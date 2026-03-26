【天极网手机频道】2026 年 3 月 26 日，“性能续航小超人”iQOO Z11 系列正式发布并已全渠道开售，首销补贴到手价 1499 元起，国补后到手价 1274.15 元起。iQOO Z11 越级首发 iQOO 品牌首款 165Hz 护眼电竞屏和史上最大 9020mAh 超薄蓝海电池，带来同档位越级体验。

天玑8500满血版加持iQOO首款165Hz护眼电竞屏 高帧畅玩

iQOO Z11 搭载天玑 8500 满血版，采用第二代台积电 4nm 全大核架构，配合 Monster 超核引擎的“先知调度器”和“闪电加速器”，实现安兔兔综合跑分超 262 万。

极致的性能释放下，带来畅快的游戏体验。iQOO Z11 独家首发《逆战：未来》原生 165 超高帧模式，在最大音量和最高亮度下运行，平均帧率达164FPS;首批适配《无畏契约・源能行动》原生 165FPS，同时覆盖《使命召唤》、《跑跑卡丁车》等多款手游 165FPS。

iQOO Z11 搭载 6.83 英寸 iQOO 首款 165Hz 护眼电竞屏，拥有专为 165Hz 优化的全新超感触控、更低拖影的 95% 首帧亮度占比、2000nits 全屏最大亮度，以及 600nits 下的更低功耗，还支持 2160Hz 高频 PWM 融合调光和全亮度类DC 调光，搭载游戏护眼 2.0，并通过 SGS 低蓝光认证和 SGS 低频闪认证，以及全家桶护眼方案呵护用户双眼。

9020mAh 超薄蓝海电池 续航闪充双无忧

iQOO Z11 搭载 iQOO 史上最大的 9020mAh 超薄蓝海电池，采用与宁德新能源联合研发，具备硅含量高达 16% 的全新第四代硅负极，以及能够实现低温持久续航的全新第二代半固态技术，能量密度突破 879Wh/L，续航实力轻松爆表。全新蓝海续航系统拥有微电精灵 2.0 和系统轻量化 3.0，不但待机功耗更低，还能凭借疾速满血复活功能，电量接近耗尽时插电即恢复游戏原界面，关键时刻绝不慌神。

iQOO Z11 还配备 90W 超快闪充，支持 55W PD/PPS 协议和 44W UFCS 协议的快充输入，以及边充边玩更冷静的全局直驱供电 2.0，让出行、游戏多场景无忧。

OriginOS 6.0 一键直达 职业模式高效省心

iQOO Z11搭载OriginOS 6.0 系统，能一键开启职业模式，是打工人的最佳拍档。

iQOO Z11 推出“沧浪浮光”、“天光白”和“极夜黑”三款配色，机身轻至 216.5g，薄至 8.25mm，配合旗舰感大 R 角和阶梯式缓坡 Deco 设计，握持感十分舒适;正面采用视觉四等边设计，一眼惊艳。手机支持 IP68 / IP69 满级防尘防水，具备一个指令一键排水清灰功能，并通过 7 项国家军用标准测试，整机可靠、耐用。

新机后置采用 5000 万像素的 OIS 主摄及 1600 万像素前置镜头，支持蓝厂全自研人像算法，可在多焦段实现质感人像效果，新增蓝厂旗舰同款的清透蓝调滤镜与首发 iQOO 签到水印，助用户轻松出大片。

手机内置 7K 冰穹 VC 液冷散热、立体双扬、寰宇电竞网络系统、屏下指纹、全功能 NFC、红外遥控和双频 GPS 等配置，带来全方面体验。

iQOO Z11x LCD长续航护眼严选 耐用抗摔

iQOO Z11x 同场亮相，主打 LCD 长续航护眼，具备“冰青绿”、“雪屿白”和“夜影黑”三款配色，采用大 R 角设计，外观优雅，握持舒适。

配置上，iQOO Z11x 搭载天玑 7400、UFS 3.1、配备7200mAh 超薄蓝海电池与6.76 英寸1200nits LCD 莱茵护眼屏，通过SGS 五星金标抗跌耐摔认证。

后置5000 万像素索尼超清主摄、支持 IP68 /IP69 防尘防水、全局直驱供电 2.0，搭配立体声双扬声器、全功能 NFC、红外遥控与光环呼吸灯，是 LCD 党优选的长续航护眼机型。

3 月 26日~31 日为首销优惠期，首销前 4 天(3 月 26日~29 日)购买 iQOO Z11 和 iQOO Z11x，分别可享至高 6 期分期免息和至高 3 期分期免息，至高享超450 元互联网权益，购机还送价值 447 元服务保障全家桶(包含价值 89 元的 3 年电池宝、 价值 59 元的 1 年后盖宝和价值 299 元的 1 年进水宝)。首销期购机，还可享价值 129 元的碎屏宝买一年送一年和以旧换新至高补贴 1100 元。

iQOO Z11 共有 5 个版本可供选择，8GB+256GB 版本首销优惠价 1999 元(零售价 2299 元，国补到手价 1699.15 元)、12GB+256GB 版本首销优惠价 2299 元(零售价 2499 元，国补到手价 1954.15 元)、16GB+256GB 版本首销优惠价 2599 元(零售价 2799 元，国补到手价 2209.15 元)、12GB+512GB 版本首销优惠价 2799 元(零售价 2999 元，国补到手价 2379.15 元)、16GB+512GB 版本首销优惠价 3199 元(零售价 3399 元，国补到手价 2719.15 元)。

iQOO Z11x 共有 4 个版本可供选择，，8GB+256GB 版本首销优惠价 1499 元(零售价 1699 元，国补到手价 1274.15 元)、12GB+256GB 版本首销优惠价 1799 元(零售价 1999 元，国补到手价 1529.15 元)、8GB+512GB 版本首销优惠价 1899 元(零售价 2099 元，国补到手价 1614.15 元)、12GB+512GB 版本首销优惠价 2199 元(零售价 2399 元，国补到手价 1869.15 元)。