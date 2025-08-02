AI焕新指南：趁国补升级，这些3C数码产品最值得入手

【天极网手机频道】随着AI发展进入高速赛道，AI与数码3C品类的结合也愈加紧密，从手机平板、电脑耳机，到电视洗衣机空调，我们生活中几乎能接触到的所有电器恨不得都与AI结合一下。虽然有些产品只是蹭AI的名字，被戏称为“AI风味电器”，不过还是有与AI融合得比较好的产品值得入手。并且，恰逢今年国补首次将3C品类纳入其中，又赶上暑期消费旺季，我们可以趁这个机会为自己的3C数码装备进行一次大升级。

国补带来重大利好 AI驱动引领3C消费新趋势

2025年国家补贴政策迎来重大调整，家电补贴范围从传统家电扩围至12类产品，首次将手机、平板、智能手表手环三类3C产品纳入补贴范围。对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品(单件销售价格不超过6000元)，按产品销售价格的15%给予补贴，每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过500元。

政策效应直接反映在消费数据上。国家统计局数据显示，1~6月15类国补家电和数码产品消费增长12.7%，国补叠加暑期和AI带来了相当强力的消费推动力。在AI产品不断铺开的当下，拥抱AI已经成为厂商的必修课，即便用户换机的初衷并不是AI，市面上可供选择的产品具备AI加持的占比也相当大了。

理性评估：AI赋能产品购买指南

・AI+手机

首先是与AI结合得相当紧密的手机产品。目前各家手机厂商基本已经在操作系统中加入了智能助手，或者是推出自己的大模型来实现对手机AI功能的支持。这也是用户能够在生活中接入AI最简单最直接的方式。在盘古大模型加持下，华为鸿蒙5.0版本的小艺不仅可以AI对话，还接入了多种智能体带来不同的功能;依托MagicGUI开源大模型，荣耀YOYO智能体能够帮助用户完成复杂、重复性高、跨应用、跨设备的操作及任务;OPPO的超级小布助手、vivo的蓝心小v以及大家十分熟悉的小米小爱同学也都进行了深度AI化，本质上就是让用户的手机成为日常助随身助手，并都具备一定的对屏幕内&现实世界的认知与交互能力。

另外，AI功能另一个比较容易感知的部分就是对于手机影像表现的提升。从拍摄时的实时优化到出片时的风格调整，或者是通过AI实现画面内元素的替换、消除等功能，其带来的便利性远优于传统智能手机。

・AI+PC

不同于手机厂商对于AI的积极拥抱，有关AI PC的讨论已持续了相当长的一段时间，不同厂商的反馈也各有不同，有的将AI PC提到了一个相当夸张的优先级，而有的则只是在亦步亦趋、跟风观望。相较于手机，PC普遍拥有更强的硬件配置和性能，这也为AI、尤其是端侧AI的应用提供了先天条件。

新一代 AI PC通过CPU+GPU+NPU共同实现了本地化AI 算力，如联想YOGA Pro 16 Aura AI 元启版搭载的酷睿Ultra 9 285H处理器，可在断网环境下完成文档总结、PPT 生成、代码补全等任务;华硕灵耀14 2025支持“小硕知道”AI 助手，通过语音指令实现屏幕亮度调节、第三方软件启动等操作;同时，AI算法也能为系统动态优化功耗，ThinkBook 14+ 2025 锐龙 AI 元启版通过 AI 调度器平衡性能与续航，实现更长的续航时间。

・AI+智能眼镜

经过一段时间的发展，AI+眼镜逐渐让智能眼镜变得更加可用。Rokid Glasses AR AI眼镜在 49g镜架上实现单绿色虚拟显示，可实时呈现导航箭头、会议纪要等信息集成不少主流大模型，支持智能提词、实时翻译、AI 识物、AI 问答、导航及消息提醒、随手拍照查看、声纹支付等功能。雷鸟V3同样搭载定制大模型，支持多语言翻译、物体识别，适合商务差旅和户外探索场景等等。

谨慎入手：伪需求陷阱

有值得入手的就会有不值得入手的，有不少产品仅仅是为了搭上AI的顺风车，实际上给用户带来的体验提升非常有限。比如在部分百元价位的音箱，搭载过时语音助手，响应慢、功能弱。也有相当的标榜AI概念的设备缺乏核心技术，如仅增加语音开关的台灯、支持APP控制但无智能联动的家电，AI沦为营销噱头。我们也应当选择真正有价值的AI产品，避免伪智能陷阱。