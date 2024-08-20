2024年贵州省技能大赛―电子通信行业智能硬件维修技术应用竞赛决赛开幕

8月20日，由北京邮电大学指导，贵州省人力资源和社会保障厅、贵州省教育厅、贵州省信息通信行业协会、贵州省职业技能鉴定考评指导中心、黔南州人力资源和社会保障局、黔南州教育局、长顺县人民政府共同主办的2024年贵州省技能大赛―电子通信行业智能硬件维修技术应用竞赛在长顺开幕。

贵州省人力资源和社会保障厅党组成员、副厅长肖震出席并宣布开幕。北京邮电大学党委常委、副校长任雄飞，黔南州委常委、副州长吴学俊，贵州省信息通信行业协会副理事长李军，贵州省职业技能鉴定考评指导中心主任薛江春，长顺县委副书记、县长罗仕凯，县人大常委会主任萧家明，县政协主席万红梅等领导出席开幕式。

(贵州省人力资源和社会保障厅党组成员、副厅长肖震宣布开幕)

(贵州省信息通信行业协会副理事长李军致辞)

贵州省信息通信行业协会副理事长李军致辞，他指出，电子通信行业是支撑现代经济社会发展的重要行业，也是推动技术创新和信息化进程的关键领域。举办2024年贵州省技能大赛―电子通信行业智能硬件维修技术应用竞赛，旨在激发从业人员的学习热情，倡导精益求精的工匠精神，着力培养一支技艺精湛、创新能力强、适应产业发展需要的专业技术人才队伍。希望各参赛选手以饱满的热情投入比赛，发挥出最好水平。同时，秉承“友谊第一，比赛第二”的原则，以赛会友，共同提高。贵州省信息通信行业协会将以此次大赛为契机，继续加大对电子通信行业的支持力度，积极搭建平台，为技能人才的成长提供更加良好的环境，为电子通信行业的创新发展注入源源不断的新动力。

(长顺县委副书记、县长罗仕凯致欢迎词)

县委副书记、县长罗仕凯在开幕式上致辞。他表示，近年来，长顺县始终坚持把职业技能教育作为科教兴县的重要支撑，职业教育在校生数量创历史新高，就业率及升学率平均保持在95%、80%以上。希望所有选手以“赛”为媒、以“技”促学，进一步加强学习交流，在赛场上发挥最好水平、展现最多智慧、取得最优成绩，在未来的道路上，继续发扬工匠精神，不断攀登技能高峰，在新时代经济社会高质量发展的生动实践中展现新风采、作出新贡献。

期间，来自全省9个市(州、新区)的41支参赛代表队，共计95名报名选手将参加无人机、智能手机、全屋智能三个实操竞赛项目的比赛。

据了解，本次大赛以“技能贵州 技赢未来”为主题，以“互联网+维修服务”为背景，坚持以竞赛为纽带，搭建校企合作平台，提升学校智能终端、智能硬件及智能制造相关专业学生的职业技能和职业素养，共同培养智能终端、智能硬件及智能制造相关行业发展急需的技能型应用人才，满足企业用人需求，实现行业资源、企业资源和教学资源的有机融合，使学校在专业建设、课程设置、人才培养方案和人才培养模式等方面紧跟行业及社会发展的需求，促进产教融合、校企合作、产业发展。