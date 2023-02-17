领略尼雅文明，探险家携带华为Mate50系列横穿无人区，致敬极境中的敢为！

【天极网手机频道】去年，和我们阔别已久的华为Mate系列终于回归，浑身充满“黑科技”的华为Mate 50系列首发火爆，再掀国内高端手机市场抢购狂潮。而在发布会上，华为还联合中国探险协会启动了“始于昆仑，跨越山海”的穿越活动，华为Mate 50系列将助力五位探险家们接力完成从“巍巍山巅”到“无人沙漠”的极限挑战，充分展现华为“致敬极境中的敢为”的昆仑精神。

在2022年9月份，探险家胡涛、颜描锦已完成了“始于克里雅山口，历经5450米海拔砥砺攀登，翻越天险，在极境之地与世界联接”的始于昆仑挑战。而在12月份，另外三位探险家何玉龙、花雕、龙文也带着华为Mate 50系列开启了第二阶段“徒步1000多公里，穿越塔克拉玛干干沙漠无人区”的探险。历经37天的艰难跋涉之后，他们将在近日顺利抵达被誉为“东方庞贝”的尼雅遗址途径点，一睹这西域三十六国之精绝古国旧地的瑰丽风景。

尼雅遗址地处丝绸之路南道交通必经之地，曾是精绝古国繁盛的城郭，自现代被发现以来，考古家们在这里发现了大量精美文物，且至今保留有丰厚遗迹古建筑，在漫天黄沙中始终屹立不倒，昭示着千年以前曾璀璨多时的尼雅文明。

初见尼雅遗址，三位探险家便被眼前这绮丽风景所震撼，不由自主地拿出手机想要记录下这永世难忘的景象。华为Mate 50系列搭载超光变XMAGE影像系统，拥有5000万像素主摄和业界首发十档物理可变光圈设计。小光圈获得大景深，可将尼雅遗址全貌一览无余;大光圈有效提供进光量，充分还原暗处细节，并突出被拍物品主体。此外，华为Mate 50 RS保时捷设计版还搭载潜望式长焦微距镜头，将远处的山丘、废墟遗迹等清晰呈现在眼前;拍照重要文物和古建筑时，通过微距功能保存重要细节，想象中千年前精绝人的生活点滴，仿佛置身其中。

夜晚，队员们在星空下露营，围坐在篝火旁静静感受着尼雅的神秘气息。用华为Mate 50系列拍摄跳跃的篝火，凭借大底镜头和可变光圈设计，具备无以伦比的暗光拍摄能力，记录下了美妙的瞬间.....斗转星移，万物乾坤，在高科技时代的今天，华为Mate 50系列作为业界首款支持北斗卫星通信的智能手机，即便是身处沙漠无人区，也能与外界时刻畅联，再也不怕迷路和失联。而若是在当年便拥有该技术，下落不明的国家科考队长彭加木还会离奇失踪么......

更值得一提的是，塔克拉玛干沙漠极具恶劣的天气，对手机的耐低温性能提出严苛要求。据了解，在徒步穿越期间，冬季沙漠平均气温不到-4℃，最低温度一般在20℃以下，昼夜温差极大，很多手机在这样的环境中往往会出现充不上电、无法开机等状况。但这却难不倒华为Mate 50系列，它作为业内首次实现全机身恒温充电技术的手机，不惧山巅与荒漠，同时还首创应急续航模式，即便手机电量还剩1%也能扫码数十次或者通话12分钟，为探险家们时刻保驾护航，多一份安心和保障。

华为Mate 50系列还首次搭载昆仑玻璃外壳材质，相比普通玻璃面板，整机抗跌落能力提升至十倍。面对沙漠中遍地都是的坚硬砂石，哪怕不慎从手中高高摔落，华为Mate50系列也依然能够完好无损，让探险家们可以从容应对各类艰难地形和天气环境，不怕意外。

在广袤无垠的沙漠无人区里，探险家们没有丝毫退路可言，只有前进才是唯一的胜利方向。这种不畏艰险、勇于探索的不断突破，正是华为Mate 50系列所坚持的“昆仑精神”。怀揣勇气披荆斩棘，身处极境敢为人先，将北斗卫星通信、昆仑玻璃、恒温充电、超光变XMAGE影像系统等一系列黑科技带给用户，赋予全场景下最优秀可靠的体验，引领整个行业创新前进。

每一次探索未知，都不是华为的终点。同样，尼雅遗址也不是此次活动中探险家们的最终目的地。在切身处地的领略过千年古国文明之后，他们将整装上路，与华为Mate 50系列共同探索下一个未知之地，一起见证和超越极限，让我们继续拭目以待。