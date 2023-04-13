国产千元机内卷后门槛有多高？OPPO A1有话说

【天极网手机频道】国产手机市场价格可以说是已经“打下来”了，不少消费者已经可以用最优惠的价格购买到一款适合自己的主流手机手机或是旗舰手机，当然，除了这两款相对高价的机型之外，还有入门级别的机型，很多消费者会选择这些机型作为备用机或是给长辈小孩使用，在这几年里由于厂商的互相“掰头”和内卷之后，即便是千元级别的机型配置也可以说相当不错。近期OPPO官网上架了一款全新千元机型OPPO A1，不仅有同档位独有的素皮材质，还搭载5000mAh大电池+67W超级闪充组合、120Hz高刷高亮广色域屏，同时拥有12GB+超大运存，再搭配ColorOS 13.1智慧系统，体验全面升级。



OPPO A1



OPPO A1独有的家族式跑道设计搭配镜头环形装饰圈，呈现精致设计观感;3D微曲后盖机身设计与正面倾角共同构成黄金侧角配比，在内置5000毫安时大电池的同时保持了轻薄的机身设计，底部保留了3.5mm耳机孔，并且采用Type-C数据接口，带来稳定握持特性与光影灵动外观。配色上拥有低调的砂岩黑、梦幻的浩海蓝以及轻奢的赤霞橙(素皮)，用户可以根据颜色偏好自由选择不同配色。



OPPO A1



正面拥有6.72英寸的120Hz高刷新率高亮广色域大屏，不仅保障显示效果色彩准确生动，还能为用户带来丝滑流畅的触控体验以及精彩真实的观影画质。



OPPO A1



影像上OPPO A1前置采用800W像素的高清镜头，后置的5000万像素超清主摄像头可以轻松拍出细节丰富的质感大片，无论是照片色彩还原度、微小细节、远景聚焦还是清晰度都很真实，对于一款千元机来说属实不错了。



OPPO A1



配置和系统方面，OPPO A1搭载了高通骁龙695 5G移动平台，采用6nm台积电先进制程工艺，在提供高性能的同时能耗更低发热更少，性能释放稳定；更有12GB+超大运存，再加上RAM+内存拓展技术，可以最高支持等效20GB的流畅运存体验，后台可同时流畅运行多个程序不卡顿，通过OPPO实验室48个月流畅护航的完整测试。配合ColorOS 13.1系统以及系统中超算平台的应用预加载与内存优化机制是为提升系统流畅性和稳定性定制的系统级技术方案，打造全方面的流畅、稳定、续航体验提升，实现应用快速启动，重负载场景下多应用切换也有顺畅体验。





OPPO A1安兔兔跑分和内存拓展



续航上，OPPO A1配备一块5000mAh的大电池，并且具备67W超级闪充技术，内置的OPPO独家智能电池健康引擎采用独家的智能电池健康算法以及电池仿生修复电解液技术，延长电池的使用寿命。



OPPO A1续航实测（数据以实际为准）



目前OPPO A1已在线下线上同步开启预售，提供12GB+256GB版本，售价1999元。如果近期想要购买一款新机但预算不算太多，又或者想买一款千元机当做备用机的话，这款OPPO A1确实可以入手，大家不妨前往OPPO线下门店或是线上官网进行了解与购买。