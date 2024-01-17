　　OPPO与Keep达成战略合作，共同探索运动智能化

【天极网手机频道】1月15日，OPPO宣布与头部线上健身平台 Keep达成战略合作，双方将围绕核心器件的研发，算法、AIGC和大模型的技术应用探索，以及品牌营销等方面开展合作，基于OPPO与Keep在各自领域的专业优势，持续为广大用户带来更好的产品与服务。

在硬件领域，双方将积极探索共同开发硬件产品的可能性，围绕运动健康相关智能硬件的研发、互联、销售开展合作，包括但不限于：共同探索手环、手表等及其核心器件研发，提高各自产品的性能和竞争力;双方将共享各自的ODM厂商资源，着眼于优化生产流程、降低成本，以提升各自效率;双方将优化手机、手表与Keep App的联动体验，为用户提供便捷专业的运动服务。

在算法、AI领域，双方将结合各自算法积累的优势，探索算法合作的可能性，共同探索 AIGC 和大模型等先进技术的应用，以促进用户体验的显著提升，加速业务创新流程。

此外，双方还将探索线上线下体育营销新场景，在产品营销和运动影像化层面上共创营销话题，挖掘运动健康和品牌价值的契合点，共同拓展品牌价值和影响力。

作为全球领先的智能设备制造商，OPPO认可运动健康智能化领域的广阔前景，并且推出了多款智能手环和智能手表等可穿戴设备，在具备多项健康监测功能的同时还支持多种运动模式的识别与记录。此次OPPO与keep合作，是基于双方对运动健康智能化的商业前景与行业价值观的共识，标志着合作双方在运动领域的布局进入了“开放共赢”阶段，未来双方也将继续发挥各自的优势，共同深入探索运动健康领域智能化。