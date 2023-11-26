OPPO Reno11系列大促购机攻略：3000元价位竞争力新机选择

【天极网手机频道】年底好物多多也是最具性价比的时候，很多人准备趁这个时候入手新设备。刚刚发布的OPPO Reno11系列凭借精致优雅的外观设计、出彩的人像实力以及首发搭载的全新ColorOS 14，使其再次成为手机市场中的明星产品。其中，Reno11起售价2499元起，将于11月25日开售;Reno11 Pro起售价3499元起，将于12月1日开售。

相机硬件方面，OPPO Reno11系列全系配置了3200万单反级人像镜头，支持47mm黄金人像焦段，硬件无疑是十分扎实。而OPPO Reno11标准版也是三千元内唯一齐备“单反级全焦段三摄”的拍照手机，可提供 0.6 倍、1 倍、2 倍和 5 倍共四种焦段，在多种场景下都能拍出优异的人像照片;而且还会模拟专业镜头的光学虚化特征，简单来讲就是用户不用入手昂贵的专业大光圈相机镜头，就能拍出媲美专业镜头的背景光斑柔化效果。

在照片预览方面，OPPO Reno11 Pro还搭载了Find X6系列同款120Hz动态光影屏，配合光子矩阵显示技术，带来更加接近人眼真实所见的画面。OPPO Reno11系列搭载下一代空间音频技术――全息音频，听觉体验更震撼。背面采用的是幸运宝石设计，光韵宝石工艺可使整机呈现石头的天然纹理，极具辨识度，全系拥有着月光宝石、松石绿、萤石青以及曜石黑四款配色，冰川纹宝石圆盘呈现富于变幻的优雅光泽，镜头部分还有708颗饰钉，整体效果很吸睛。

性能配置上，OPPO Reno11搭载天玑8200旗舰芯片，ColorOS超算平台与天玑芯片团队深度联调，充分释放天玑芯片性能，电竞体验在线。OPPO Reno11 Pro搭载满血版骁龙8+芯片，性能同样强悍。OPPO Reno11系列搭载ColorOS14系统，支持图库瞬时加载、内存无损压缩、文件重复合并，更便捷好用。OPPO Reno11系列全系搭载四年超耐久大电池，正常使用四年后可保持电池容量不低于80%，其中OPPO Reno11搭载4800mAh电池，支持67W长寿版超级闪充，OPPO Reno11 Pro搭载4700mAh电池，支持80W长寿版超级闪充。值得一提的是，首批购买OPPO Reno11系列用户还可享受四年电池包换计划，可谓充分保障了用户的持久用机体验。

OPPO Reno11系列还将首发搭载ColorOS 14，在超流畅的基础体验之上，还带来流体云、文件随心开、中转站、闪速抠图等等新功能，具备丰富的交互新玩法。以闪速抠图为例，基于ColorOS 14端侧AI模型及强大算力芯片，OPPO Reno11系列只需长按图片中想要提取的物体或人物，就能一键精准分离，提供行业领先的高效内容创作体验，还能制作表情包，实用性拉满，为精彩照片的后期创作解锁更多可能性。

目前新机已开启预售通道，一同上市的还有OPPO Pad Air2，售价1299元起。感兴趣的用户不妨提前了解新机并在首销之日下单，购机优惠不止于此。