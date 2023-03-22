Find X6系列长焦镜头，不止于人像拍摄

【天极网手机频道】日前，OPPO召开新品发布会，发布了全新旗舰――OPPO Find X6系列。其在影像方面的优异表现，再次展现了OPPO专业的研发实力。其中，OPPO Find X6系列的超光感长焦镜头，覆盖了人像、风景、夜景等多场景拍摄，具备“一镜多用”的优势。

OPPO Find X6 Pro采用的是索尼IMX890超光感潜望长焦镜头，与索尼IMX890自由曲面超广角镜头、索尼IMX989一英寸大底广角镜头相辅相成，足以为用户带来旗舰级的影像体验。同时，自研NPU马里亚纳 X与哈苏影像系统的加持，也让Find X6系列的整体画质获得再度优化。

人像方面，除了基本的2倍标准人像焦距外，超光感长焦镜头也提供了3倍-6倍长焦中最常用的中长焦段。拍摄出的图片，人物面部的肤色、妆容的色彩、衣服的纹理和亮片、墙面的细节以及整体环境中丰富的色彩都得到生动地呈现和清晰的还原。

静物拍摄，画面的清晰度与色彩更为自然，尤其是画面中的明暗对比趋于平衡，过渡比较自然，即使是玻璃灯半透明的高光部分，也能得到很好地处理，基本还原了肉眼所见的景象。

而在夜间场景下，由于暗光长焦技术的加持，OPPO Find X6 Pro打破了以往“夜景长焦不好用”的刻板印象，拍摄出的画面暗部细节比较丰富，能够充分还原暗光环境的空间感和人物的立体感。

由此可见，本次OPPO Find X6系列所搭载的长焦镜头，用途确实广泛，不止于人像拍摄，在风景、夜景等方面同样突出。笔者以为，OPPO Find X6系列的长焦镜头，由于能够适应日常生活中的大多数场景拍摄，并且在成像的稳定性上也毫不逊色，势必会成为大多数用户日常拍摄中最为常用的镜头，给用户带来前所未有的优异影像体验。