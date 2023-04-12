随手一拍即大片，华为P60 Pro夜视长焦让用户好评如潮！

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华为新品发布会已经过去半个月的时间，华为P60 Pro也已经全面开售，这次的华为P60 Pro影像系统全面升级，同时采用全新工艺带来独特的洛可可白设计，再次引领时尚潮流，掀起抢购狂潮。首销之后，华为P60 Pro获得了不错的口碑，尤其是影像方面，超聚光夜视长焦的加入使得这一代影像系统在用户群体和各大媒体中都收获极高评价，随手一拍就是大片的影像表现，也赋予用户更低的影像门槛。

这次华为P60推出了P60、P60 Pro以及P60 Art三款机型，无一例外都在影像方面拥有巨大升级。夜视长焦能力的提升更是让超级月亮进化到了超级月色，赋予了手机更高的摄影泛用性。

从首波用户评价来看，华为P60 Pro影像系统得到一致好评

社交平台上，不少用户直接放出使用华为P60 Pro拍摄的真实图片。其中在这张用户拍摄的夜晚的重庆千厮门大桥中，环境光线十分复杂，但成片依然非常纯净，没有多余的光线溢出。千厮门大桥整体细节非常丰富，高光处没有任何过曝情况，边缘锐利清晰，极富视觉冲击力。

如此优秀的夜景表现，建立在华为P60 Pro强大的影像自研能力之上。这次P60 Pro搭载超聚光XMAGE影像系统，配备一颗像素高达4800万的超聚光主摄，支持F1.4-F4.0十档物理光圈智能可变，进光量与业界旗舰手机相比提高了191%，搭配全新XD Fusion Pro质感引擎，可清晰捕捉暗夜微光。

同时华为P60 Pro在业界首创超聚光夜视长焦，拥有F2.1超大光圈，是业界最大光圈潜望式长焦。并且行业首发三轴传感器位移式防抖，防抖能力提升58%，在暗光环境下依然拥有足以媲美专业相机的影像水准，赋予用户轻松拍出专业大片的能力。

华为P60 Pro拥有的XMAGE影像风格自成一派，在XMAGE原色基础上、带来XMAGE鲜艳和XMAGE明快2种不同调性，可供用户选择，真实还原所见即所得的影像风格。在足够扎实的硬件堆叠之上，让成像更具呼吸感，细节质感无不散发出浓浓的人文气息，也由此获得不少用户的好评与点赞。

超强的综合软硬件能力让华为P60 Pro绝对是目前移动影像领域的新标杆。对于普通用户而言，华为P60 Pro极大提高了成片率，同时也让原先遥不可及的“专业影像照片“变得唾手可得，随手大片的拍摄体验一定程度上提升了用户的影像乐趣。如果用户追求移动影像体验，那么华为P60 Pro毫无疑问就是当下最强影像旗舰，甚至没有之一。