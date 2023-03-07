荣耀Magic5系列国内发布，全面突破+增配减价，该说不说挺有诚意的！

【天极网手机频道】昨日，国行版荣耀Magic5系列正式亮相，考虑到该款新机率先在海外市场发布，所以国内用户最为期待的就是价格，而荣耀Magic5系列国行版也给出了也不负众望的定价。荣耀Magic5 8GB+256GB的起售价为3999元，荣耀Magic5 Pro起售价5199元、荣耀Magic5至臻版售价6699元。

要知道，该系列新机相较于上一代机型而言，其在性能、通信、屏幕、续航和影像等方面均进行了全面升级，但起售价反而便宜了300元。这波"增配减价"的定价方案引起了全网的关注和热议。

对于荣耀Magic5降价，不少网友表示：这个价格着实让我很吃惊!原先推测最低也是4299起，没想到直接3999，还是8+256G大存储，原来赵明也是个喜欢交朋友的厚道人啊!而至臻版，16+512GB仅6699，好像比去年的同版本还少了一千，网友在看发布会时不断飘出弹幕：诚意满满，惊喜连连，价格很香~

当然，还有不少比较理智的网友纷纷猜测，这是否是荣耀在面对近年来手机行业下滑做出的积极措施，荣耀CEO赵明针对这一情况在采访中做出了解答。他表示：“定价是一个综合的逻辑，就是看竞争情况，产品的情况，看市场需求，消费者的需求以及品牌等等诸多的要素。不过，赵明也明确：“我想这一次的定价从市场和我们合作伙伴的反馈来看，我相信是达到了我们的预期。”

也就是说，此次操作，无论是在消费者市场层面，还是在企业的合作层面，都获得了积极的结果。当然，荣耀Magic5系列降低售价，并没有降低手机各方面配置的水准，依旧将对新技术、好的配置以及更好的用户体验给到了荣耀Magic5系列。

据悉，荣耀Magic5系列全系搭载高通骁龙8 Gen2处理器，荣耀Magic5 Pro和至臻版另还搭载了荣耀自研的射频增强芯片C1，能提供稳定且高性能的天线调谐和切换控制能力。在发布会上，荣耀Magic5 Pro与苹果iPhone 14 Pro Max、华为Mate40 Pro进行了对比测试，在多个场景下荣耀Magic5 Pro的网络表现优势明显。

影像上采用了超感光三主摄荣耀鹰眼相机系统，荣耀Magic5 Pro和至臻版三颗后置摄像头均达到了5000万像素，广角主摄和潜望长焦主摄支持OIS光学防抖。荣耀Magic5 Pro还凭借152分的成绩拿下了DXOMARK影像评分第一名。

此外，荣耀Magic 5系列还业内首发了硅碳负极技术“荣耀青海湖电池”，使荣耀Magic5 Pro和至臻版的电池容量达到了5450mAh，实现了轻薄机身与长续航兼顾。

目前，网还有不少网友发问，对于诚意满满的荣耀Magic5袭来到底该怎么选，我个人认为，性价比最高的是荣耀Magic5标准版，最大优势在于比Pro更轻薄，手感更好，搭载的骁龙8gen2性能也没有缩水，而相同储存的组合版本也便宜了1200元，对比友商同级别机型非常有竞争力，不知道你们怎么看呢？