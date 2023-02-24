iPhone 15 Pro新增深红色，标准版还有深粉色和浅蓝色

【天极网手机频道】iPhone的配色虽然并不是太多，但每次出的新配色都会被抢售一空。近日外媒再次曝光iPhone 15 Pro系列将新增一款深红色配色，色调接近于接近勃艮第酒红(Burgundy)，后续待上市后苹果应该会描述为深褐色(dark sienna)配色。

除此之外，iPhone 15标准版还会新增深粉色(dark pink)和浅蓝色(light blue)颜色，同样在上市之后苹果官方会描述为紫红色(telemagenta)和皮克顿蓝(picton blue)。而其他的经典配色应该还会一起发布，例如Pro机型会有金色、深空灰色和银色，标准版机型会有红色、黑色以及白色等。

不过有一说一，如果这配色的爆料是真的话，标准版的深粉色确实有点“报看”了，光是看图就有点芭比粉的感觉，要不听一下用户心声换成浅粉色和深蓝色吧。

另外，受制于欧盟的新规定，苹果被迫将iPhone 15系列Lightning接口换成Type-C接口，但传闻可能会分为两个版本， iPhone 15 Pro系列会采用有线高速传输规格;而标准版系列则会采用和当前Lightning口相同的有线传输速度规格，也就是USB2.0传输速率。而且苹果自己做了一颗USB-C芯片，会用在今年的iPhone及MFI认证的周边设置上，这意味着iPhone 15就算用了Type-C充电接口，也不能使用安卓手机的数据线，消费者要想购买新的苹果数据线，需要在苹果官网或通过MFI认证的配件厂商处购买。

总之现在关于iPhone 15系列的消息基本天天都有，但还没到发布会的那天一切都还没定数，大家这段时间理智吃瓜就行。