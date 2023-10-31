华为双11什么值得买？华为Mate 60 Pro乐臻版惊喜开售

【天极网手机频道】双11临近，华为有哪些产品值得买？这次大促期间，华为官方对多款新品推出超值优惠，同时还推出了华为Mate60 Pro乐臻版，内含FreeBuds 5至臻版，于今日20:08正式开售，给消费者带来更多选择。

华为FreeBuds 5至臻版极大提升用户在日常使用中的生态联动体验，无论是影音娱乐还是场景式互动，都能解锁更多使用方式。

此前，华为Mate60 Pro悄无声息上市瞬间引爆市场，外观与配置都带来了惊喜，引发一机难求场景。新机采用同心设计，将后盖上下分成不同材质、不同色彩的两个部分，以大地色彩带来独特视觉美学。

配置上，华为Mate60 Pro产品力全面进化，在通信、可靠性、影像、智慧体验等领域全面升级。华为Mate60 Pro搭载第二代昆仑玻璃，整机耐摔能力提升一倍;支持灵犀通信，在弱网络环境下也能提供优秀的信号。在此基础上，华为Mate60 Pro还成为全球首款支持卫星通话的机型，在地面无网络的情况下支持卫星接打电话和收发短信。

华为Mate60 Pro的影像保持了一如继往的高水准，全焦段超清影像+全新升级的人像算法，轻松拍出绝美照片。除此之外，华为Mate60 Pro还搭载HarmonyOS 4，支持AI隔空操作、智感支付、注视不息屏等智慧功能，超可靠玄武架构提升了可靠性强度，成为史上最强大的华为Mate手机。

为了配合如此强大的手机，华为推出的FreeBuds 5至臻版也在品质上下足了功夫。 华为从昆仑玻璃材质熔融、滴落水中而形成的“鲁伯特之泪”中获得灵感，将未来主义设计美学率先应用于TWS耳机，打造全新曲面形态，与华为Mate60 Pro的同心圆设计如出一辙，打造脱俗理念与时尚气息。

在全曲面设计的基础上，华为FreeBuds 5至臻版还经过严密的佩戴仿真测试、调校，耳包、耳柄的形态曲线可与耳道、耳廓的结构自然贴合，旨在为用户带来空气感舒适佩戴。同时采用「声电控」三分离架构设计，大幅提升佩戴舒适性，声学表现更出色。

华为FreeBuds 5至臻版搭载双环强磁体驱动的超磁感澎湃单元，采用11mm直径超大振膜，结合声压Turbo技术，带来更强劲的动力，让低音澎湃浑厚。并且在L2HC+LDAC™双高清编解码加持下呈现出全链路高保真音质。

此外，华为FreeBuds 5至臻版还拥有超宽频实时听感优化技术，能够根据用户耳道结构、佩戴状态和音量大小实时计算，维持声音的统一性和还原度。在多设备联动上，支持连接两台不同系统的设备，只要耳机盒开启，周围设备会自动弹窗。

华为Mate60 Pro乐臻版带来远超同类产品的卓越体验，当耳机没电时，用户可以直接在耳机上按键唤醒Mate60 Pro的无线反向充电功能，将充电盒放在手机背面即可开始充电，避免身处在外电量不足的尴尬。

过去，要想和朋友共听一首歌，除了外放就只能各分一个耳机，实际体验并不好。华为Mate60 Pro乐臻版支持音频分享，在手机上音频共享连接两个耳机，保障音乐品质的同时极大提升沉浸感。

配合华为Mate60 Pro，FreeBuds 5至臻版还可以化身智能助手，手机上的通知、信息、日程、天气等等信息都能及时播报，不错过任何重要信息，让生活更智能，工作更效率。对于游戏玩家而言，极低延迟才能提供足够专业的游戏体验，得益于FreeBuds 5至臻版的算法优化，能够在Mate60 Pro上带来超低延迟。

相比自带耳机，FreeBuds 5至臻版没有线缆的限制，自由享受音乐娱乐，搭配Mate60 Pro带来更多智慧体验，充分满足用户的不同需求，简直就是双十一期间最值得购买的产品之一。

除此之外，华为还为用户准备了华为Mate60+ 华为WATCH GT 4 + 华为FreeBuds Pro 3的运动健康全家桶、华为Mate60 Pro+ 华为MateBook X Pro+ 华为MatePad 13.2的智慧办公全家桶等各种超级搭档，在鸿蒙生态加持下极大提升联动体验，带来1+1>2的超前体验，尤其双十期间性价比斐然，十分值得入手。

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