超级信号工程加持 OPPO Find X7系列多网协同

【天极网手机频道】如果你要问我，一部手机最基本的功能是什么，那我一定会告诉你就是手机信号。因为信号这个玩意不仅关乎这你的手机是否可以打电话，还事关所有使用移动网络的操作。

今天给大家介绍的OPPO Find X7 Ultra 在 n8/n28A 4Rx天线多两路接收信号，实现比传统机型高 100%的下载速率，简单来说就是无论是游戏又或者是下载应用程序，OPPOFind X7 Ultra的速度相比友商都更快。

那么为什么OPPO Find X7 Ultra 能有如此强劲的信号呢？这就不得不提下OPPO 自主研发的手持信号增强技术。这个技术让OPPO Find X7 Ultra在手握状态下比自由空间状态下信号增加了 7dB，推翻了人手握持会导致信号下降的传统认知。并且这款设备还采用了Wi-Fi 2.0技术，不仅有着更好的穿墙性能，还在Vi-Fi传输成叻率、空口噪声，动态调整上行时刻、发射功率、Rx抗干扰能力都要领先不少友商设备。

智能双SIM卡数据功能，让 Find X7 Ultra 实现双卡并发上网的能力。这里给大家简单举一个例子，比如我们可以在打游戏的同时接听电话，依然能保证游戏的流畅性;用户即将进入地铁，如果用户正在刷抖音，则将提前缓存至多 8个抖音视频，让用户在刷抖音过程中获得持续流畅的网络体验。

最后OPPO Find X7 Ultra还有一个十分好用的随身工作台，这个功能给我们提供了云便签功能，用户可以在不同的设备上查看、编辑和同步便签数据，并支持新建笔记和待办事项。全局信息采集功能采集的内容，则通过中转站功能，帮方便用户在不同设备之间查看或复制。