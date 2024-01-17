专业评委 百万激励，OPPO 2024超影像大赛全球投稿开启

【天极网手机频道】2024年1月17日――OPPO 2024超影像大赛(以下简称“大赛”)全球投稿正式开启。大赛面向全球范围征集摄影作品，于1月8日开通投稿通道，并将于7月28日截止投稿。

OPPO 2024超影像大赛延续影像理念“超越影像，成就想象”，诚邀全球创作者，即向年满18周岁的OPPO及一加用户发起作品征集。欢迎每一位热爱摄影的用户，拿起手机，记录下那些重要的人生时刻，以此相互激发灵感，诠释我们对这个世界的庞大想象。

OPPO 2024超影像大赛启动海报

大赛以OPPO超影像官方网站(https://imagine-if.oppo.com/cn/categories/)为核心投稿渠道，定制9大主题赛道，邀请7位来自全球的顶级专业评委，设立最高17万元的丰厚的奖金与奖品，并面向18-24周岁的青年群体特别设置“青年特别奖”， 鼓励青年摄影爱好者探索 OPPO 手机影像的更多可能性。

全新九大主题赛道，全面展开想象，触及每位创作者

为激发用户投稿热情，OPPO为本次大赛定制了全新9大主题赛道――「风尚」、「人生照片」、「奇境」、「奇旅」、「面孔」、「拾色」、「瞬息」、「遇光」、「我的故事集」。旨在通过更全面的赛道分类，让用户以更丰富的视角进行创作，表达自我想象。同时也给予初次创作的人们更自由的表达空间，为第一次的记录提供影响更多人感受的可能。

2024 OPPO超影像大赛-九大主题赛道

顶尖专业评委阵容，多元评判，决选影响力佳作

OPPO 2024超影像大赛特别邀请了多位来自全球不同领域的专业评委，包括中国时尚界著名摄影师、哈苏中国大使尹超，中国著名摄影艺术家、哈苏大师王建军，挪威摄影艺术家、哈苏大师Tina Signesdottir Hult，当代摄影大师、玛格南图片社成员Alec Soth，当代摄影大师、《国家地理》著名摄影师Michael Yamashita，当代摄影大师、玛格南图片社成员Steve McCurry，OPPO高级副总裁、首席产品官刘作虎，7位来自不同领域的专家，透过不同的专业视角研讨评判，最终将为大家决选出值得发出感叹、为之动容的想象力作品。

2024 OPPO超影像大赛评委阵容

最高17万元奖励，奖项新增设青年特别奖

丰厚的奖励是本次大赛的又一大亮点，本次大赛奖项包括：

OPPO年度超影像大师(金奖) 1名

――170,000元人民币超影像奖励金

――2024 OPPO旗舰套装(包括手机、耳机、手表、平板)

――作品参演国际影展

――签约OPPO年度摄影师

OPPO年度超影像银奖 4名

――70,000元人民币超影像奖励金

――OPPO Find X7 Ultra一部

OPPO年度超影像铜奖 10名

――20,000元人民币超影像奖励金

――OPPO Find X7 Ultra一部

OPPO年度单元超影像佳作 9个单元各4名，共36名

――2,000元人民币超影像奖励金

――OPPO Find X7一部

OPPO年度青年特别奖 5名(18-24岁)

――10,000元人民币超影像奖励金

――OPPO Find X7一部

(注：以上所有影像奖励金均为税前金额)

2024 OPPO超影像大赛激励机制

值得一提的是，“OPPO年度青年特别奖”是本次大赛的新增奖项。影像不是摄影师的专属，不分年龄、不分职业，每一位用户都是主角。此次特面向18至24周岁的青年群体设置“青年特别奖”，鼓励青年摄影爱好者尝试移动影像的更多可能性，尽情表达心中的无限想象。

OPPO超影像大赛 用影像成就想象

影像绝不止步于展示自我和记录个人，而在于向全世界呈现想象迸发出的影响力。2023年历经 99 天征集，首届OPPO超影像大赛收到来自全球 51 个国家和地区的超过 70万幅投稿作品。其中，部分影像佳作与大师作品于2023年11月登上世界的殿堂级艺术展之一巴黎国际摄影艺术展(Paris Photo)展出。OPPO 作为2023届 Paris Photo 唯一参展的中国品牌与智能手机品牌，与LOUIS VUITTON、BMW、JP Morgan知名品牌一同参展，将中国影像带入世界视野，向全球影像爱好者展示摄影师的灵感时刻和影像背后传达的细腻情感。

今年，随着封神影像旗舰OPPO Find X7系列的发布，OPPO继续发起2024超影像大赛，持续与全球用户携手发现影像的更多可能。以名人作品为不同的赛道作序，传递影像力量。透过这些作品，我们得以一览远方之山河壮丽，品味无声面孔传递的无尽情感，思索时代的审美与变迁，窥见平凡里的光影奇遇，见证一场穿越时空的对话。

王建军作品 由OPPO Find X7 Ultra拍摄

「奇境」――王建军捕捉大自然的魅力

中国摄影艺术家王建军，深入北美峡谷腹地，将那些鲜为人知的山河奇景，呈现于全世界的眼前。无论距离的远近，或光线的明暗，在OPPO Find X7 Ultra 封神影像性能之下，他的每一次快门，都能精准捕捉到了大自然的魅力。让每一处风景，都如临其境，神往不已。

在OPPO Find X7 Ultra 3x变焦下，犹他州峡谷地国家公园迎来了一场白色的奇迹，层层雾气在峡谷中蔓延，若隐若现，这是大地冬日的呼吸;运用哈苏大师模式，哪怕在羚羊谷光线不足的狭窄空间，坚硬的红砂岩亦能流淌出如水的柔美，细密的纹理尽显眼前，与凹凸不平的岩层表面，形成刚柔并济之美;湾水曲折，犹如骏马在河流中轻步踏行的足迹，借助14mm超广角将其与余晖一同捕捉，科罗拉多河的马蹄湾恬静与神秘尽收眼底。

Tina Signesdottir作品 由OPPO Find X7 Ultra拍摄

「我的故事集」――Tina Signesdottir Hult的静谧人像

哈苏大师Tina Signesdottir Hult，使用*OPPO Find X7系列，创作了一组静谧却引人入胜的挪威故事集，带领地球另一端的人们，看见这片遥远的土地。她巧妙地运用自然光影，细腻地刻画了乡村中两姐妹的生活;同时，将冬日的严寒与内心的温情，交织在精巧的构图之中。传递着她对人、对自然、对生活的深刻思考，让每一个人都深有感触。这张名为《日光最后的低语》的作品，全新升级的专业哈苏人像使得人物面部刻画足够细腻，自然的虚化效果更为画面增添故事感。她凝望着镜头，仿佛有着穿透寒冷的力量。

尹超作品 由OPPO Find X7 拍摄

尹超作品 由OPPO Find X7 Ultra拍摄

「面孔」――尹超镜头下坚强而富有魅力的肖像

哈苏中国大使尹超，选择讲述一群苗族姑娘的故事，在OPPO Find X7 系列的哈苏人像镜头下，创作了一组坚强而富有魅力的人物肖像。细腻的影调，与饱满的色彩相互映衬，让每一张面孔都流淌着生动的故事感。不仅传递了苗族女性、苗族文化的原生风采，更引领着观众，感受面孔背后的纯真与情绪。强大的细节表现以及自然的虚化效果，成就细腻的刻画，人物的情绪缓缓流淌至画外与观者交流，画面得以在感受中被赋予生命，完成由静而动的升华。

OPPO超影像创作家 娜然

「风尚」――娜然演绎一拍封神的魅力

知名电影演员娜然，在《封神》中展现出色演技，更在时尚领域，也表现出她随时一拍封神的魅力。借助OPPO Find X7 Ultra的自由构图与拍摄方式，时尚摄影师张家诚，游刃有余地捕捉着她的摇曳身姿，在她的举手投足之间，独特的东方韵味得到充分释放。这种自由却又高级感十足的审美体验，将引领时尚风格进入多元化时代。

《摄影 ・ 时代 ・ 人》 由OPPO Find X7 Ultra拍摄

「人生照片」――笙笙与人像摄影大师刘香成的交流

人生照片的意义，不在于某个时刻的闪耀，而是那些，再次回看也能回味无穷的瞬间。对于人像摄影师笙笙来说，便是那次与世界摄影大师刘香成的珍贵交流。尽管两人年纪不同、经历各有千秋，但影像却能让彼此跨越时代的鸿沟，实现心灵的相通。每当再次翻看这些照片，那份与大师交流的喜悦就涌上心头，对摄影的热爱也更加深厚。他们身处岁月的两端，因为同样的对摄影的热爱产生交集，这一次OPPO超影像让来自两个时代的两位摄影师面对面用影像展开跨越时间的对话，也让此刻成为岁月中平凡却值得纪念的一刻。

影像的力量，绝不止步于展示自我、记录回忆个人生活，更有机会让世界通过影像，看见彼此、影响彼此，从而为世界带来一点影响和改变，这也正是OPPO超影像大赛的角色，为全球移动影像作品，提供一个被看见、可交流的平台，让一双眼睛看见的，可以被80亿双眼睛看见，让一个人的思考和感悟，可以对80亿人有所启发和影响，从而推动移动影像的价值转化和进步，也为推动世界发展贡献一份力量。

OPPO希望联结起全球每位创作者，探寻创作的价值所在，让其拥有建立影响力的可能，进而更有机会通过影像影响世界、改变世界，这就是本届OPPO超影像大赛的使命与目的，用一张看似微小的照片，将这份影响力展现出去，去启迪和影响全球的80亿人。

OPPO影像 探索移动影像无垠边界

作为移动影像的引领者，OPPO率先觉醒对移动影像的技术与美学关系平衡的探索，并确 定以审美牵引计算摄影，由算法定义硬件需求，引领移动影像进入美学驱动的新时代。OPPO Find X6 系列的发布，让计算摄影第一次来到计算光影的新阶段，第一次为移动影像提出影调，并呼吁重视健康的、正确的影调关系。全新一代 Find X7 系列，OPPO 持续深耕影调，并提出从“正确的影调”向“细腻的影调”演进的方向。Find X7系列也第一次让手机和相机走到了全新的分水岭。 通过这部手机， 摄影师第一次可以用手机去进行专业摄影，甚至是严肃艺术题材的创作。通过这部手机，摄影爱好者们也可以第一次感受百年中无数大师用光影留下的美学与思想。

长久以来，OPPO都在探索移动影像技术的更多可能性，为用户带来更便利、优质的拍摄体验。通过极致的影像创新，OPPO将帮助全球用户突破现有移动影像表达的想象限制，让科技真正普惠到每一个人。

OPPO Find X7系列产品图

OPPO 2024 超影像大赛现已正式启动，通过 OPPO 超影像官方网站(https://imagine-if.oppo.com/cn/categories/)、OPPO 超影像官方小程序、OPPO 会员小程序或 OPPO 合作分赛区等均可投稿，更多详细信息可至官方网站查询。

顶级评委阵容，全新九大赛道，百万创作激励，欢迎广大用户举起手机，拍下这些属于你的人生时刻。用一张照片和世界 80 亿人分享，与OPPO一起，超越影像，成就想象。