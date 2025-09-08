vivo Y500成千元机市场“耐用标杆”，国补到手价1189元起售

【天极网手机频道】vivo全新推出的vivo Y500凭借8200mAh蓝海电池、IP69 +满级防水及精准的场景化优化，通过旗舰级技术下放，重新定义了千元机的耐用性标准，同时成为学生、户外工作者及长辈群体的换机首选。



vivo Y500

vivo Y500搭载的8200mAh 蓝海电池是目前vivo机型中容量最大的电池配置。得益于半固态电解质技术的应用，在8.23mm厚度机身内实现两天一充的极致续航。配合90W安心远航闪充，64分钟即可充满 8200mAh 电池，全局旁路充电技术可在边充边用时直接供电减少电池损耗。

在防护性能上，vivo Y500实现了IP68/IP69/IP69+满级防水能力，不仅能通过 1.5 米水深 24 小时浸泡测试，还可承受 80℃高温、100 倍大气压的高压喷水测试，主板级防水设计有效降低了日常泼溅、暴雨侵袭的进水风险。依托金刚磐石架构，vivo Y500通过SGS金标五星抗跌耐摔等两大权威认证，加厚中框与主板缓震结构有效吸收冲击力，进一步提升了日常使用的抗风险能力。针对户外工作者需求，vivo Y500还通过了高温、低温、盐雾等五项军标环境测试，在极端条件下保持稳定运行，为户外工作者提供了坚实防护。



vivo Y500满级防水以及SGS金标五星抗跌耐摔认证

核心配置上，vivo Y500搭载天玑 7300 处理器，配合12GB+512GB存储组合及异构存储融合技术，多任务切换无卡顿，足以满足日常学习、社交及轻量游戏需求，针对细分场景的优化更显贴心。此外，vivo Y500还带来360°穿墙天线布局，使信号接收能力提升 255%，AI 网络智选功能可在电梯、地库等弱网环境自动切换优质信号;全景环绕立体声给用户沉浸式听觉体验;5000万像素主摄 + EIS 电子防抖满足日常拍摄，AI 路人消除等功能提升实用性;全功能 NFC 则覆盖通勤刷卡等场景需求。

在外观设计上，vivo Y500 融入高端旗舰语言，提供冰川蓝、龙晶紫、玄武黑三款质感配色，全机身磨砂工艺搭配经典直屏直边框，既保证了舒适握持感，又避免了指纹残留问题。后置镜头模组的双层星环设计尤为亮眼，底部航空级铝合金镜圈打造高亮倒角光影，顶部镜圈包裹镜头，兼顾美观与防护。屏幕方面，6.77 英寸悦目护眼屏通过国家眼科中心测试与 SGS 低蓝光认证，在呈现清晰画质的同时减少眼部疲劳，长时间刷视频、看文档更舒适。

售价方面，vivo Y500提供四种容量版本供选择，8GB+128GB版本售价1399元、8GB+256GB版本售价1599元、12GB+256GB版本售价1799元、12GB+512GB版本售价1999元，目前正在热销中，配合国补价到手1189 元起(8GB+128GB)，即日起购买vivo Y500还有更多优惠活动。感兴趣的用户不妨前去官网以及各大电商平台、线下门店进行了解与购买。