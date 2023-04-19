OPPO A1值得推荐：12GB运存+超算平台带来流畅体验

OPPO前些时候发布了A系列最新产品OPPO A1 5G手机，这款新品拥有全新的素皮外观设计，以及67W超级闪充+5000mAh大电池和12GB+256GB的大容量内存储存组合，带来体验的全面升级。目前，OPPO A1 5G手机已经于4月14日在线上线下持续热销，售价1999元。那么这款新机为什么值得推荐？

不同于同价位其他竞品，OPPO A1这一次搭载了12GB超大运存，配合RAM+内存拓展技术，最高支持12GB+8GB=20GB流畅运存体验，加之ColorOS超算平台综合调优，兼备高性能和低功耗，具备48个月流畅续航。另有万能红外遥控、智能会议助手、儿童空间等实用功能，让生活更加便捷。

不仅仅是流畅体验，OPPO A1在外观设计上还采用了经典家族式跑道设计，配合3D微曲后盖，外观灵动精致，握持舒适稳定。配色方面，OPPO A1提供了砂岩黑、浩海蓝、赤霞橙三个版本，满足用户多样化审美需求，赤霞橙版本是OPPO A系列首次采用素皮材质，选用小荔枝纹亲肤素皮，带来了丰富细腻的触摸肌理。

除此之外，OPPO A1配备6.72英寸 120Hz 高刷高亮广色域屏幕，令显示画面顺畅丝滑，色彩逼真，强光下也能看清屏幕，同时配备全天候AI智能护眼功能，可以智能识别环境光亮度，让白天画面清晰、晚上显示柔和，呵护用户视力健康。搭配全金属集成框架双扬声器，影音体验更有沉浸感。

OPPO A1采用5000万超清主摄镜头，清晰记录生活里每一处细节，加以AI焕彩美颜、光斑人像、AI证件照等丰富影像功能，让用户轻松拍摄高质量个性化风格照片。

OPPO A1内置了5000mAh大电池，为用户带来一整天持久长续航，搭配独家智能电池健康引擎，可以有效延长电池的使用寿命。并有67W超级闪充加持，仅需43分钟即可充至100%，畅快又安全。综合来看，OPPO A1是其价位段各项实力都很均衡的多面手。目前OPPO A1已经正式开售，售价1999元，感兴趣的朋友可多关注。