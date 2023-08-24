Counterpoint：中国品牌成为折叠机领导者 OPPO Find N2 Flip位列小折第一

【天极网手机频道】近些年，虽然全球经济和智能手机市场消费都有一定衰退，但是业内很多头部品牌并没有放弃高端产品的研发和推出。详细来看，如今高端手机市场无非是折叠屏手机的天下，这是因为折叠屏手机有着普通手机没有的便利性、功能性以及商务属性。

Counterpoint公开的数据显示，近两年全球折叠屏智能手机出货量迎来强劲增长。2022年中国市场折叠屏手机的出货量已经占据到了全球折叠屏手机出货量的26%;2023年上半年，在小折叠屏手机市场这个细分领域，中国品牌也是遥遥领先于国外品牌，其中OPPO Find N2 Flip占据小折叠屏手机市场份额的31%，排名第一，也正如小编开头所说一样“中国品牌已经成为折叠手机市场的领导者”。

OPPO Find N2 Flip发布于2022年下半年，这款产品凭借其独特的竖向外屏以及多样化的功能技术(超轻固精工拟椎式铰链、外屏定制化、5000万像素索尼IMX890超感光大底传感器)受到不少消费者喜爱。

8月29日，OPPO还会举办一场新品发布会，届时OPPO Find N3 Flip等新品将会正式和大家亮相。据悉，新机Find N3 Flip最大的升级在于带来了三摄系统，让小折拥有了更加强大的人像拍摄能力，并且请来了舒淇作为OPPO时尚影像家，共同见证Find N3 Flip的发布。

其实OPPO做折叠屏的理念也很简单，用实惠的价格带来消费者更精致小巧的折叠屏手机，小编也相信这次的OPPO Find N3 Flip将会给消费者带来“从里到外焕然一新”的感觉，目前官方公布的金色机身可谓是时尚与优雅拉满，非常值得期待，届时我们也将同步进行报道，欢迎持续关注。