高通发布第三代骁龙8：CPU提升30%，AI性能几乎翻倍！

【天极网手机频道】北京时间10月25日，在2023骁龙峰会上，高通正式推出第三代骁龙8(骁龙8 Gen3)，其CPU快了30%，GPU提升25%。不仅性能、拍摄及游戏体验全面升级，更为重要的是带来了突破性的AI提升，终端侧AI进一步加强，Hexagon NPU速度快了98%，可支持超过100亿参数的大语言模型。

第三代骁龙8集成采用4nm制程工艺的Kryo CPU，共8颗核心，频率最高3.3GHz，“1+5+2”设计――拥有1个超大核(3.3GHz)、5个性能核(3.2GHz)以及2个能效核(2.3GHz)，相比上代速度提升30%，能效提升了20%。

GPU方面，Adreno GPU性能提升25%，能效提升25%，其中显示处理单元进一步升级，支持1Hz到240Hz的可变刷新率，以更低功耗提供全天候显示体验(Always on Display)。

游戏方面，第三代骁龙8也是首款支持240FPS的移动平台，凭借游戏超分技术可支持到8K。同时Snapdragon Elite Gaming也带来了一些新特性，如支持图像运动引擎2.0(Adreno Frame Motion Engine 2.0，AFME)，类似NVIDIA的DLSS，开启后可以提供更好甚至翻倍的帧数。

同时第三代骁龙8在支持硬件光追的基础上还带来了硬件级全局光照，骁龙平台也是首次支持虚幻引擎5+Lumen。

AI是最大亮点

高通技术公司高级副总裁兼手机、计算和XR业务总经理阿力克斯・卡图赞(Alex Katouzian)表示，第三代骁龙8是高通推出的拥有最强终端侧AI的移动平台。

第三代骁龙8带来更强大的生成式AI体验，支持终端侧运行100亿参数的模型，面向70亿参数大预言模型每秒生成高达20个token;用时不到一秒就可以在终端侧通过Stable Diffusion生成图片。

第三代骁龙8采用全新高通AI引擎，异构架构带来更强劲的AI算力输出。其中，Hexagon NPU升级了全新的微架构，性能提升了98%，能效提升了40%。Hexagon NPU集成了硬件加速单元，微型区块推理单元，性能有加强的张量/标量/矢量单元，同时所有单元共享2倍带宽的大容量共享内存。

另外，第三代骁龙8的LP-DDR5x内存频率从4.2GHz提升到4.8GHz，带宽为77GB/s，最大容量为24GB。值得一提的是，Hexagon NPU的矢量单元与内存建立了直连通道，带来更高处理效率以及更低延时。

在AI性能提升方面，第三代骁龙8还集成了更强的高通传感器中枢，拥有2个始终感应ISP、1个DPS、2个micro NPU，拥有增加30%的内存、支持INT4，其AI性能提升达到3.5倍。

在AI等新特性加持下，第三代骁龙8的拍摄体验也有升级，其集成三个18-bit的感知ISP，可支持单个1.08亿像素，或者两个6400万像素+3600万像素的摄像头，或者三个3600万像素摄像头;视频方面可拍摄8K@30 HDR同时捕捉6400万像素照片，也支持4K@120Hz慢动作视频。

全新的ISP的语义分割从8层增加到12层，可以记录更多信息，并精准分割，因此AI后期处理中可以进行更多操作，带来出色的观感。

视频拍摄方面，借助升级的AI性能，第三代骁龙8还带来了Vlogger View模式，能够同时记录两个摄像头拍摄内容。但需要指出的是，Vlogger View模式下以前置摄像头为例，可以实时进行“抠像”，减少了后期工作，给观众带来更有代入感的主播视角。在骁龙峰会现场，笔者也体验了这项功能的Demo，总体流畅度和抠像表现都很不错。

高通也与合作伙伴携手将图像的物体智能消除应用到视频中。视频对象擦除功能拍摄视频如果有路人乱入，AI也可以智能处理。

还有一项很重要的提升就是夜景拍摄，不仅是照片，在夜景视频拍摄中也大量的运用了AI技术，保证更高画面亮度，更多细节的同时，减少噪点，提升拍摄体验。

高通还带来C2PA Android，能够对于照片来源进行标注，区分真实拍摄还是由AI生成。高通与Dolby合作，带来了全新的拍摄模式，可以记录10-bit色深，超过10亿色彩，并且兼容JPEG。

其他方面，第三代骁龙8集成骁龙X75 5G调制解调器及射频系统，率先支持5G-A，峰值下载速率达到10Gbps，上传速率达到3.5Gbps;还有全球首个传感器辅助的毫米波波束管理(接收功率提升最多25%)、第二代AI增强GNSS定位(提升最多50%)。

第三代骁龙8还支持Wi-Fi 7、蓝牙5.3。音频方面支持24bit 96kHz无损音质，以及高通扩展个人局域网(XPAN)。

骁龙峰会上，小米集团总裁卢伟冰到场主题演讲提到，小米14系列将全球首发第三代骁龙8移动平台，并进行了真机展示。

高通表示，第三代骁龙8将在全球OEM厂商和智能手机品牌的终端上得到广泛采用，包括华硕、荣耀、iQOO、魅族、蔚来、努比亚、一加、OPPO、真我realme、Redmi、红魔、索尼、vivo、Xiaomi和中兴。据悉，搭载第三代骁龙8的Android旗舰预计在未来几周内上市。