三星S23系列国行正式开售，最低仅需5199元！

【天极网手机频道】2月2日，三星召开发布会正式发布三星S23系列新机，而后又于2月10日在国内召开国行发布会，并且定档2月24日发售。今日，三星S23系列在全渠道开售，国行售价最低5199元起，相较国行先行者计划便宜了500元。

各个版本的价格为三星S23 ：8GB+128GB售价为5199元;8GB+256GB售价为5699元;8GB+512GB售价为6499元。三星S23+：8GB+256GB售价为6999元;8GB+512GB售价为7999元。三星S23U：8GB+256GB售价为8999元;12GB+256GB售价为9699元;12GB+512GB售价为10699元;12GB+1TB售价为12699元。

三星S23系列全系搭载独家定制芯片，其官方名称为Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy，但出于易宣传且好记的目的，三星精简了这一代号，并将其命名为Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy。这也意味着三星自研芯片Exynos将退居幕后，彻底退出高端市场。三星一直贯彻不同地区搭载不同芯片的策略，在欧洲和特定亚洲地区搭载自研的Exynos芯片，而在其他市场使用高通骁龙芯片。

相较普通版，三星定制骁龙8 Gen 2则在普通版的基础上将X3大核频率超频至3.36GHz，同时GPU的频率也从680MHz提升到719MHz。从跑分数据来看，三星S23系列在GeekBench 5中，单核成绩达到1583分，而普通版骁龙8 Gen 2的单核成绩基本都在1480分左右。在单核成绩方面，三星定制芯片已然成为安卓最强芯片。

三星S23U将会搭载一颗高达2亿像素的传感器，还拥有一颗1000万像素的长焦镜头以及一颗1200万像素的超广角镜头，支持3倍和10倍光学变焦，同时支持最高100倍数码变焦。官方还强调，这次在三星影像系统中升级了Nightography超级夜景拍摄功能，可以在低光环境下获得更加清晰的照片与视频，大幅减少噪点。

三星S23U配备一块6.8英寸QHD+第二代动态OLED曲面屏，支持120Hz自适应刷新率以及240Hz游戏模式触控采样率。三星S23U提供最高1T存储空间，并且配备了5000mAh的大电池，虽然标配25W充电头，但是能够支持45W的快速充电。同时机身支持IP68级防尘防水，以及Ultra系列独有的S Pen。配色方面，三星S23U供了包括幻影黑、奶油色、绿色和薰衣草色在内的五款配色，机身重量达到234g。

三星S23和三星S23+在外观设计与三星S23U靠拢，取消了后置相机模块，转而采用更加简洁的相机排列方式。这两款机型同样搭载定制版骁龙8 Gen 2芯片，标准版搭载6.1英寸FHD+第二代动态OLED屏幕，S23+搭载一块6.7英寸FHD+全视全面屏，同样支持自适应刷新率，不过刷新范围仅为48-120Hz之间，并且支持游戏模式下240Hz的触控采样率。

两款机型都使采用1200万像素超广角+5000万像素广角+1000万像素长焦的三摄系统，支持3倍光学防抖。标准版电池容量为3900mAh，S23+为4700mAh，前者支持25W快充，后者支持45W快充。重量分别为168g和196g，两款机型都只提供8GB的内存，没有12GB的可选项，同时最高存储也仅有512GB，这对于一些对存储空间敏感的用户而言，顶配的三星S23U才是最好的选择。

对于国内的粉丝而言，三星S23全系这次在性能方面有了不小的提升，也能看出三星今年在智能手机战略上的明显改变。不过对一些普通用户而言，之后打折才是合适的入手时机。