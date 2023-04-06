苹果调整iPhone 14系列车祸检测文档，以减少占用公共资源情况

【天极网手机频道】去年，苹果发布iPhone 14系列新机，全系加入车祸检测功能，可以在用户经受碰撞时提供自动联系紧急服务。后来有用户发现这一功能经常误拨救援电话，导致救援人员苦不堪言。最近，苹果更新了碰撞检测，同时调整iPhone 14系列车祸检测文档。

作为iPhone 14系列和Apple Watch Ultra上搭载的新功能，车祸检测在刚推出时受到了不错的反馈。据官方介绍，支持车祸检测功能的设备内置多个传感器，包括运动传感器、麦克风、气压计、 GPS、CarPlay 和蓝牙进行协同工作。当车祸发生时，这几个传感器会同时工作，检测用户多个方位的情况，甚至能够判断翻车情况。

如果用户在预设时间内没有对屏幕提示信息作出响应，那么系统将会自动通知紧急联系人和救护中心。其中运动传感器可以检测到撞击的精确时刻，以及车辆运动或轨迹的任何变化;麦克风用于检测可能预示着崩溃的巨大声音水平，只有在驾驶时，麦克风才会打开;当安全气囊在窗户关闭时展开后，气压计可以检测到气压的变化;GPS可用于任何突然缺乏移动之前检测速度，并通知设备它正在路上行驶;CarPlay 和蓝牙会给算法一个信号，表明手机在车上，并注意可能会发生的事故。

外媒在报告中指出，苹果的“车祸检测”功能误报导致美国多个州出现救援资源被挤占，引起不小的争议。尤其时值国外圣诞节期间，不少美国用户选择去滑雪来度过假期。根据媒体报道，美国各地的911和紧急调度员收到大量误报，美国科罗拉多州萨米特县仅一个周末就收到来自4个滑雪场的71次误报，甚至有的救援人员直升机都起飞了才得到消息说是误报，这也让救援人员备受煎熬。

之前就有用户在滑雪过程中意外触发车祸检测功能，据犹他州的调度员称，目前误拨打911电话的数量在增加。他们经常在接到电话后，称这个苹果手表或iPhone的主人发生了严重的碰撞，或者他们遇到了车祸，人们一开始在电话中并没有回应，因为他们不知道这个电话已经拨出，之后他们通常会说，“奥，我很抱歉，我在滑雪。一切都很好”。

而在那之后，苹果就曾推出过一版新的固件iOS 16.1.2，并且在更新说明中有一项就是“iPhone 14和iPhone 14 Pro机型的车祸检测实现优化”。有人认为明苹果已经关注到这种情况的发生，并且开始着手优化相关体验。但从目前的反馈来看，似乎这一问题并没有得到缓解，甚至变本加厉。

不过在最新更新的苹果车祸检测支持文档中，苹果更改了在意外拨打电话时对用户的建议：“不要挂断电话，而是向紧急响应人员解释不需要帮助。”想以此减轻错误触发车祸检测功能带来的后果，避免救援资源被浪费。但对于用户而言，车祸检测功能的错误触发确实影响到了使用体验，苹果直到现在依然无法避免这一情况。