三星Galaxy Z Fold 6：旗舰影像？

【天极网手机频道】随着Galaxy S24在一月份上市，Galaxy Z Fold 6应该是三星的下一个重磅产品。按照惯例，三星将为折叠屏机型专门举行一次Galaxy Unpacked活动，预计时间会在7月下旬到8月中旬。不过最近有不少有关Galaxy Z Fold 6的消息曝出，尤其是在影像方面，Galaxy Z Fold 6或将迎来大升级。

尽管Galaxy Z Fold 5可能是最好的折叠屏手机之一，但以国产折叠屏手机为代表的竞争对手进入市场之后，三星折叠屏手机的优势似乎就没那么明显了，部分原因是手机的影像模组差异造成的。而在Galaxy Z Fold 6上，三星似乎希望引入更强的影响模组来扭转这一局面。

X上的泄密者@Tech_Reve声称三星正在考虑为Galaxy Z Fold 6配备与Galaxy S24 Ultra相同的相机传感器。该消息人士似乎指的是200MP主摄，这意味着Galaxy Z Fold 6可能会放弃50MP 主摄像头。

众所周知，手机机身内部空间有限，对于折叠屏手机来说更是如此。Galaxy S24 Ultra的200MP 摄像头尺寸为 1/1.3 英寸，比Galaxy Z Fold 5的1/1.56英寸50MP主摄像头大。

据传三星的下一代竖向折叠屏手机(Galaxy Z Flip 6)也会更薄，因此这家韩国巨头几乎不可能同时容纳更大的相机传感器和更大的电池。值得一提的是，三星Galaxy Z Fold 6不仅会继续支持S-Pen，而且预计还将内置手写笔存储插槽。此前，S-Pen 必须单独携带，更容易丢失，而且用户如果有什么着急使用的情况，如果不是储存在手机内的话，另找S-Pen还是很耽误事儿的。

抛开技术细节不谈，Galaxy Z Fold 6拥有更好的摄像头、优化的设计和更大的屏幕还是很值得期待的，并且会帮助三星在竞争中掌握主动。不过对于国产折叠屏来说，三星已经不是从前那座大山了，相信国产厂商也能掏出更多精彩的产品。