次后置搭载1亿像素主摄，通过九合一像素融合技术，实现等效1.92μm超感光大像素。1亿超高像素，带来层次清晰的纹理细节，按下快门，高画质创作模式即刻开启，轻松拍出细节丰富、画面清晰的质感大片。配合人像模式、超清自拍、AI证件照等功能，满足用户在多场景下的拍摄需求。

OPPO K11x提供了“墨玉”和“珠光”两款配色，“墨玉”款采用高亮工艺，沉稳的黑色中隐隐透出墨绿;“珠光”款采用外纹理工艺，呈现出珠光幻彩的视觉效果。2.8D微弧后盖与机身边缘巧妙衔接，辅以轻盈的机身设计，OPPO K11x 持久畅玩也毫无压力。

在硬件上，OPPO K11x采用高通骁龙® 695 5G移动平台，主频高达2.2GHz，安兔兔跑分可达42.6万，强劲性能轻松畅玩当下主流手游，6.72英寸超清大屏，支持120Hz刷新率，带来丝滑流畅的屏幕体验。至高12GB + 256GB大存储组合，配合RAM+运存拓展技术，实现等效20GB运存体验，多个APP同时运行，手机依然流畅。

拥有强劲性能、流畅体验的同时，OPPO K11x也带来高效的散热效率。内置金刚石导热凝胶和高导热石墨，核心发热源安置多颗温度传感器，实时感知手机温度，有效提升温控效果，持久开黑也能保持冷静高能输出。辅以游戏闪电启动、HyperBoost 2.0、360度环绕式电竞天线，OPPO K11x全方位提升玩家的游戏体验。

环绕立体声双扬声器加持，不管是玩游戏还是看视频，OPPO K11x都能让用户享受身临其境的澎湃音效，带来更加真实的视听体验。配合200%超级音量，通话过程中无论是外放还是通话，都能感受到澎湃声量。

续航方面，OPPO K11x内置5000mAh大容量电池和长寿版67W超级闪充，打造千元档超强续航组合。5000mAh电池配合6nm低功耗处理器，一次充电可支持1.28天的续航使用;长寿版67W超级闪充，33分钟即可从1%充到80%，碎片时间也能补充大电量，带来省心的续航体验。疾速充电的同时，OPPO K11x 搭载自研智能电池健康引擎，1600次充放电循环后，电池健康度可以保持在 80%以上，使用4年后手机电池依然耐用。

在系统上，OPPO K11x搭载全新ColorOS 13.1，辅以ColorOS超算平台，抗老化效果显著，通过OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试，全方位提升系统的稳定性与流畅性，有效解决手机“用久必卡”的问题。品质方面，OPPO拥有自有工厂，数字化生产，全程可追溯;出厂前通过109项旗舰级严苛测试标准，质量更有保证。在服务上，配合OPPO自有服务体系，全国近1000家服务中心，提供1小时开放式快修、可视化寄修等优质服务内容。目前，OPPO K11x已在线上开售并带来了诸多福利，售价1499元起，感兴趣的朋友可多关注。