DXOMARK公布三星Galaxy S24 / Plus手机屏幕得分，位列全球第2

【天极网手机频道】近日，测评机构 DXOMARK 今日公布三星 Galaxy S24 / Plus 手机的屏幕得分，均为 154 分，在全球屏幕排行榜中位列第 2 名，并在可读性和触控两项子评分中均获得了最高分。

DXOMARK 认为，两款设备的屏幕峰值亮度极高，在阳光下具有良好的可读性，并且在大多数光线条件下都能准确显示色彩效果。屏幕触控精准、流畅，响应速度快;在观看视频或玩视频游戏时，能够出色地处理帧错位问题，为用户提供流畅的使用体验。但由于 Galaxy S24 Plus 的屏幕尺寸更大，屏占比也更高，因此对伪像的管理比 Galaxy S24 更好一些。

DXOMARK 指出，不足之处是在黑暗环境中观看视频时，过亮的屏幕会让人感到不舒适;在室内环境中亮度却会过低，影响用户的观感体验。此外，屏幕对偶尔的无意识触碰的管理也有待改进。

DXOMARK 还测试了 Galaxy S24 Ultra 的屏幕，测试总分为 155 分，成为 DXOMARK 全球屏幕排行榜的榜首。

DXOMARK 认为，三星 Galaxy S24 Ultra 屏幕的亮度表现十分优秀，拥有很高的峰值亮度，在户外的可读性体验绝佳。同时，采用先进的抗反射玻璃技术，有效改善了屏幕的反射问题，使其在大多数光照环境下都能清晰地显示内容。此外，Galaxy S24 Ultra 在观看各类视频或玩视频游戏时，能够非常出色地处理帧错位问题，保证了流畅的使用体验。

不过，DXOMARK 也指出，尽管屏幕在户外表现优秀，在其他条件下其亮度会有些不精确。在夜间观看屏幕时，亮度有时过高，导致观看视频时不够舒适;而在室内环境中则会过低，从而影响用户的观感体验。此外，在玩视频游戏时，屏幕对偶尔出现的无意识触碰的管理不佳。