OPPO Find X6系列超光感潜望长焦，覆盖全场景拍摄

【天极网手机频道】OPPO 在21日下午发布的“不分昼夜，无论远近”全新影像旗舰Find X6 系列，以超光影三主摄引领移动影像进入全主摄时代，每一个摄像头都采用行业领先的大底传感器技术和领先行业的光学设计，广角、超广角、长焦摄像头均采用行业领先的大底传感器技术与领先行业的光学设计，让每一个摄像头都拥有旗舰级的光线捕捉性能，从近到远、从白天到夜晚都可以拍出旗舰水平的出彩画质，轻松应对极具挑战的拍摄场景。



OPPO Find X6 Pro

Find X6系列的超光感潜望长焦改变了手机长焦传统的使用方式，通过行业唯一基于大尺寸传感器打造的超光感潜望长焦，让手机长焦从望远记录回归摄影创作的本质，更首次实现暗光长焦拍摄质量的大幅飞跃。通过超光影图像引擎，Find X6系列改变了过去手机计算摄影对光影关系的破坏，让被摄物体、环境与光线的正确关系得到正确呈现，为手机影像带来具有立体感、空间感和临境感的影像作品。

丰富的动态范围使得明暗足够分明且有过渡，就像玻璃等半透明物体的高光部分与透明部分对比强烈，亮部更明亮，暗部更纯粹;人物面部的肤色、妆容的色彩、衣服的纹理、墙面的细节以及整体环境中丰富的色彩都得到生动地呈现和清晰的还原;而在耳坠和人物眼神光等细小高光的呈现以及人物面部的光线过渡处理上也得到了自然的影调表现。

借助5000万的四合一像素大底传感器，OPPO Find X6 系列在三个固定焦距之外，额外提供一个 6 倍的长焦选项。6倍长焦利用四合一像素传感器中央的 1200 万颗像素点，可以拍摄非数码变焦的全分辨率照片和 4K 视频，画面质量甚至超越传统 5 倍固定光学变焦的摄像头。

基于全新的三主摄与超光影图像引擎，Find X6 系列的人像模式升级为哈苏人像模式，并且支持 1 倍和 3 倍两个焦段的人像模式拍摄，分别模拟了哈苏经典的中画幅镜头 XCD30 与 XCD80，给移动人像拍摄带来前所未有的光学质感。

此外，OPPO Find X6 Pro 的超广角摄像头采用业界超广角最大的 1/1.56 英寸的传感器搭配自由曲面镜片与 F2.2 大光圈，在实现 110°的超大原生视野的同时，最大限度地解决畸变问题。一英寸大底广角使用了目前业界感光面积最大的IMX989传感器，1.6μm单像素尺寸在四合一后更可以达到惊人的3.2μm，配合F/1.8的超大光圈，带来了傲视行业的强大光线捕捉能力。



OPPO Find X6 Pro

基于 OPPO 领先行业的影像算法和影像审美，OPPO Find X6 系列实现了影像的飞跃式进步，首次实现全主摄、暗光长焦以及计算光影，开启移动影像的新时代。这将真正改变用户的拍照习惯，实现人人创作自由。

OPPO Find X6 系列提供素皮和玻璃两种材质选择，其中Find X6 Pro拥有大漠银月(素皮)、云墨黑、飞泉绿三款配色，12GB+256GB版本售价5999元、16GB+256GB版本售价6499元、16GB+512GB版本售价6999元。OPPO Find X6拥有飞泉绿，星空黑，雪山金三款配色，12GB+256GB版本售价4499元、16GB+512GB版本售价4999 元。全系即日起接受预订，3月24日10点在OPPO商城、授权电商、OPPO体验店、授权零售商门店同步开售，喜欢拍摄的用户千万别错过首销。