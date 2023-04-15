专访荣耀赵明：聚焦做精品，荣耀打造无短板智慧PC的新标准

【天极网手机频道】荣耀 MagicBook 14 系列于日前正式发布，作为荣耀笔记本数字系列全新升级之作，全新的荣耀 MagicBook 14 系列依托荣耀笔记本“三叉戟”战略，聚焦长续航、高性能、智慧互联三大关键领域，树立了智慧PC新标杆。发布会之后，荣耀终端 CEO 赵明和 CMO 郭锐接受了包括天极网在内的多家媒体采访，就产品战略、创新研发、海外市场等方面的话题做了进一步交流。



荣耀 CEO 赵明（左）和 CMO 郭锐（右）

笔记本领域同样聚焦做精品

当问及手机和笔记本两大产品线之间的关系时，荣耀CEO赵明表示，荣耀并不是简单意义上的一家手机公司或者PC公司，荣耀始终把自己定义是创新科技公司，手机或者笔记本等产品是荣耀科技成果(MagicOS、众多Turbo、青海湖电池、四大护眼技术等等)的载体。

荣耀 CEO 赵明

同时，荣耀是大产品线构架，笔记本的研发团队中，既有传统的笔记本研发工程师和专家，也有大量来自手机研发团队的同事。此次推出的笔记本系列新品中囊括的很多技术，正是从手机产品线移植和下放的，例如四大护眼技术，而在“每一个档位聚焦做精品”这一关键理念上二者也是一致的。

“三叉戟”：打造的无短板智慧 PC 新标准

谈及“三叉戟”战略，荣耀 CMO 郭锐表示，“三叉戟”就是以消费者为中心，解决最痛点的问题。三叉戟”代表着长续航、高性能、智慧互联三个创新方向，这也是当下万物互联时代的，用户选购新机的重要参考标准。荣耀 MagicBook 14 系列是荣耀笔记本“三叉戟”落地应用的首款产品，也是荣耀打造的无短板智慧 PC 新标准。同时赵明强调，“荣耀PC新战略，永远以人为中心，以消费者为中心，不是竞争为中心或者销量为中心，这是不同的思路。”

荣耀CMO 郭锐

天极网了解到，荣耀 MagicBook 14 系列 2023 这一次还全系支持 MagicOS 智慧互联能力，MagicOS 基于 MagicRing 信任环、Magic Live 智慧引擎、Turbo X 系统引擎以及 MagicGuard 荣耀安全四大根技术，带来互联、智慧、流畅、安全等核心能力。

在赵明看来，MagicOS 手机系统目前已比肩鸿蒙 3.0，在某些方面甚至超过鸿蒙，下一步将会在手机使用的流畅性上对标和超越iOS。“ OS Turbo2.0 往前走了一大步，这将逼迫我们的团队继续往前走。OS Turbo 3.0 会更加强大，将在整机的性能方面有更好呈现。”

今年将为消费者带来更多惊艳的产品

最后谈及海外市场。赵明表示，进军海外是荣耀过去一年间的重要举措。根据2023年第一季度的数据，海外市场增长超过300%，2023年全年有望实现翻倍增长。未来几年，荣耀将会加速体验店的布局，并在全球市场将会保持积极进取的态势，让自身产品能够触达到更多消费者。对于未来，荣耀非常有信心，2023年将为消费者带来更多惊艳的产品，并未来研发开发过程当中，给产业带来荣耀更多的思考。