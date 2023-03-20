OPPO Find X6全系搭载突破性潜望长焦，低亮度环境更清晰

OPPO于3月20日宣布，Find X6 将搭载与 Find X6 Pro 相同的潜望式长焦镜头，以超越业内Pro版的暗光长焦拍摄能力，在低亮度环境下带来细节清晰、色彩自然、光影自然的摄影效果。

OPPO Find X6广角镜头的暗光成像能力大幅升级，以宽广动态范围，还原夜色中的细致光影，明暗关系真实、生动。

得益于OPPO Find X6 突破性的潜望长焦镜头，使旗舰手机的标准版首次具备超越行业内 Pro 版本的影像能力。在强烈阳光直射环境下，Find X6 的潜望长焦镜头可准确还人物面部的分明亮度反差，在凸显发丝与衣物明亮的细节与阳光氛围的同时，仍使阴影处的缕缕发丝清晰可辨，保留正确的亮度关系。

OPPO Find X6 突破性的潜望长焦摄像头，还能够提供等效 144mm 的长焦拍摄画面，并带来出众的画面清晰度，可锐利复现羽毛与鸟喙上的微小纹理细节，通过自然的光学虚化能力营造前后景对比强烈的浅景深效果，为画面营造出众空间感与立体感。

OPPO Find X6 系列新品详细信息，将于 3月21日14:00 的新品发布会上公布，届时可前往 OPPO 官网同步观看了解。