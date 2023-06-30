亲和氛围体验科技的美好，OPPO全国最大的全新形象旗舰店落地广州

【天极网手机频道】6月30日，OPPO宣布其广州旗舰店正式开业。这是OPPO全国最大的全新形象旗舰店，展现了OPPO对提升消费者服务和体验的长期承诺。

OPPO旗舰店位于广州正佳广场，总面积超过660平方米。全新旗舰店展示了全系列OPPO产品，包括最新的Find系列、Reno系列、OPPO手表、OPPO Pad、一加数字系列和一加Ace系列，以及限量定制产品等。

OPPO副总裁、中国区总裁刘波表示：“以用户为中心持续提升产品、服务和体验，是OPPO对消费者的长期承诺。我们将当前国内最大的全新形象旗舰店落地广州，希望对其他区域的布局起到良好的示范作用。”

全新旗舰店秉承了OPPO“人本主义设计”的理念，提供给消费者充满人文关怀的购物空间，让消费者可以在友好亲和的环境氛围中，体验科技的美好。例如：旗舰店在家具装饰等细节中融入了人体工学设计，包括体验桌桌角的圆弧设计、符合人体曲线设计的座椅等，力求为消费者提供安全、舒适的自在体验。

在功能设计上，广州旗舰店将产品展示与生活方式相结合，除产品展示区域外，还增加了多功能区和服务区域。多功能区设置了超影像橱窗展示，让用户的艺术创意融入旗舰店;同时，还为消费者提供共创交流空间，例如：摄影师、艺术家交流共创课堂、手绘DIY等丰富的交流体验。

OPPO目前在全国各大城市总计设立近5000家官方授权体验店和授权服务体验中心，一加品牌也已经全面入驻。未来，OPPO还将持续拓展和全面升级线下门店，为消费者提供更优质的产品，更愉悦的服务和购物体验。