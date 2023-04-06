魅族20系列不支持双Wi-Fi功能？官方人士：后续将OTA更新！

【天极网手机频道】魅族20系列已经于4月3日正式发售，不少用户早已用上新机，不过有网友反映目前魅族20系列所运行的Flyme 10并不支持双Wi-Fi连接功能。对此，魅族官方人员布鲁卡表示，双Wi-Fi功能将在未来的系统版本进行OTA更新。

双Wi-Fi连接无顾名思义就是手机可以同时连接两个Wi-Fi，可以让游戏运行更加稳定，下载速度和网页加载速度都获得肉眼可见的提升。目前主流Wi-Fi拥有2.4GHz和5GHz两个频段，许多早期无线路由器都使用2.4GHz频段，它具有良好的穿透性。但缺点就是2.4GHz频段带宽有限，且容易受到干扰，因此在速率方面有些不尽人意。而5GHz频段则恰好相反，它主要通过更高的无线频率带来更高的网络带宽，从而使用户在无线状态下可以获得更好的网络速度。但是高频也带来了明显的缺点，穿透性不如2.4GHz。

为了解决这一问题，手机厂商带来双Wi-Fi连接加速功能，一个主Wi-Fi连接5GHz频段，一个副Wi-Fi连接2.4GHz频段，通过双Wi-Fi叠加工作，获得无缝式切换体验，从而大幅提升网络质量。因此对于一个在前几代魅族旗舰中都标配的功能，在魅族20系列的缺席引起不小的关注，不过这对于OTA大厂魅族而言却不算什么大事，毕竟万物皆可OTA。

这次魅族20全系采用骁龙8 Gen 2芯片，同时辅以全系LPDD5X 12GB内存和UFS 4.0存储的铁三角组合，几乎就是如今高端智能旗舰的标配。不过魅族20 128GB存储的版本仅使用UFS 3.1，考虑到其2999元的售价，这样的配置也并非不能接受。更

在屏幕上，虽然魅族20确实采用“周冬雨”排列的屏幕，但屏幕素质非常高，6.55英寸京东方OLED柔性直屏，支持144Hz刷新率和低蓝光防频闪。实际观感中，魅族20表现不俗，并没有强烈的大果粒观感，尽管与魅族20 Pro放在一起有观感差异，可日常使用中用户对其感知不算明显。

魅族20 Pro则采用一块6.81英寸三星E6基材OLED柔性直屏，支持120Hz刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，并且拥有魅族自研LTOP技术，显示效果十分出众。其他方面，魅族20配备一块4700mAh的大电池，支持67W快充;魅族20 Pro配备一块5000mAh大电池，支持80W有线超充和50W无线快充。

魅族20全系搭载最新的Flyme 10系统，相较前代，Flyme 10再次进化，不仅流畅度重返第一，在一些细节方面也获得提升，更加贴合用户使用场景。无论是更成熟的图标绘制，还是更智能的小窗调用，Flyme 10依然是目前魅族系列机型不可或缺的灵魂所在，这也是粉丝青睐魅族品牌的一大原因。

目前魅族20系列出厂固件仍存在一些小bug，官方后续也将通过OTA更新解决。作为用户粉丝等待近两年之久再次归来的魅族旗舰，魅族20系列承载了太多人的期待，如今来看该系列机型也算不负众望，一经上市就秒售罄，一直处于无货状态。不过眼下系统表现依然没有达到用户预期，希望官方后续能够将优化做好。