香草冰淇淋！首个Android 15预览版或本周发布

【天极网手机频道】2月13日消息，根据面向公众的评论，谷歌将于本周晚些时候推出 Android 15的首个预览版。

就在本周二，一名谷歌开发者在Android开源项目上发布的评论中表示，Android 15的首个预览版定于本周四，即2024年2月15日发布。开发者将其称为“Android V”，指的是该版本的内部甜点代号为“香草冰淇淋”。

如果时机成熟，第一个Android 15开发者预览版将在Android 14 QPR3 Beta 1发布一周多后发布。值得注意的是，Android 15的第一个预览版比去年于2023年2月8日发布的预览版要晚。不过相比之下，Android 13的第二季度更新当时仍在测试中。

可以肯定的是，只有Pixel设备才有资格获得Android 15开发者预览版，就像过去几年的情况一样。那些注册测试版更新的用户可能会暂时保留在Android 14上，因为“开发者预览版”版本通常不太稳定并且尚未准备好供公众使用。

Android 15 开发者预览版将为我们带来谷歌下一年度发布的移动操作系统的第一手可靠信息。尽管如此，在过去的一年里，我们还是从APK Insight团队发现/启用的、谷歌尚未推出的功能中得到了不少提示。其中最重要的是 "私人空间 "功能，它允许用户隐藏和锁定某些应用程序，使其不会出现在用户的应用程序列表中。此外，Android 15将首次改进无障碍功能，据说这将使视障人士或老人更容易使用操作系统，而另一个传言是，新系统更新将带来锁屏小部件。还有迹象表明，Android 15可能会强制应用程序以边缘到边缘模式运行，以充分利用屏幕区域。

虽然我们还不能确定Android 15最终稳定版的发布日期，但它很可能会在今年夏天的谷歌I/O 2024大会上正式发布，并在今年秋天谷歌Pixel 9系列发布的同时上线。